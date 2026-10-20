PRESSE SPORTS
Çeviri:
“Tüylerimizi diken diken ediyor!” Vitinha’dan Barcelona maçı öncesi Ousmane Dembele hakkında heyecan verici itiraf
Vitinha, Dembele'nin eski kulübüne karşı parlayacağına inanıyor
Parc des Princes’te düzenlenen maç öncesi basın toplantısında konuşan Vitinha, PSG’nin Barcelona ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde hücum lideri Ousmane Dembele’yi övdü. Dembele, Fransa’nın başkentine taşınmadan önce Katalonya’da altı sezon geçirmişti.
Vitinha, Fransız kanat oyuncusunun Avrupa’nın en büyük sahnesinde maç kazandıran anlara imza atabileceğine tam olarak güvendiğini belirtti.
Orta saha oyuncusu, kadrodaki sağlıklı rekabet ortamında genç vatandaşı Joao Neves’e de destek verdi.
- PRESSE SPORTS
Portekizli yıldız, Dembele'nin benzersiz liderliğine dikkat çekti
Vitinha, Dembele'nin Luis Enrique'nin oyun düzenindeki kritik rolünü vurgulayarak büyük maçlarda takım arkadaşlarına ilham verme becerisine dikkat çekti. Vitinha, "Bir süredir bu takımın liderlerinden biri" dedi.
"Bu tür maçlara katabilecekleri benzersiz."
Orta saha oyuncusu, "Umarız yarın bize yine tüylerimizi diken diken eden anlar yaşatır" diye ekledi.
Vitinha, Neves'i savunuyor ve sağlıklı rekabeti memnuniyetle karşılıyor
Joao Neves'in son dönemdeki performanslarına değinen Vitinha, form dalgalanmalarının her futbolcuyu etkilediğini vurguladı. Vitinha, “Her oyuncunun inişleri ve çıkışları olur... Bizim yapmaya çalıştığımız, mümkün olduğunca istikrarlı olmak,” dedi.
“Çok sayıda iyi oyuncumuz var. Bu da rekabet olduğu anlamına geliyor ama bu, herkes için çok sağlıklı ve çok olumlu bir rekabet.”
“Bu rekabet bizi her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya zorluyor. Bence kilit nokta da bu,” diye ekledi.
- AFP
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