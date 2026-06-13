Uçaklar, trenler ve arabalar! Ryan Reynolds’ın Kanada’nın 2026 Dünya Kupası açılış maçına yaptığı efsanevi yolculuk, Wrexham’ın ortak sahibinin tarihi atmosfere verdiği tepkiyle tüm zahmete değdi

Bu sonuç, Kanada futbolu için bir dönüm noktası oldu ve 1986 ile 2022 turnuvaları arasında süren altı Dünya Kupası maçında üst üste alınan acı yenilgi serisini sona erdirdi. Southampton'ın forveti Larin, sahaya çıktıktan sadece iki dakika sonra rakip savunmacısını çalımlayıp fileleri havalandırarak, tam anlamıyla bir süper yedek olduğunu kanıtladı. Bu hayati gol, ülke çapında coşkulu kutlamalara yol açarken, Kanada'ya Dünya Kupası finalleri tarihinde kendi sahasında attığı ilk golü kazandırdı.