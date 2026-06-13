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Uçaklar, trenler ve arabalar! Ryan Reynolds’ın Kanada’nın 2026 Dünya Kupası açılış maçına yaptığı efsanevi yolculuk, Wrexham’ın ortak sahibinin tarihi atmosfere verdiği tepkiyle tüm zahmete değdi
Hollywood yıldızı tarihe tanıklık ediyor
Reynolds, Toronto Stadyumu'nda Kanada'nın Bosna-Hersek ile oynadığı B Grubu açılış maçını izlemek için çeşitli ulaşım araçlarını kullanarak Kuzey Amerika'yı baştan başa dolaştı. Ev sahibi takım, ilk yarıda Jovo Lukic'in kafa vuruşuyla gol yedikten sonra maçın başlarında savunmada zayıf göründü. Ancak oyuna sonradan giren Cyle Larin'in son dakikalarda attığı dramatik beraberlik golü, ev sahibi seyircileri coşturdu; bu gol, 1-1'lik beraberliği garantiledi ve ülkeye Dünya Kupası finallerinde tarihindeki ilk puanı kazandırdı.
Reynolds, ev sahibi seyircileri coşturdu
Duygusal maçın ardından, Deadpool ve Wolverine filmlerinin oyuncusu sosyal medyaya başvurarak yolculuğunun fotoğraflarını paylaştı ve milli takımın azimli performansından duyduğu büyük gururu dile getirdi.
Oyuncu şöyle yazdı: "Bu maçı kaçıramazdım. Buraya gelmek için uçak, tren, araba değiştirdim ama kesinlikle değdi. Toronto oradaydı. Kanada oradaydı. Bu sporun gördüğü en muhteşem atmosferlerden biriydi. @teamcanada @fifaworldcup @canadasoccer ile gurur duyuyorum."
Larin turnuva lanetini bozdu
Bu sonuç, Kanada futbolu için bir dönüm noktası oldu ve 1986 ile 2022 turnuvaları arasında süren altı Dünya Kupası maçında üst üste alınan acı yenilgi serisini sona erdirdi. Southampton'ın forveti Larin, sahaya çıktıktan sadece iki dakika sonra rakip savunmacısını çalımlayıp fileleri havalandırarak, tam anlamıyla bir süper yedek olduğunu kanıtladı. Bu hayati gol, ülke çapında coşkulu kutlamalara yol açarken, Kanada'ya Dünya Kupası finalleri tarihinde kendi sahasında attığı ilk golü kazandırdı.
- Getty Images Sport
Grup aşamasındaki kritik sınavlar yaklaşıyor
Turnuvadaki ilk galibiyetini nihayet alan Kanada, rekabetin oldukça yoğun olduğu B Grubu mücadelesinde bu ivmeyi sürdürmek zorunda. Ev sahibi takımlardan biri olan Kanada, 18 Haziran’da Katar ile karşılaşacak ve altı gün sonra İsviçre ile oynayacağı maçla grup aşamasını tamamlayacak. Kendi sahasında eleme turlarına kalabilmek için, önümüzdeki maçlarda erken geriye düşmemek adına savunmada çok daha keskin bir konsantrasyon sergilemesi gerekecek.