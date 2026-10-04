Getty Images Sport
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U21'lerden İngiltere A Milli Takımı'na! Manchester City'nin Rico Lewis'i, Thomas Tuchel'in alternatif çağrısıyla iki yıllık İngiltere hasretini bitirdi
Tuchel çok yönlü City yıldızına yöneldi
Tuchel, Manchester City'nin genç oyuncusu Lewis'i İngiltere A Milli Takımı kadrosuna yükselterek savunmadaki seçeneklerini resmen güçlendirdi. Bu karar, salı günü Çek Cumhuriyeti'ne karşı oynanacak milli maç öncesinde alındı; Lewis, çok ihtiyaç duyulan bir alternatif sağlamak için 21 Yaş Altı takımından A takıma geçti.
Bu çağrı, kadro içinde bir başka City yeteneğiyle ilgili yaşanan bir kondisyon endişesine doğrudan yanıt niteliği taşıyor. Tuchel ve İngiltere teknik ekibi, başlangıçta O'Reilly cumartesi günü Hırvatistan'a karşı alınan 7-0'lık farklı galibiyet öncesinde yerine birini kadroya dahil etmeme kararı almıştı. Ancak Çek Cumhuriyeti ile oynanacak yaklaşan maçın taktik gereklilikleri fikir değişikliğine yol açtı. Lewis, mevcut milli arada 21 Yaş Altı takımının 2027 Avrupa Şampiyonası'ndaki yerini almasına yardımcı olmasının verdiği ivmeyle şimdi A takım kampına katılıyor.
- Getty Images Sport
Lewis için uzun bekleyiş sona erdi
Lewis için bu kadroya dahil edilmek, üst düzey milli takım sahnesinden uzun bir aranın sona ermesi anlamına geliyor. Adına beş A milli maç bulunan oyuncu, St George's Park çevresinde zaten tanıdık bir yüz olsa da Kasım 2024'ten bu yana İngiltere formasıyla sahaya çıkmamıştı. Son maçına, Yunanistan karşısında alınan net 3-0'lık galibiyette çıktı ve burada sol bekte görev alarak çok yönlülüğünü gösterdi. Bu performans, Tuchel'in gelişinden önce A takım için yaptığı en son katkı olarak öne çıkıyor.
Kulüp düzeyinde ise Lewis bu sezon fırsat bulmakta zorlandı ve şu ana kadar Manchester City formasıyla yalnızca üç maça çıkabildi. Tam 90 dakika oynadığı tek karşılaşma, Norwich City'ye karşı oynanan Carabao Cup maçı oldu. Premier League'deki süresi ise açılış gününde Bournemouth karşısında oynadığı 57 dakikayla sınırlı kaldı. Kalan dakikalarını da Arsenal'e karşı 30 dakika süre aldığı Community Shield'da oynadı.
O'Reilly, Manchester'a dönüyor
Kadrodaki boşluk, yakın zamanda Hırvatistan karşısında alınan 7-0'lık farklı galibiyet öncesinde kadrodan çekilmek zorunda kalan O'Reilly'nin talihsiz ayrılığıyla oluştu. Tuchel daha önce oyuncuyu bu maça yetiştirmek için "her şeyi deneyeceğine" söz vermiş olsa da, sağlık ekibi sonunda onun forma giyemeyeceğine karar verdi. Darbe olarak tanımlanan sakatlık, sorunun uzun süreli bir yokluğa dönüşmemesini sağlamak için daha detaylı değerlendirme amacıyla Manchester City'ye dönmesini gerektirdi.
O'Reilly'nin mevcut aradaki milli takım katkısı, İngiltere'nin İspanya'ya 3-2 yenildiği maçla sınırlı kaldı. Bu aksiliğe rağmen genç orta saha oyuncusu, bu sezon Manchester City'nin öne çıkan isimlerinden biri oldu; tüm kulvarlarda altı maça çıktı ve Enzo Maresca'nın takımının Premier League tablosunun zirvesinde kusursuz rekorunu 15 tam puanla sürdürmesine yardımcı oldu.
- AFP
İngiltere'nin Uluslar Ligi puan durumu ve son dönemdeki formu
İngiltere şu anda UEFA Uluslar Ligi grubunda altı puanla ikinci sırada yer alıyor ve dokuz puanla yoluna kayıpsız devam eden lider İspanya'nın gerisinde bulunuyor. İngiltere, üçüncü sıradaki Hırvatistan'ın (üç puan) ve henüz puanla tanışamayan son sıradaki Çekya'nın önünde kalmayı sürdürüyor. Tuchel'in ekibi, 29 Eylül'de Prag'da oynanan ilk maçta Anthony Gordon ve Harry Kane'in golleriyle Çekya'yı 2-0 mağlup etmişti.
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