Bu slaytta ilgili takımlar, oyuncular, teknik direktörler vb. için bundan sonra neler olabileceğini 🤔 değerlendirin.

Yaklaşan maçı belirtmekle yetinmeyin: Nasıl bir sınavla karşı karşıyalar? Son dönemdeki performansları nasıldı? Sıradaki maçta veya maçlar dizisinde dikkat çeken ne var? Kupa kuraları, millî maç araları, sakatlıktan dönecek oyuncular ya da transfer dönemleri gibi başka neler gündemde?

Yukarıdaki slaytın ‘Headline’ kutusuna, slaytın içeriğiyle ilgili, anahtar kelimeler içeren ve yazılanları uygun biçimde özetleyen kendi ara başlığınızı yazın.

Aşağıdaki ‘Post image/media’ kutusundan bir görsel 🖼️ ekleyin. Bu görsel, önceki slaytlarda kullanılanlarla veya ana görselle aynı olmamalı.

Son olarak, kaydetmeden ve alt editörün incelemesi için CS bağlantısını iletmeden önce, aşağıdaki kutulara SEO başlığını ve açıklamayı 🌐eklediğinizden emin olun. ‘SEO headline’ ana başlıkla aynı olmalı; ‘Description’ ise haberin konusunu genel olarak özetlemeli ve ilgili SEO terimlerini içermeli.

Yukarıdaki talimatları okuduktan sonra tüm metni silin ve kendi yazınızı ekleyin.