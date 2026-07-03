Geçen sezonu Sassuolo formasıyla 32 maçta 2 gol ve 2 asistle (ve 7 sarı kartla) tamamlayan Muharemovic, başlangıçta Juventus’a geri dönme konusunda pek çok tereddüt yaşıyordu. Bu, 2024 yazında aceleyle takımdan gönderilmiş olmaktan duyduğu gurur ve hayal kırıklığı meselesiydi. Kenan Yıldız’ın yanındaki çabaları sayesinde fikrini değiştirdi. İkili arkadaş; bir süre Primavera ve Next Gen takımlarında birlikte oynamışlardı; “Muha”nın seçiminde 10 numaranın etkisi açıkça görülüyor. Bir de hiyerarşik bir boyut var: Spalletti onu istedi ve güvence verdi; projenin merkezinde yer alacak. Ekhator’dan sonra ikinci transferini yapmaya hazır olan bir Juve’nin.