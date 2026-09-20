Getty Images Sport
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'Üç müthiş kurtarış yaptı' - Michael Carrick, Manchester United'ın Fulham'ı yenememesinin nedeni olarak Bernd Leno'nun kahramanca performansını gösterdi
Leno, United baskısına karşı dimdik ayakta kaldı
Carrick, takımının Fulham ile 1-1 berabere kalmasının ardından hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergiledi ve konuk ekibin üç puanı alamamasının başlıca nedeni olarak doğrudan Leno'yu işaret etti. Bu sonuç, Manchester United'ın Premier League'deki ilk beş maçında sadece beş puanda kalmasına yol açtı. Bu da kulübün bir sezondaki bu aşamada daha önce 2014-15'te kaydedilen en düşük ortak puanına eşit oldu.
Maçın ardından konuşan Carrick, yaşanan aksiliğe rağmen takımının üç puanı almak için yeterince şey yaptığını düşündü. Sky Sports'a konuşan Carrick, "Maçı kazanmamız gerektiğini düşündüm, maçı kazanmak için yeterince pozisyon ürettiğimizi düşündüm" dedi.
Doğrudan Fulham kalecisinin performansına dikkat çeken Carrick şöyle devam etti: "Sanırım büyük ihtimalle onların kalecisi. Bugün yaptığı kurtarışlar, muhtemelen üç tane üst düzey kurtarış yaptı. İki kez direğe takıldık ve çok sayıda fırsat yakaladık. Elbette maçı kazanamadığımız için mutlu değiliz ama bundan çıkaracağımız şeyler kesinlikle var."
- Getty Images Sport
Craven Cottage'ta tuhaf bir aksilik
Öğleden sonra, United adına işler kötüye gitti. Kendi ceza sahalarındaki kaotik bir sekans, Fulham için kâbus gibi bir açılış golüyle sonuçlandı. Kaleci Senne Lammens, Calvin Bassey'nin yerden gönderdiği şutu temiz şekilde kontrol edemeyince Lisandro Martinez topu istemeden kendi ağlarına gönderdi.
Carrick, yedikleri golün niteliği konusunda soğukkanlılığını korudu ve bu tür anların Premier League mücadelesinin hararetinde çoğu zaman kaçınılmaz olduğunu kabul etti. Sky Sports'a konuşan Carrick, "Yediğimiz gol de onlardan biriydi. Çocuklar bunun o günlerden biri olduğunu düşünebilirdi ama verdikleri tepkiyi gerçekten beğendim. Sonunda neredeyse kazandık. Tabii ki galibiyet için gelmiştik, ama maçın gidişatı ve bitiriş şeklimizden çıkaracağımız olumlu şey bu" dedi.
BBC Sport'a konuşan United teknik direktörü, Fulham'ın açılış golü öncesindeki pozisyonda takımı lehine bir serbest vuruş verilmemesinin de şanssızlık olduğunu öne sürdü. "Bence önce Matheus'a [Cunha] belki faul vardı, bunun tartışması yapılabilir. Şut birinin içinden geldi ve her şey oldukça hızlı gelişti. Bunun gibi epey an aleyhimize gidiyor. Neyse ki yine de bu maçtan küçük de olsa bir şey aldık."
Cunha son anda bir puanı kurtardı
Saatler 90. dakikaya yaklaşırken, United'ın bitmek bilmeyen baskısı sonunda Matheus Cunha ile sonuç verdi. Hücum oyuncusu, 20 metreden vurduğu şutta Fulham savunmacısı David Affengruber'e ciddi şekilde çarpan topun yön değiştirmesiyle, daha önce geçit vermeyen Leno'yu çaresiz bıraktı ve top köşede ağlarla buluştu.
Takımının maçın bazı bölümlerinde yeterince aciliyet göstermediği yönündeki yorumlara rağmen Carrick, oyuncularının yaklaşımını ve enerji seviyesini savundu. Takımın pasif olup olmadığı sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Öyle olduğunu düşünmedim. Siz öyle olduğunu mu düşündünüz? Futbol zor bir oyun. İlk yarının büyük bölümünü kontrol ettik. Bu Premier League ve her şeyin istediğiniz gibi gitmediği bölümler olacaktır. Tüm maç boyunca tam hakimiyet beklemek, bence bu ligde kimse bunu elde edemez."
- AFP
Milli maç arasından çıkarılacak dersler
Bu sonuç, Manchester United'ı ilk beş maçında topladığı yalnızca beş puanla 12. sırada bırakıyor; bu da Old Trafford'daki beklentilerin oldukça altında kalan bir başlangıç anlamına geliyor. Ancak Carrick, iç sezon milli maç arası nedeniyle dururken üzerine inşa edilebilecek yapısal olumlu noktalar olduğunu savunuyor.
Performansa dair değerlendirmesini tamamlarken Carrick, kadronun kendi yönetimi altında hâlâ bir gelişim sürecinde olduğunu vurguladı. Teknik direktör şöyle dedi: "Bence bugün buradan çok şey çıkarabiliriz. Aynı zamanda çok şey de öğrenebiliriz. Bazı konularda daha iyi olabiliriz, bu oldukça açık, ama bugün bazı iyi işaretler vardı."
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