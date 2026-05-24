Morecambe, Fury ile halihazırda yakın bağlara sahip. Ağır sıklet şampiyonunun ana antrenman tesisi, 2020 yılında satın aldığı bir binada, kulübün Mazuma Stadyumu’nda bulunuyor. Bu tesis aynı zamanda Tyson Fury Vakfı’na da ev sahipliği yapıyor; bu nedenle, basında yer alan devralma haberleri, boksör için mantıklı bir sonraki adım olarak görülüyor.

Ibrahimovic ise 2023 yılında futbolu bıraktı ve o zamandan beri medya sektöründe çalışıyor, ancak kulüp sahipliğinde üstleneceği bir rol, futbol kariyerini sonlandırmasından bu yana futbol dünyasındaki en büyük hamlesi olacak. Anlaşma ilerlerse, özellikle Reynolds ve Mac yönetimindeki Wrexham'ın yükselişinin dünya çapında yarattığı ilgiyi göz önünde bulundurursak, önerilen belgesel Morecambe'nin küresel profilini önemli ölçüde artırabilir.