Dagbladet'e göre Tripic, yoğun kolonya kullanımının başlıca sorumlularından biri olarak oda arkadaşı Kristoffer Askildsen'i şakayla işaret etti. Burnu tıkalı olmasına rağmen kaptan, maçın başlama vuruşundan önce burun spreyi kullanarak kısa sürede iyileşeceğini doğruladı.

Tripic, göz kırparak, "Model olmaya çalışıyor, sonra da parfüm sürüyor, ne yazık ki" dedi.

Uzman Bernt Hulsker ise olayı gülerek geçiştirip şöyle dedi: "Viking bir dahaki sefere charter uçak kiraladığında parfüm sıfır, deodorant ise neredeyse hiç olmamalı. Bu, Viking'in öğrenme sürecinin bir parçası."