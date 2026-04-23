"Üç kez söyledim ya!" - Man City'nin galibiyetinin ardından röportajdan bıkkınlık duyan forvet Erling Haaland, muhabire sert çıktı
Wasteful City zirveye yükseldi
City, Burnley'i geride bıraktığı gergin bir galibiyetin ardından Premier Lig'in zirvesine yükseldi ve attığı gol sayısıyla Arsenal'i geride bıraktı. Haaland'ın 5. dakikadaki çalım golü, takımın maçı domine edeceği izlenimini verse de, Cityzens şaşırtıcı bir şekilde golcü kimliğini ortaya koyamadı ve maç boyunca 28 şut çekmesine rağmen bir daha gol atamadı. Burnley mücadeleden kopmadı ve skoru eşitleme fırsatlarını kaçırdı, ancak City direndi ve şampiyonluk yarışını tamamen kendi eline alan hayati bir galibiyet elde etti.
Forvet, oyun stilinden çok puan kazanmayı önceliklendiriyor
Maç sonrası basın toplantısında Haaland, düşük skorun endişe verici olup olmadığı konusunda defalarca sorguya çekildi. Bu sezonun şampiyonluk yarışı nihayetinde atılan gollere göre belirlenebileceği göz önüne alındığında, Sky Sports muhabiri forvet oyuncusuna City’nin Turf Moor’da daha etkili olması gerekip gerekmediğini özellikle sordu.
Norveçli oyuncu başlangıçta diplomatik bir tavır sergiledi ve takımın elde ettiği sonucun taktiksel hayal kırıklıklarından daha önemli olduğunu vurguladı. Galibiyetin performansın kalitesinden daha önemli olup olmadığı sorulduğunda Haaland şöyle dedi: "Ha! Evet, çok fazla fırsatımız vardı ama kazandığımız için mutluyum, başka hiçbir şeyi düşünmüyorum. Sadece kazanmaya çalışıyoruz. Nasıl olursa olsun, önemli olan kazanmaktır. Kendi futbolumuzu oynamaya çalıştık ve sadece kazanmaya çalıştık. Zihninizde olması gereken budur ve şimdi Cumartesi gününe (FA Cup'ta Southampton maçı) odaklanıyoruz."
Klinik üstünlük konusunda gerginlik tırmanıyor
Röportaj, City’nin küme düşen Clarets karşısında ikinci golü bulmakta yaşadığı zorluğa odaklanmaya devam ederken, Haaland’ın sabrı taşmaya başladı. Sonunda bu tür sorulara sert bir şekilde tepki göstererek, sezonun son haftalarında takım için tek önemli ölçütün üç puan olduğunu kararlı bir şekilde yineledi.
Konuşmanın tekrarlayıcı doğasından açıkça rahatsız olan City'nin forveti, "Diğer golleri düşünmeyin. Üç kez söylediğim gibi, kazanmayı düşünün. Şu ana kadar iyi bir ay geçirdik, bu yüzden devam etmeliyiz. Önce Southampton, sonra Everton." dedi.
Haaland sözlerine şöyle devam etti: "1-0 harika bir sonuç. Çok mutluyum. Neden bunu sorup durduğunuzu anlamıyorum – çok mutluyum. Kazandık ve üç puan aldık, taraftarların da söylediği gibi ligin zirvesindeyiz."
Maçın başındaki gerginliğe rağmen, Haaland'a Maçın Adamı ödülü verildiğinde ortam neşelendi ve Haaland, "Teşekkürler. Çok teşekkürler" dedi.
Şampiyonluk mücadelesinden önce FA Cup'a odaklanma
City, bu Cumartesi günü Southampton ile oynayacağı FA Cup yarı final maçı için dikkatini artık Wembley'e çevirmeli. City, ulusal kupa maçlarıyla meşgulken, Arsenal ise Newcastle United'ı ağırlayarak buna cevap verme ve liderliği geri alma fırsatını yakalayacak. Guardiola'nın takımı, lig lideri için hâlâ acımasız ve affetmez bir fikstürün parçası olan Everton deplasmanının hemen ardından kupa mücadelesine devam edeceği için, bir an önce golcü kimliğini yeniden kazanması gerekecek.