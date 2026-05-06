Sport Bild'in haberine göre, Almanya'nın rekor şampiyonu, Newcastle United'ın hücum oyuncusunu ancak bazı koşulların yerine getirilmesi halinde transfer edebilecek.
Çeviri:
Üç oyuncu kulüpten ayrılmak zorunda mı kalacak? Görünüşe göre, FC Bayern'in sözde transfer isteği konusunda Max Eberl'in önünde büyük iç engeller var
Bir yandan Bayern, Magpies'in 85 milyon avroyu aşan yüksek transfer bedelini karşılayabilmek için yeterli transfer geliri elde etmek zorunda. Bunun için, söylendiğine göre, kiralık oynayan üç oyuncu Joao Palhinha (Tottenham Hotspur), Sacha Boey (Galatasaray İstanbul) ve Bryan Zaragoza (AS Roma) mevcut kulüpleriyle kalıcı sözleşme imzalamalıdır.
Palhinha'dan Münih kulübü yaklaşık 30 milyon euro gelir elde edebilirken, Boey ve Zaragoza için de Säbener Straße'deki "sabit mevduat hesabına" sırasıyla 15 ve 13 milyon euro akacak. Bu gelirler olmadan İngiliz oyuncuyu transfer etmek çok gerçekçi değil.
Bunun yanı sıra, spor direktörü Max Eberl'in de bir borcu var; sonuçta, bu anlaşmayı önceden rekor şampiyonun güçlü denetim kurulunun onayından geçirmek zorunda. Eski lider ikili Uli Hoeneß ve Karl-Heinz Rummenigge'nin oluşturduğu konsorsiyum, özellikle pahalı transferlerde oldukça temkinli ve muhafazakar davrandığı için, bu ziyaretin de zorlu bir görev olduğu ortaya çıkabilir.
- Getty Images Sport
Bavyera ve Newcastle ilk ön görüşmeleri yürütüyor gibi görünüyor
Gordon ile Münih kulübünün temsilcileri arasında görüşmelerin çoktan başladığı söyleniyor. 25 yaşındaki oyuncunun, transfer konusunda istekli olduğu ve Bundesliga’ya, Bayern Münih’e transfer olmaya hazır olduğu, ancak bunun gerçekleşmesi için aşılması gereken birçok engelin farkında olduğu belirtiliyor.
Daily Mail gazetesi, son zamanlarda iki kulüp arasında ilk ön görüşmelerin yapıldığını bildirdi. Ancak gazetenin verdiği bilgiye göre, henüz yoğun müzakerelere geçilmedi. Muhtemelen şu anda öncelikle Newcastle'ın Gordon'un transferi için tam olarak ne kadar talep edeceğini belirlemeye çalışılıyor.
Son haberlere göre, Magpies kulübü, Gordon'un önümüzdeki yaz yeni bir meydan okuma arayışında olduğunu ve FC Bayern'in onu oldukça cezbettiğinin farkında olmasına rağmen, ancak 86 milyon avro ve üzeri bir teklifte görüşmeye hazır olduğu belirtildi.