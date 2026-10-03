Zirve küresel birliği öne çıkarsa da bölgesel ilerleme ana odak noktalarından biri olmaya devam etti. UAFA Genel Sekreteri Dr. Raja Allah Al Sulami, organizasyonun mevcut teknik ve idari durumunu ayrıntılarıyla ortaya koyan kapsamlı bir rapor sundu.

Gündemin kilit unsurlarından biri, yeni gelişim çerçevelerinin değerlendirilmesiydi. Yönetim kurulu, öne çıkan başlık olarak "Challenge and Innovation Initiative" ile birlikte çok sayıda ilerici adımı gözden geçirdi. Bu özel program, yeni hayata geçirilen gelişim müsabakaları aracılığıyla modern teknolojiyi Arap futbolunun çeşitli alanlarına entegre etmek üzere tasarlandı.



