Çeviri:
"Üç yıl önce gidebilirdim" - Bruno Fernandes, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarının ardından neden Manchester United'dan ayrılmayı reddettiğini açıklıyor
Kaosun ortasında kararlılık
Manchester United kaptanı Fernandes, geçen yaz Suudi Pro Ligi'ne transfer olacağına dair yoğun spekülasyonların ardından kulübe olan bağlılığını bir kez daha teyit etti. United'ın tarihinin en kötü sezonlarından birini geçirmesine ve Avrupa kupalarında yer almamasına rağmen, 31 yaşındaki oyuncu kulübün uzun vadeli projesinin temel taşlarından biri olmaya devam ediyor. Fernandes, Manchester'da altı yılı aşkın bir süredir forma giyiyor ve şu anda elitler arasındaki yerini geri kazanmak için mücadele eden takımın başlıca yaratıcı gücü olmaya devam ediyor.
Eşsiz bir bağ
Sky Sports'ta Gary Neville ile konuşan Fernandes, Old Trafford'da başarıya ulaşmanın getirdiği manevi tatminin, başka bir takıma transfer olmanın getireceği olası faydalardan daha ağır bastığını açıkladı. Fernandes şöyle konuştu: "Bu bir sadakat meselesi değil. İki yıl önce de gidebilirdim, üç yıl önce de gidebilirdim, geçen sezon da gidebilirdim, ama burada olmaktan gerçekten çok memnunum.
"Bu kulüpte başarılı olmanın, başka bir kulüpte asla elde edemeyeceğim bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu kulüpte istediğimi elde ettiğim gün duyduğum sevinç ve her şey, dünyanın başka hiçbir kulübünde bulabileceğimi sanmıyorum.
"Taraftarların bunu ne kadar istediğini biliyorum, ne kadar tutkulu olduklarını biliyorum. Kulübün tekrar geri dönmesini ne kadar beklediklerini biliyorum. Ben de onlarla aynı gemideyim. Bu gemiyi istiyorum; sabit kalmak yerine, ilerlemesini ve elimizden geldiğince yol almasını istiyorum.
"Evet, Carabao Kupası'nı ve FA Kupası'nı kazandım [ama] bu kulübün istediği, bu taraftarların istediği ve benim, kendimin ve takımın istediği şeyi henüz elde edemedik. Sözleşmem sona erene kadar deneyeceğim."
En büyük ödüllerin peşinde
Portekizli orta saha oyuncusu, kulübün Premier Lig'de tarihindeki en alt sıralarda bitirmesine rağmen kalma kararını etkileyen "tamamlanmamış işleri" daha ayrıntılı olarak anlattı. İngiltere'nin dominant takımlarıyla arasındaki farkı kapatma konusuna değinen Fernandes, Neville'e şunları söyledi: "Kulüp zor bir dönemden geçiyordu çünkü Avrupa finalini yeni kaybetmiştik [ve] Premier Lig'de United'ın tarihindeki en alt sırada bitirmiştik.
"Altı yıl önce, kulüp bana güvenerek buraya gelmemi sağladı ve kulübe yardımcı olabileceğime inandı. O zaman, kararımı burada hayallerimi gerçekleştiremediğim gerçeği belirlemişti. İstediğim her şeyi başaramadım. Kulüp ile Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediğimi hiç saklamadım. Başarabilirim, başaramayabilirim. Ama bu şansı yakalayana kadar ya da bunu yapmak için burada olduğum sürece, deneyeceğim. Zor olacak mı? Evet. Ligde yıllardır şampiyon olan ve sürekli üst sıralarda yer alan üst düzey kulüpler var, ama biz değiliz."
Liverpool için belirleyici bir karşılaşma
United, 3 Mayıs Pazar günü Liverpool ile oynayacağı kritik Premier Lig maçı için hazırlıklarını sürdürürken, kaptanın kararlılığı hemen sınanacak. Bu tarihi derbide alınacak bir galibiyet, kulübün gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılma umutlarını canlı tutmak için hayati önem taşıyor ve Fernandes’in yüksek hedeflerine ulaşması için gerekli zemini oluşturuyor. Takım, geçen sezonki rekor düzeyde düşük sıralamadan toparlanmaya çalışırken, önümüzdeki maçlar dizisi, Fernandes’in şampiyonluk hedeflerinin gerçekçi mi yoksa uzak bir hayal mi olduğunu belirleyecek.