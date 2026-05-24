Tyson Fury ve Zlatan Ibrahimovic! Boks dünya şampiyonu ve AC Milan efsanesi, lig dışı bir kulübü devralma projesiyle yeni Ryan Reynolds ve Rob Mac olmak için planlar yapıyor
Fury ve Ibrahimovic’in Morecambe’ye transfer olacağı söyleniyor
Ibrahimovic’in Manchester United’da oynadığı dönemde yakınlaşan ikili, kısa süre önce Fury’nin Furocity markasıyla bağlantılı bir Dünya Kupası reklamının çekimleri için Varşova’da bir araya geldi. The Sun’a göre, konuşmalar kısa sürede Morecambe’nin geleceğine kaydı ve ikili, kısa süre önce küme düşen National League kulübünün yönetimini devralma olasılığını değerlendirdi.
Rise of Morecambe adlı bir Netflix belgeseli de projenin bir parçası olduğu söyleniyor. Bu fikir, Ryan Reynolds ve Rob Mac'in Wrexham'da elde ettiği başarıdan büyük ölçüde etkilenmiş görünüyor. Fury ve Ibrahimovic'in, küresel profillerinin Lancashire kulübü etrafında benzer bir ilgi uyandırmaya yardımcı olabileceğine inandıkları bildiriliyor.
'Büyük haberler geliyor'
Fury, menajeri Spencer Brown ile birlikte özel bir jetin önünde çekilmiş bir fotoğrafını "Gel benimle uç! Birkaç günlüğüne iş seyahati. Büyük haberler yolda." başlığıyla paylaşarak sosyal medyada spekülasyonlara yol açtı.
Ibrahimovic daha sonra, Fury ile birlikte Varşova'da çekilmiş fotoğraflar paylaşarak ve 1 Ağustos'ta Dublin'de bir etkinliğe atıfta bulunarak bu söylentileri daha da güçlendirdi. Eski forvet ayrıca kısa süre önce Fox'un Dünya Kupası yayınlarında yorumcu olarak görev alacağını doğruladı ve şöyle dedi: "Amerikan halkına iyi haberlerim var. Bu yaz sadece FIFA Dünya Kupası Fox'a gelmiyor... Zlatan da geliyor. Yakında görüşürüz ve rica ederim, Amerika."
Morecambe'nin Fury ile halihazırda güçlü bağları var
Morecambe, Fury ile halihazırda yakın bağlara sahip. Ağır sıklet şampiyonunun ana antrenman tesisi, 2020 yılında satın aldığı bir binada, kulübün Mazuma Stadyumu’nda bulunuyor. Bu tesis aynı zamanda Tyson Fury Vakfı’na da ev sahipliği yapıyor; bu nedenle, basında yer alan devralma haberleri, boksör için mantıklı bir sonraki adım olarak görülüyor.
Ibrahimovic ise 2023 yılında futbolu bıraktı ve o zamandan beri medya sektöründe çalışıyor, ancak kulüp sahipliğinde üstleneceği bir rol, futbol kariyerini sonlandırmasından bu yana futbol dünyasındaki en büyük hamlesi olacak. Anlaşma ilerlerse, özellikle Reynolds ve Mac yönetimindeki Wrexham'ın yükselişinin dünya çapında yarattığı ilgiyi göz önünde bulundurursak, önerilen belgesel Morecambe'nin küresel profilini önemli ölçüde artırabilir.
Önümüzdeki haftalarda devralma görüşmeleri hız kazanabilir
Henüz bir teklifle ilgili resmi bir doğrulama yapılmadı, ancak ikilinin son zamanlardaki kamuoyu önündeki görünümleri ve sosyal medya faaliyetlerinin ardından spekülasyonlar giderek artıyor. Görüşmeler ilerlerse, Fury ve Ibrahimovic alt lig futboluna yatırım yapan en son yüksek profilli isimler haline gelebilir. Onların katılımı, özellikle halihazırda görüşülmekte olduğu bildirilen bir belgesel projesi de göz önüne alındığında, Morecambe’yi hem saha içinde hem de saha dışında büyük bir ilgi odağı haline getirecektir.