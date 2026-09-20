Carrick, takımının Fulham ile 1-1 berabere kalmasının ardından hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergiledi ve konuk ekibin üç puanı alamamasının başlıca nedeni olarak doğrudan Leno'yu işaret etti. Bu sonuç, Manchester United'ın Premier League'deki ilk beş maçında sadece beş puanda kalmasına yol açtı. Bu da kulübün bir sezondaki bu aşamada daha önce 2014-15'te kaydedilen en düşük ortak puanına eşit oldu.

Maçın ardından konuşan Carrick, yaşanan aksiliğe rağmen takımının üç puanı almak için yeterince şey yaptığını düşündü. Sky Sports'a konuşan Carrick, "Maçı kazanmamız gerektiğini düşündüm, maçı kazanmak için yeterince pozisyon ürettiğimizi düşündüm" dedi.

Doğrudan Fulham kalecisinin performansına dikkat çeken Carrick şöyle devam etti: "Sanırım büyük ihtimalle onların kalecisi. Bugün yaptığı kurtarışlar, muhtemelen üç tane üst düzey kurtarış yaptı. İki kez direğe takıldık ve çok sayıda fırsat yakaladık. Elbette maçı kazanamadığımız için mutlu değiliz ama bundan çıkaracağımız şeyler kesinlikle var."