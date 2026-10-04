Lewis için bu kadroya dahil edilmek, üst düzey milli takım sahnesinden uzun bir aranın sona ermesi anlamına geliyor. Adına beş A milli maç bulunan oyuncu, St George's Park çevresinde zaten tanıdık bir yüz olsa da Kasım 2024'ten bu yana İngiltere formasıyla sahaya çıkmamıştı. Son maçına, Yunanistan karşısında alınan net 3-0'lık galibiyette çıktı ve burada sol bekte görev alarak çok yönlülüğünü gösterdi. Bu performans, Tuchel'in gelişinden önce A takım için yaptığı en son katkı olarak öne çıkıyor.

Kulüp düzeyinde ise Lewis bu sezon fırsat bulmakta zorlandı ve şu ana kadar Manchester City formasıyla yalnızca üç maça çıkabildi. Tam 90 dakika oynadığı tek karşılaşma, Norwich City'ye karşı oynanan Carabao Cup maçı oldu. Premier League'deki süresi ise açılış gününde Bournemouth karşısında oynadığı 57 dakikayla sınırlı kaldı. Kalan dakikalarını da Arsenal'e karşı 30 dakika süre aldığı Community Shield'da oynadı.