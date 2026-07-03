Tarik Muharemovic, Juventus’a yaklaşıyor.Tuttosport'un bugün yazdığına göre, imzalar atılmadan önce halledilmesi gereken bazı detaylar var, ancak Bosnalı savunma oyuncusu, daha önce Juventus'un Primavera ve Next Gen takımlarında forma giydiği Torino'ya geri dönmeye çok yakın. Oyuncunun transfer haklarına sahip Sassuolo ile görüşmeler hızla ilerliyor ve anlaşma bu haftanın sonu ile gelecek haftanın başı arasında sonuçlanabilir. Inter’in şiddetli rekabetini geride bıraktı; Inter, aylardır Ljubljana doğumlu 2003 doğumlu stoperi kadrosuna katmak istiyordu ancak transferi sonuçlandıramamıştı. Juve, 2026-27 sezonunun ilk İtalya derbisini kazandı; Spalletti ise aradığı savunma takviyesini elde edecek.
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Tuttosport - Muharemovic, 18 milyon avroya Juventus’a transfer olmak üzere: Yıldız’ın ısrarı belirleyici oldu. Inter aldatıldı
AMELİYAT MASRAFLARI
Juventus, Muharemovic için gerçek değerinin yaklaşık yarısını ödeyecek; zira Sassuolo’ya transfer edildiğinde, kulüp yeniden satış hakkının yüzde 50’sini elinde tutmuştu: Transfer bedeli 16 milyon artı 2 milyon bonus olarak belirlenmiştir. ABD’ye karşı alınan yenilginin ardından Dünya Kupası’na veda eden Bosnalı oyuncu, sezon başına net 2 milyon avrodan biraz fazla bir ücretle beş yıllık bir sözleşme imzalayacak. Önümüzdeki günlerde menajerleriyle birlikte Torino’ya gelmesi bekleniyor; sağlık kontrolünden geçecek ve sözleşmeyi imzaladıktan sonra tatile çıkacak. Ay sonunda Spalletti’nin emrine hazır olması bekleniyor.
KARAR VERİCİ YILDIZ
Geçen sezonu Sassuolo formasıyla 32 maçta 2 gol ve 2 asistle (ve 7 sarı kartla) tamamlayan Muharemovic, başlangıçta Juventus’a geri dönme konusunda pek çok tereddüt yaşıyordu. Bu, 2024 yazında aceleyle takımdan gönderilmiş olmaktan duyduğu gurur ve hayal kırıklığı meselesiydi. Kenan Yıldız’ın yanındaki çabaları sayesinde fikrini değiştirdi. İkili arkadaş; bir süre Primavera ve Next Gen takımlarında birlikte oynamışlardı; “Muha”nın seçiminde 10 numaranın etkisi açıkça görülüyor. Bir de hiyerarşik bir boyut var: Spalletti onu istedi ve güvence verdi; projenin merkezinde yer alacak. Ekhator’dan sonra ikinci transferini yapmaya hazır olan bir Juve’nin.
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