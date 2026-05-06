Üç oyuncu kulüpten ayrılmak zorunda mı kalacak? Görünüşe göre, FC Bayern'in sözde transfer isteği konusunda Max Eberl'in önünde büyük iç engeller var

Bir yandan Bayern, Magpies'in 85 milyon avroyu aşan yüksek transfer bedelini karşılayabilmek için yeterli transfer geliri elde etmek zorunda. Bunun için, söylendiğine göre, kiralık oynayan üç oyuncu Joao Palhinha (Tottenham Hotspur), Sacha Boey (Galatasaray İstanbul) ve Bryan Zaragoza (AS Roma) mevcut kulüpleriyle kalıcı sözleşme imzalamalıdır.

Palhinha'dan Münih kulübü yaklaşık 30 milyon euro gelir elde edebilirken, Boey ve Zaragoza için de Säbener Straße'deki "sabit mevduat hesabına" sırasıyla 15 ve 13 milyon euro akacak. Bu gelirler olmadan İngiliz oyuncuyu transfer etmek çok gerçekçi değil.

Bunun yanı sıra, spor direktörü Max Eberl'in de bir borcu var; sonuçta, bu anlaşmayı önceden rekor şampiyonun güçlü denetim kurulunun onayından geçirmek zorunda. Eski lider ikili Uli Hoeneß ve Karl-Heinz Rummenigge'nin oluşturduğu konsorsiyum, özellikle pahalı transferlerde oldukça temkinli ve muhafazakar davrandığı için, bu ziyaretin de zorlu bir görev olduğu ortaya çıkabilir.