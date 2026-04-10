Tyson Fury - Arslanbek Makhmudov, Boks: Maç ne zaman? Tarih, saat, yer, pay-per-view, fiyat, maliyet, ücretsiz TV'de canlı yayın ve canlı yayın

Tyson Fury, neslinin en etkili ağır sıklet boksörlerinden biridir. 2015 yılında bu İngiliz boksör, uzun yıllar boyunca bu sıkleti domine eden Vladimir Klitschko’dan birden fazla dünya şampiyonluk kemerini almayı başardı ve böylece ağır sıkletteki bir dönemi sonlandırdı. Ancak bu zaferin ardından Fury'nin kariyerinde derin bir kırılma yaşandı. "The Gypsy King", depresyon, uyuşturucu bağımlılığı ve aşırı kilo gibi ciddi kişisel sorunlarla mücadele etti. Bunun sonucunda unvanlarını bıraktı ve bir süre profesyonel bokstan tamamen uzaklaştı.

2018'de Fury nihayet çok ses getiren bir geri dönüş yaptı. Adım adım dünyanın zirvesine geri döndü ve yeniden dünyanın en iyi ağır siklet boksörlerinden biri olarak kendini kanıtladı – ta ki uzun zamandır beklenen Oleksandr Usyk ile olan düelloya kadar...

İlk karşılaşmada dört büyük dünya şampiyonluk unvanının birleştirilmesi söz konusuydu. Fury favori olarak maça çıktı, ancak puanlara göre yenilgiye uğradı. Rövanş maçında taktiksel değişikliklerle durumu tersine çevirmeye çalıştı, ancak sonuçta yine nakavtla yenildi. Usyk'e karşı aldığı bu iki yenilgi, Fury'nin kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Sadece unvanlarını değil, yenilmezlik efsanesini de kaybetti. Birkaç hafta sonra boks sporundan emekli olduğunu açıkladı.

Ancak Fury'nin şimdi yeniden geri dönüş yapması, eldivenlerini asmaya henüz hazır olmadığını gösteriyor. İngiliz boksör Instagram'da duygusal bir şekilde şöyle açıkladı: "Artık sevdiğim ve yapmam gereken şeyi tekrar yapacağım resmi olarak kesinleşti."