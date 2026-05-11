Getty Images Sport
Çeviri:
Üç aylık maaş ödemelerini yapamayan Santos, Neymar ve Memphis Depay gibi yıldızlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya; kulüpte oyuncuların isyanı tehlikesi baş gösteriyor
Ödemelerde yaşanan ciddi gecikmeler, şirketin piyasadan çekileceği endişelerini tetikliyor
Santos, şu anda kulübü yıldızlarla dolu kadrosu konusunda zor durumda bırakan ciddi bir mali krizle boğuşuyor. UOL tarafından yapılan habere göre, kulübün birçok kilit oyuncusuna üç aylık imaj hakkı ödemesi borcu bulunuyor ve bu ödemelerin üçüncü taksiti Pazartesi günü resmi olarak vadesi doldu. Bu durum, kulübün geleceği için kalıcı sonuçlar doğurabilecek ciddi bir sözleşme ihlali teşkil ediyor.
Brezilya yasalarına göre oyuncunun maaşının bir parçası olarak kabul edilen imaj hakkı ödemelerinin yapılmaması dışında, kulüp Nisan ayının normal maaşlarını da ödemedi.
Ayrıca, Santos'un zorunlu FGTS (kıdem tazminatı fonu) katkı paylarını tahsil etmediğine ve performansa bağlı primlerde gecikme yaşadığına dair haberler de var. Bu mali başarısızlıkların bir araya gelmesi, sezonun kritik bir noktasında soyunma odasında zehirli bir atmosfer yaratmıştır.
- Getty Images Sport
Yasal boşluklar bedelsiz transferleri kolaylaştırabilir
Durumun ciddiyeti ne kadar vurgulanırsa vurgulanmaz azdır; zira bu süregelen gecikmeler, oyuncuların İş Mahkemeleri nezdinde sözleşmelerinin "dolaylı feshi" yoluna gitmeleri için hukuki dayanak oluşturmaktadır.
Esasen, borçlar ödenmezse, Neymar ve Memphis Depay gibi süperstarlar, ödemeleri yapılmamışsa sözleşmelerini feshetme ve serbest oyuncu olarak ayrılma hakkına sahip olacaklardır. Henüz hiçbir sporcu resmi olarak dava açmamış olsa da, Vila Belmiro üzerinde kitlesel bir kaçış tehdidi belirgin bir şekilde durmaktadır.
"Hâlâ çok ciddi bir mali krizle karşı karşıyayız ve bunu herkes biliyor," dedi başkan Marcelo Teixeira. "Vadesi geçmiş iki imaj hakkı ödememiz var. Onlar bunu anlıyor. Bu normal bir durum değil, ancak bunun sporcuların performansını etkilemediğini garanti edebilirim. Tam tersine. Yönetimimize güveniyorlar."
Krizler için uygun olmayan zamanlama
Teknik ekip, teknik direktör Cuca’nın önderliğinde, saha dışındaki bu karışıklığın sahadaki performansa nasıl yansıyacağı konusunda endişeli olduğu bildiriliyor. Çarşamba günü Coritiba ile oynanacak kritik Copa do Brasil maçı öncesinde, bu mali durumun ortaya çıkma zamanlaması hiç de ideal değil.
Cuca'nın kendisi de, takımın en yüksek maaşlı oyuncularıyla birlikte, gecikmiş ödemelerini bekleyenler arasında yer alırken, daha düşük maaşlı personel ise maaşlarını tam olarak aldı.
- Getty Images Sport
Başkan Teixeira’nın vaadi
Red Bull Bragantino'ya karşı kazanılan son zaferin ardından, kulislerdeki gerginlik doruk noktasına ulaştı. Başkan Teixeira geçen Pazar günü soyunma odasını ziyaret etti ve oyuncular tarafından ödenmemiş borçlarla ilgili doğrudan taleplerle karşılandı.
Takım, şeffaflık eksikliğinden ve hak ettikleri ödemelerin gecikmesinden duydukları artan memnuniyetsizliği dile getirdi.
Bu çatışmaya yanıt olarak Teixeira, oyunculara ve teknik kadroya sözlü bir garanti verdi. Nisan ayından itibaren maaşları ve en az bir aylık ödenmemiş imaj hakları ücretlerini "mümkün olan en kısa sürede" ödeyeceğine söz verdi.