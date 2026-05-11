Santos, şu anda kulübü yıldızlarla dolu kadrosu konusunda zor durumda bırakan ciddi bir mali krizle boğuşuyor. UOL tarafından yapılan habere göre, kulübün birçok kilit oyuncusuna üç aylık imaj hakkı ödemesi borcu bulunuyor ve bu ödemelerin üçüncü taksiti Pazartesi günü resmi olarak vadesi doldu. Bu durum, kulübün geleceği için kalıcı sonuçlar doğurabilecek ciddi bir sözleşme ihlali teşkil ediyor.

Brezilya yasalarına göre oyuncunun maaşının bir parçası olarak kabul edilen imaj hakkı ödemelerinin yapılmaması dışında, kulüp Nisan ayının normal maaşlarını da ödemedi.

Ayrıca, Santos'un zorunlu FGTS (kıdem tazminatı fonu) katkı paylarını tahsil etmediğine ve performansa bağlı primlerde gecikme yaşadığına dair haberler de var. Bu mali başarısızlıkların bir araya gelmesi, sezonun kritik bir noktasında soyunma odasında zehirli bir atmosfer yaratmıştır.