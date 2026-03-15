Popp için bu transfer, Ruhr bölgesindeki köklerine bir dönüş anlamına geliyor. Wolfsburg’da 14 yıl geçiren tecrübeli forvet, bu kararın “Siyah-Sarılar”a karşı hayat boyu süren bağlılığından kaynaklandığını açıkladı. “Kalbim bu kulüp için atıyor. Kariyerimin sonuna yavaş yavaş yaklaşıyorum ve vücudumu dinlemem gerekiyor. BVB formasıyla oynama fırsatını kaçırmak istemedim,” dedi Popp, kulübün resmi internet sitesine.

Kulüple olan bağını daha ayrıntılı olarak anlatan Popp, “Dortmund taraftarı olduğumu her zaman açıkça söyledim. Westfalenstadion’da Dortmund forması ve şapkası giymiş, bayrak sallayan küçük bir kız olarak kendimi net bir şekilde hatırlıyorum. Artık o formayla resmi olarak sahaya çıkabileceğimi bilmek beni gururlandırıyor” dedi.