Üç kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve 145 kez milli forma giyen Almanya efsanesi Alexandra Popp, üçüncü ligdeki Borussia Dortmund'a transfer oldu
Dortmund'da gerçekleştirilecek iddialı proje
Popp, bugüne kadar 145 milli maç (67 gol), 332 Bundesliga maçı (158 gol) ve 89 Şampiyonlar Ligi maçı (36 gol) kaydetmiş olmasıyla Dortmund'a engin bir deneyimle geliyor. BVB şu anda Alman lig piramidinin alt kademelerinde yer alsa da, üç kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan oyuncu, bu iddialı projenin öncülüğünü üstlenmek için elit seviyeden ayrılmaya karar verdi. Dortmund'da, Friederike Kempe ve Annika Enderle gibi birçok eski Bundesliga oyuncusunun yer aldığı kadroya katılıyor. Takımın teknik direktörlüğünü Markus Högner yapıyor ve BVB, yönetim düzeyinde de Wolfsburg'un uzmanlığına güveniyor: Ralf Kellermann, Borussia Dortmund'a sportif direktör olarak geçiyor.
Çocukluk hayalini gerçekleştirmek
Popp için bu transfer, Ruhr bölgesindeki köklerine bir dönüş anlamına geliyor. Wolfsburg’da 14 yıl geçiren tecrübeli forvet, bu kararın “Siyah-Sarılar”a karşı hayat boyu süren bağlılığından kaynaklandığını açıkladı. “Kalbim bu kulüp için atıyor. Kariyerimin sonuna yavaş yavaş yaklaşıyorum ve vücudumu dinlemem gerekiyor. BVB formasıyla oynama fırsatını kaçırmak istemedim,” dedi Popp, kulübün resmi internet sitesine.
Kulüple olan bağını daha ayrıntılı olarak anlatan Popp, “Dortmund taraftarı olduğumu her zaman açıkça söyledim. Westfalenstadion’da Dortmund forması ve şapkası giymiş, bayrak sallayan küçük bir kız olarak kendimi net bir şekilde hatırlıyorum. Artık o formayla resmi olarak sahaya çıkabileceğimi bilmek beni gururlandırıyor” dedi.
Hedef Beyanı
Dortmund, kadın futbol takımının kurulduğu günden bu yana arka arkaya iki kez üst lige yükseldiğini gördü ve 145 kez milli forma giymiş bir oyuncunun takıma katılması, kulübün mümkün olan en kısa sürede Bundesliga’ya yükselme niyetinde olduğunun açık bir göstergesidir. Genel Müdür Svenja Schlenker şunları söyledi: “Alex’i kadromuza katmak, hedeflerimizi ortaya koyan önemli bir adımdır. Onun kalibresinde bir oyuncunun bilinçli bir şekilde BVB’yi seçmiş olması bizi son derece gururlandırıyor.”
“Alexandra Popp, hem ulusal hem de uluslararası alanda kadın futbolunun en etkili isimlerinden biridir. VfL Wolfsburg gibi bir üst düzey kulüpte ve Alman milli takımında elde ettiği başarılar gerçekten etkileyici. Alex’i bu iddialı yolculuğumuzda bize katılmaya ikna etmeyi başardığımız için çok mutluyuz,” diye ekledi BVB yönetim sözcüsü Carsten Cramer.
Gelecek için inşa etmek
Popp, kulübün altyapısının profesyonelleştirilmesinde önemli bir rol üstlenmeyi bekliyor. BVB’nin kadın futbol takımı için özel bir antrenman merkezi inşa ederken, deneyimli bir liderlik sergileyerek projenin sıfırdan geliştirilmesine katkıda bulunmaya hevesli. “Herkes Borussia Dortmund’un planının mümkün olduğunca çabuk birinci lige yükselmek olduğunu biliyor. Ben de en kısa sürede birinci lige çıkmamıza ve orada yerimizi sağlamlaştırmamıza yardımcı olmak istiyorum. Saha dışında, nasıl profesyonelleşmeye devam edebileceğimiz, altyapı açısından bir sonraki adımın ne olacağı ve başka nelere ihtiyaç duyulacağı konusunda yardımcı olmak istiyorum. Bu da heyecan verici. Ben çok şey yaşadım ve burada her şey hala gelişme aşamasında,” diye konuştu Popp.
