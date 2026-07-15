Üç kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan kulübün ilgisi, Spence’in değerinin hiç olmadığı kadar yüksek olduğu bir dönemde geldi. İngiltere’nin Dünya Kupası kadrosuna alınmasına ilişkin başlangıçtaki şüphecilere rağmen, bu savunma oyuncusu Thomas Tuchel’in takımında vazgeçilmez bir parça haline geldi. Mayıs ayında çenesini kırdıktan sonra koruyucu maske takarak ağrıya rağmen sahaya çıkan Spence, Three Lions’ın Norveç’i mağlup ettiği çeyrek final maçında kilit rol oynadı.

Yedek kulübesinden sergilediği performans, onu Arjantin ile oynanacak yarı final maçında ilk 11'de yer alma yarışına soktu. Turnuva boyunca, Nottingham Forest'ta çıkış yaptığı sezonda oyun stilinin ayırt edici özellikleri olan hız ve doğrudan oyun anlayışını sergiledi. Spence, daha önce Middlesbrough'dan Forest'a kiralık olarak gittiğinde de etkileyici bir performans göstermiş ve takımın 2021-22 Championship play-off şampiyonu olarak Premier Lig'e dönüşünde başrol oynamıştı. Geçen sezon Tottenham formasıyla Premier Lig’de 30 maça çıkan Spence, nihayet futbolun en üst seviyesinde rekabet edebileceğini kanıtladı.