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Alvino Hanafi

Çeviri:

'Uçak düştü!' - Viking FK kaptanı, tarihi Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesi uçuş kâbusu yaşadı

VfB Stuttgart - Viking
Z. Tripic
Şampiyonlar Ligi
VfB Stuttgart
Viking
M. Jensen

Viking FK kaptanı Zlatko Tripic, aşırı parfüm kullanımı alerjik reaksiyonu tetikleyince, VfB Stuttgart'a karşı Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçları öncesinde uçakta sıkıntı yaşadı. Bu dikkat dağıtıcı olaya rağmen teknik direktör Morten Jensen ile Tripic, Norveç şampiyonunun tarihi Avrupa sınavı öncesinde sakin ve hazır olduğunu vurguladı.

  • Tripic uçuş alerjisi korkusu yaşadı

    Viking FK kaptanı Zlatko Tripic, takımının VfB Stuttgart'a karşı oynayacağı Şampiyonlar Ligi açılış maçı için Almanya'ya vardığında beklenmedik bir aksilik yaşadı. 33 yaşındaki kanat oyuncusu, Stavanger'dan yapılan charter uçuş sırasında uçaktaki yoğun parfüm kokuları nedeniyle alerjik reaksiyon geçirdi.

    Tripic, takımın otelinde yaptığı açıklamada, yoğun kokuların uçuş boyunca burnunu tahriş ettiğini söyledi.

    Tripic, "O uçakta çok fazla parfüm vardı" dedi. "Güçlü kokulara alerjim var. Uçuş boyunca burnum feci şekilde tahriş oldu."

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    Takım arkadaşı aşırı parfüm kullanımından sorumlu tutuldu

    Dagbladet'e göre Tripic, yoğun kolonya kullanımının başlıca sorumlularından biri olarak oda arkadaşı Kristoffer Askildsen'i şakayla işaret etti. Burnu tıkalı olmasına rağmen kaptan, maçın başlama vuruşundan önce burun spreyi kullanarak kısa sürede iyileşeceğini doğruladı.

    Tripic, göz kırparak, "Model olmaya çalışıyor, sonra da parfüm sürüyor, ne yazık ki" dedi.

    Uzman Bernt Hulsker ise olayı gülerek geçiştirip şöyle dedi: "Viking bir dahaki sefere charter uçak kiraladığında parfüm sıfır, deodorant ise neredeyse hiç olmamalı. Bu, Viking'in öğrenme sürecinin bir parçası."

  • Jensen, tarihi ilk maç öncesi sakin olunması çağrısında bulundu

    Uçuşla ilgili dikkat dağıtıcı durumun ötesinde, Viking Teknik Direktörü Morten Jensen ile Tripic, kulüp tarihinin en büyük maçından saatler önce tamamen rahattı. Jensen, geçen sezon Sebastian Hoeness yönetiminde Bundesliga'yı dördüncü sırada bitiren Stuttgart ile karşılaşacak olmalarına rağmen maç öncesi kaygıyı küçümsedi.

    Jensen, kadrosunun rutinini değiştirmeden yüksek baskı altındaki anları yönetmeye fazlasıyla alışkın olduğunu vurguladı.

    Jensen, "Bu olay tarihi ve muhtemelen gergin hisseden birkaç oyuncu var, ancak özel bir şey yapmayacağız" dedi. "Profesyonel futbolcular uyum sağlama konusunda iyidir."

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    Tripic, atmosferden çok oyun planına odaklanıyor

    Tripic, teknik direktörünün görüşlerini yineleyerek hakem düdüğü çaldıktan sonra dış etkenleri tamamen devre dışı bırakmanın önemini vurguladı. Kaptan, oyuncuların sahanın büyüsüne değil yalnızca taktik görevlerine odaklanmaları gerektiğinde ısrar etti.

    Yaklaşık 600 deplasman taraftarı, İskandinav şampiyonlarını MHPArena'da desteklemek için Stavanger'den yola çıktı.

    "Asıl mesele sonuçları düşünmeyi bırakmak ve takım bu konuda iyi hale geldi," diyen Tripic, Viking Avrupa'daki sezon açılışına hazırlanırken sözlerini böyle tamamladı.

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