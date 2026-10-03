UAFA
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UAFA, Cidde'de Prens Abdulaziz bin Turki Al-Faisal'ın başkanlık ettiği kritik yönetim kurulu toplantısında FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya destek verdi
Infantino, UAFA'nın desteğini aldı
Arap Futbol Federasyonları Birliği (UAFA), Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 81. yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi; burada yetkililer FIFA'nın sürdürdüğü iş birliğine dayalı önlemleri resmen onayladı. Kurum, dünya futbolunun liderliğinin ulusal, bölgesel ve kıtasal federasyonlarla iş birliğini güçlendirmek için yakın dönemde attığı adımları memnuniyetle karşıladı.
Zirve sırasında yönetim kurulu, FIFA Başkanı Infantino'ya desteğini özellikle yineledi. Yetkililer, onun on yıla yayılan görev süresini övgüyle değerlendirirken, sporun küresel ölçekte yayılmasını sağlamadaki, uluslararası futbol camiasını birleştirmedeki ve dünya genelinde oyuncular ile taraftarların çıkarlarına hizmet etmedeki başarısına dikkat çekti.
- UAFA
Teknoloji ve inovasyona odaklanın
Zirve küresel birliği öne çıkarsa da bölgesel ilerleme ana odak noktalarından biri olmaya devam etti. UAFA Genel Sekreteri Dr. Raja Allah Al Sulami, organizasyonun mevcut teknik ve idari durumunu ayrıntılarıyla ortaya koyan kapsamlı bir rapor sundu.
Gündemin kilit unsurlarından biri, yeni gelişim çerçevelerinin değerlendirilmesiydi. Yönetim kurulu, öne çıkan başlık olarak "Challenge and Innovation Initiative" ile birlikte çok sayıda ilerici adımı gözden geçirdi. Bu özel program, yeni hayata geçirilen gelişim müsabakaları aracılığıyla modern teknolojiyi Arap futbolunun çeşitli alanlarına entegre etmek üzere tasarlandı.
Bölgesel takvimin haritasını çıkarmak
Prens Abdülaziz, Arap futbolunun her düzeyde ilerlemesini sürdürmesine yönelik vizyonunu ortaya koyarak yüksek profilli toplantının açılışını yaptı. Bu ilerlemenin sağlanması için yönetim kurulu, kuruma yaklaşan 2025–2029 idari döneminde rehberlik edecek özel destek komitelerinin oluşturulmasını resmen onayladı.
Dikkat sahaya da çevrildi ve yetkililer uzun vadeli maç takvimini değerlendirdi. Yönetim organı, hem milli takım turnuvalarını hem de kulüp organizasyonlarını kapsayan 2026/27 spor sezonuna ilişkin kapsamlı yapısal takvimi gözden geçirdi.
- Getty
Bir sonraki döneme hazırlanıyor
Bir sonraki dört yıllık dönem için destek komitelerinin kurulmasıyla birlikte UAFA, artık teknolojik ve yapısal girişimlerini hayata geçirmeye hazır. Kuruluşun Infantino’ya verdiği açık destek, Arap futbolu küresel sahnede daha fazla büyüme ve entegrasyon ararken FIFA ile sürecek işbirlikçi bir ilişkiyi de garanti ediyor.
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