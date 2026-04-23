"Üç kez söyledim ya!" - Man City'nin galibiyetinin ardından röportajdan bıkkınlık duyan forvet Erling Haaland, muhabire sert çıktı

Röportaj, City’nin küme düşen Clarets karşısında ikinci golü bulmakta yaşadığı zorluğa odaklanmaya devam ederken, Haaland’ın sabrı taşmaya başladı. Sonunda bu tür sorulara sert bir şekilde tepki göstererek, sezonun son haftalarında takım için tek önemli ölçütün üç puan olduğunu kararlı bir şekilde yineledi.

Konuşmanın tekrarlayıcı doğasından açıkça rahatsız olan City'nin forveti, "Diğer golleri düşünmeyin. Üç kez söylediğim gibi, kazanmayı düşünün. Şu ana kadar iyi bir ay geçirdik, bu yüzden devam etmeliyiz. Önce Southampton, sonra Everton." dedi.

Haaland sözlerine şöyle devam etti: "1-0 harika bir sonuç. Çok mutluyum. Neden bunu sorup durduğunuzu anlamıyorum – çok mutluyum. Kazandık ve üç puan aldık, taraftarların da söylediği gibi ligin zirvesindeyiz."

Maçın başındaki gerginliğe rağmen, Haaland'a Maçın Adamı ödülü verildiğinde ortam neşelendi ve Haaland, "Teşekkürler. Çok teşekkürler" dedi.