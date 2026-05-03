"Üç yıl önce gidebilirdim" - Bruno Fernandes, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarının ardından neden Manchester United'dan ayrılmayı reddettiğini açıklıyor

Sky Sports'ta Gary Neville ile konuşan Fernandes, Old Trafford'da başarıya ulaşmanın getirdiği manevi tatminin, başka bir takıma transfer olmanın getireceği olası faydalardan daha ağır bastığını açıkladı. Fernandes şöyle konuştu: "Bu bir sadakat meselesi değil. İki yıl önce de gidebilirdim, üç yıl önce de gidebilirdim, geçen sezon da gidebilirdim, ama burada olmaktan gerçekten çok memnunum.

"Bu kulüpte başarılı olmanın, başka bir kulüpte asla elde edemeyeceğim bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu kulüpte istediğimi elde ettiğim gün duyduğum sevinç ve her şey, dünyanın başka hiçbir kulübünde bulabileceğimi sanmıyorum.

"Taraftarların bunu ne kadar istediğini biliyorum, ne kadar tutkulu olduklarını biliyorum. Kulübün tekrar geri dönmesini ne kadar beklediklerini biliyorum. Ben de onlarla aynı gemideyim. Bu gemiyi istiyorum; sabit kalmak yerine, ilerlemesini ve elimizden geldiğince yol almasını istiyorum.

"Evet, Carabao Kupası'nı ve FA Kupası'nı kazandım [ama] bu kulübün istediği, bu taraftarların istediği ve benim, kendimin ve takımın istediği şeyi henüz elde edemedik. Sözleşmem sona erene kadar deneyeceğim."