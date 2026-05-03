Getty Images Sport
Çeviri:
"Üç, beş puan" - Wayne Rooney, Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğunu rahatlıkla kazanacağını öngörürken, Manchester United'ın Pep Guardiola ve Manchester City'nin sezonun sonlarında tökezleyeceğini tahmin ediyor
Gunners kontrolü elinde tutuyor
Arsenal, Cumartesi günü Fulham'ı evinde 3-0 mağlup ederek Premier Lig'in zirvesinde 6 puanlık bir fark açtı ve rakibine büyük baskı uyguladı. City'nin şu anda iki maçı eksik ve Pazartesi gecesi Everton deplasmanında galip gelmesi halinde farkı 3 puana indirebilir. Ancak geçen ay Premier Lig'de Bournemouth ve City'ye arka arkaya yenildikten sonra Arsenal'in şampiyonluk iddiası konusunda şüpheler doğmuştu. Ancak Rooney, momentumun kalıcı olarak Manchester'a geçtiğine ikna olmuş değil.
Rooney’nin cesur tahmini
Rooney, Arsenal’in West Ham, Burnley ve Crystal Palace ile oynayacağı kalan üç Premier Lig maçını kazanacağından emin ve Pep Guardiola’nın takımının puan kaybedeceğini öngörüyor. Viktor Gyokeres’in Fulham’a karşı attığı galibiyet getiren iki golün ardından BBC’nin Match of the Day programında konuşan eski İngiltere kaptanı, gerekçelerini açıkladı.
Rooney, "Bence Arsenal şampiyon olacak" dedi. "Man City, Arsenal'i yendikten sonra da böyle hissetmiştim. Belki de Arsenal'in kafasında, Man City'ye gitmek ve kupa finalinde onlara yenilmek vardı. Ama bence City yenilgisinden sonra hala orada, puan olarak eşit durumdalar ve fikstür de Arsenal için daha avantajlı. Bence her maçı kazanacaklar."
Şehrin tökezlemesi bekleniyor
Yarış inanılmaz derecede çekişmeli geçiyor, ancak Rooney, City’nin yoğun fikstürünün yarattığı fiziksel ve zihinsel yorgunluğun, kuzey Londra ekibinin lehine işleyeceğini düşünüyor. Rooney’nin değerlendirmesine göre, Gunners zorlu sezonun son düzlüğünü atlatmak için gereken golcü ruhu nihayet buldu. O, şampiyonluk yarışındaki baskının, üçlü kupayı kazanan takımın sonunda puan kaybetmesine yol açacağını öngörüyor.
"City'nin bir veya iki maçta puan kaybedeceğini düşünüyorum. Arsenal'in ise oldukça rahat bir konumda olacağını, belki üç, beş puan farkla önde olacağını düşünüyorum," diye ekledi Rooney.
- Getty Images Sport
Nihai karar
Manchester'daki ezeli şampiyonun sezonun son haftalarında neden tökezleyeceğine inandığı sorulduğunda Rooney, yoğun maç programına işaret etti. City birçok cephede mücadele etmeye devam ediyor ve bu durum ligde zayıf kalmalarına neden olabilir.
City'nin neden puan kaybedeceğini düşündüğü sorulduğunda Rooney şöyle cevap verdi: "Öyle hissediyorum. Dinleyin, Arsenal harika bir performans sergiledi, sezonun büyük bir bölümünde ligin zirvesindeydiler. Bence Arsenal'in herkesin dikkatini çekmeyen bir oyun tarzı var. Ama City'nin maç takvimi çok yoğun, Arsenal ise tüm sezon boyunca zirvede kaldı, bence bu yıl onların yılı."