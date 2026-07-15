Getty Images Sport
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Üç kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takım, Djed Spence’i kadrosuna katmak için görüşmelerde; Tottenham yıldızı ise sürpriz bir transfere ‘açık’
Nerazzurri, Dumfries’in yerine Spence’i gözüne kestirdi
Fabrizio Romano’nun haberine göre, Inter, Spence’in transferi konusunda Tottenham ile görüşmelere başladı. İtalyan devi, bu ayın başlarında Denzel Dumfries’in Real Madrid’e transfer olmasının ardından yeni bir sağ bek arayışına girmişti. 25 yaşındaki Spence’in, 21. Scudetto şampiyonluğunun ardından kadrosunu güçlendirmek isteyen Serie A şampiyonuna katılma olasılığına açık olduğu belirtiliyor.
Bu transfer, başlangıçta Tottenham Hotspur Stadyumu’nda uyum sağlamakta zorlanan bir oyuncu için dikkate değer bir dönüş anlamına gelecektir. Cristian Chivu’nun yönetiminde Inter, şampiyonluğunu bir kez daha savunmak ve Avrupa’da ilerlemek amacıyla kadrosunu güçlendirmek için çok yönlü seçenekler arıyor. Spence, formunu yeniden kazanmak için birkaç kiralık dönem geçirdi; bunlardan biri de İtalya’da gerçekleşti. 2023-24 sezonunun ikinci yarısında Genoa formasıyla Serie A’da 16 maça çıktı. Bu önceki deneyimi, onu Nerazzurri yönetimi için cazip ve düşük riskli bir profil haline getiriyor.
- Getty Images Sport
Dünya Kupası’nda uluslararası bir intikam
Üç kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan kulübün ilgisi, Spence’in değerinin hiç olmadığı kadar yüksek olduğu bir dönemde geldi. İngiltere’nin Dünya Kupası kadrosuna alınmasına ilişkin başlangıçtaki şüphecilere rağmen, bu savunma oyuncusu Thomas Tuchel’in takımında vazgeçilmez bir parça haline geldi. Mayıs ayında çenesini kırdıktan sonra koruyucu maske takarak ağrıya rağmen sahaya çıkan Spence, Three Lions’ın Norveç’i mağlup ettiği çeyrek final maçında kilit rol oynadı.
Yedek kulübesinden sergilediği performans, onu Arjantin ile oynanacak yarı final maçında ilk 11'de yer alma yarışına soktu. Turnuva boyunca, Nottingham Forest'ta çıkış yaptığı sezonda oyun stilinin ayırt edici özellikleri olan hız ve doğrudan oyun anlayışını sergiledi. Spence, daha önce Middlesbrough'dan Forest'a kiralık olarak gittiğinde de etkileyici bir performans göstermiş ve takımın 2021-22 Championship play-off şampiyonu olarak Premier Lig'e dönüşünde başrol oynamıştı. Geçen sezon Tottenham formasıyla Premier Lig’de 30 maça çıkan Spence, nihayet futbolun en üst seviyesinde rekabet edebileceğini kanıtladı.
Middlesbrough’dan San Siro’ya giden yol
Anlaşma kesinleşirse, bu Spence için gezgin ama nihayetinde başarılı geçen son birkaç yılın en yeni bölümü olacak. 2022’de Middlesbrough’dan Tottenham’a katıldığından bu yana kulüpte 85 maça çıktı; ancak A takıma giden yolu hiç de düz bir çizgi izlemedi. Premier Lig’in parlak ışıkları altında düzenli bir oyuncu olarak yerini sağlamlaştırmadan önce, yeteneklerini geliştirmek için Rennes, Leeds United ve Genoa’da kiralık olarak forma giymesi gerekliydi.
Şu anda 13 kez İngiltere milli takımında forma giymiş olan ve ufukta önemli bir yarı final maçı bekleyen Spence, artık Championship'ten ayrılan o tecrübesiz genç oyuncu değil. San Siro'ya transfer olması, ona büyük kupalar için mücadele etme ve düzenli olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynama şansı sunacaktır.
- Getty Images Sport
Milan’da olası bir taktiksel değişiklik
Taktiksel esneklik, Inter’in Londra doğumlu bu defans oyuncusunu kadrosuna katmak istemesinin başlıca nedenlerinden biridir. Oyuncunun mevcut sözleşmesi 2029 yazına kadar sürmekte olup, bir yıl daha uzatma opsiyonu bulunmaktadır. Doğal pozisyonu sağ bek olsa da Spence, sol kanatta ve hatta daha ileride de etkili bir şekilde oynayabildiğini göstermiştir. Bu transfer, Spurs için nihayet potansiyeline ulaşmış bir oyuncudan maddi kazanç elde etme fırsatı sunarken, Inter ise en etkili yıldızlarından birinin yerine geçecek bir oyuncuyu kadrosuna katmayı hedeflemektedir.
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