Goal.com
Canlı
GettyRichard Pelham

Çeviri:

Tyson Fury - Arslanbek Makhmudov, Boks: Maç ne zaman? Tarih, saat, yer, pay-per-view, fiyat, maliyet, ücretsiz TV'de canlı yayın ve canlı yayın

Eski boks dünya şampiyonu Tyson Fury ringe geri dönüyor ve Arslanbek Makhmudov ile karşılaşacak. Maçla ilgili tüm bilgileri SPOX sizlere sunuyor.

Tyson Fury yeniden ringe çıkmak istiyor. 37 yaşındaki boksör, yaklaşık 13 ay önce Oleksandr Usyk ile yaptığı son maçın ardından aslında boks sporundan emekli olduğunu açıklamıştı. Ancak birkaç hafta önce, eski iki kez ağır sıklet dünya şampiyonu olan Fury'nin 11 Nisan'da ringlere geri döneceği doğrulandı. Fury, Arslanbek Makhmudov ile karşılaşacak.

    Tyson Fury ile Arslanbek Makhmudov arasındaki maç 11 Nisan 2026 Cumartesi günü gerçekleşecek. Maçın oynanacağı yer olarak Premier Lig kulübü Tottenham Hotspur'un stadyumu seçildi; dolayısıyla maç İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılacak.

  Tyson Fury v Arslanbek Makhmudov - Press Conference

    Tyson Fury - Arslanbek Makhmudov, Boks: Maç ne zaman? Saat ve başlangıç

    Fury ile Makhmudov arasındaki ana maç, Cumartesi günü Alman saatiyle 23:00'da yapılacak. Öncesinde birkaç ön maç var; ana kart ise saat 20:00'da başlayacak.

    Son ön maç biter bitmez, Fury ve Makhmudov arasında en fazla 11 raunt sürecek olan ana maç başlayacak. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda bu maç için 70.000 seyirciye kadar yer var.

  • Tyson Fury - Arslanbek Makhmudov, Boks: Pay-per-View, fiyat, maliyet, ücretsiz TV'de canlı yayın ve canlı yayın

    Fury ile Makhmudov arasındaki maç, "Ring" etkinliği olarak tanıtılıyor ve yalnızca Netflix'te izlenebiliyor. Dolayısıyla, Fury vs. Makhmudov maçını canlı olarak izlemek için bu dev yayın platformuna üye olmanız gerekiyor. İyi haber şu ki: Netflix abonesi olarak maç için ek bir ücret ödemeniz gerekmiyor, normal aboneliğiniz yeterli. Yayın saat 20:00'de Main Card'ın ön maçlarıyla başlayacak, saat 23:00'dan itibaren ise Fury ve Makhmudov arasında asıl mücadele başlayacak.

    Aralık 2025'te Netflix'te yayınlanan Jake Paul ile Anthony Joshua arasındaki son boks maçında da aktif abonelik için ek ücret talep edilmemişti. Yayın, pay-per-view olarak sunulmamıştı. Aynı durum şimdi Fury ile Makhmudov arasındaki maç için de geçerli.

    • Maç: Tyson Fury - Arslanbek Makhmudov
    • Tarih: 11 Nisan 2026 Cumartesi
    • Saat: 23:00 (Almanya saati)
    • Yer: Tottenham Hotspur Stadyumu (Londra, İngiltere)
    • Yayın:Netflix
  Boxing In Sheffield - Dave Allen v Arslanbek Makhmudov

    Tyson Fury - Arslanbek Makhmudov: Karşı Karşıya

     Tyson FuryArslanbek Makhmudov
    Takma ad"The Gypsy King""Aslan"
    Yaş3736 yaş
    Boy2,06 m1,98 m
    Kolların açıklığı216 cmyaklaşık 198 cm
    Ağırlık sınıfıAğır sıkletAğır sıklet
    UyruğuİngiltereRusya
    StilSağ duruşSağ el
    Profesyonel kariyer34–1–119–1
    Nakavt2418
    Nakavt oranı%71%95
    En büyük başarılarıİki kez ağır sıklet dünya şampiyonu, Vladimir Klitschko ve Deontay Wilder gibi isimleri yendi Birçok kez WBA-NABA şampiyonu, ağır siklette en sert yumruk atan boksörlerden biri olarak kabul edilir
  Oleksandr Usyk v Tyson Fury 2 - Fight Night

    Tyson Fury'nin geri dönüşü

    Tyson Fury, neslinin en etkili ağır sıklet boksörlerinden biridir. 2015 yılında bu İngiliz boksör, uzun yıllar boyunca bu sıkleti domine eden Vladimir Klitschko’dan birden fazla dünya şampiyonluk kemerini almayı başardı ve böylece ağır sıkletteki bir dönemi sonlandırdı. Ancak bu zaferin ardından Fury'nin kariyerinde derin bir kırılma yaşandı. "The Gypsy King", depresyon, uyuşturucu bağımlılığı ve aşırı kilo gibi ciddi kişisel sorunlarla mücadele etti. Bunun sonucunda unvanlarını bıraktı ve bir süre profesyonel bokstan tamamen uzaklaştı.

    2018'de Fury nihayet çok ses getiren bir geri dönüş yaptı. Adım adım dünyanın zirvesine geri döndü ve yeniden dünyanın en iyi ağır siklet boksörlerinden biri olarak kendini kanıtladı – ta ki uzun zamandır beklenen Oleksandr Usyk ile olan düelloya kadar...

    İlk karşılaşmada dört büyük dünya şampiyonluk unvanının birleştirilmesi söz konusuydu. Fury favori olarak maça çıktı, ancak puanlara göre yenilgiye uğradı. Rövanş maçında taktiksel değişikliklerle durumu tersine çevirmeye çalıştı, ancak sonuçta yine nakavtla yenildi. Usyk'e karşı aldığı bu iki yenilgi, Fury'nin kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Sadece unvanlarını değil, yenilmezlik efsanesini de kaybetti. Birkaç hafta sonra boks sporundan emekli olduğunu açıkladı.

    Ancak Fury'nin şimdi yeniden geri dönüş yapması, eldivenlerini asmaya henüz hazır olmadığını gösteriyor. İngiliz boksör Instagram'da duygusal bir şekilde şöyle açıkladı: "Artık sevdiğim ve yapmam gereken şeyi tekrar yapacağım resmi olarak kesinleşti."