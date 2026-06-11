Luka Modrić-Milan hikayesi sona erdi mi, yoksa belki de ermedi. Meazza'da Cagliari'ye yenilerek son haftada Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı kaçmasına rağmen, Hırvat oyuncu 30 Haziran'da sona erecek olan sözleşmesini Rossoneri ile uzatıp uzatmayacağına henüz karar vermedi. 40 yaşında yanlış bir karar vermek istemiyor; şimdi Dünya Kupası var, ondan sonra ne yapacağına karar verecek. Şu anda dört seçenek var: bir sezon daha Milano'da kalmak, Zorro Boban'ın Dinamo Zagreb'inde kariyerini sonlandırmak, Real Madrid'e dönüp yönetim kadrosuna veya teknik ekibe katılmak ya da futbolu bırakıp ailesinin tadını çıkarmak. Her şey belirsiz, onu Milan'da tekrar görme şansı sınırlı ama var.
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Tuttosport - Modric-Milan, henüz bitmedi. Yeni teknik direktör Glasner ile görüşecek ve bir karar verecek
GLASNER İLE KONUŞACAK
Tuttosport'un haberine göre, eski Tottenham ve Real Madrid oyuncusu ve 2018 Ballon d'Or sahibi, yeni teknik projenin başında olacak kişilerle, aralarında muhtemel yeni teknik direktör Oliver Glasner'in de bulunduğu isimlerle görüşmeyi bekliyor. Ancak bu görüşmeden sonra bir karar verecek. Geçen yıl Tare ve Allegri ile olduğu gibi, Modric herhangi bir garanti talep etmeyecek. Milan'da oynamak onun için bir rüya ve ayrıcalıktı; ancak kendini hala yararlı hissederse ve Milan gerçekten yeniden büyük olmak için mücadele ederse kalacak. Paraya ihtiyacı yok ve kimsenin yerini almak istemiyor. Milan için bir sınır değil, bir kaynak olmak istiyor.
MILAN'DAKİ DURUM
Modric geçen yıl 34 maçta forma giydi ve Bologna ile Pisa maçlarında 2 gol attı. Calcio e Finanza’ya göre net maaşı 3,5 milyon avro oldu; brüt rakam dikkate alındığında toplam maliyeti ise 6,48 milyon avroya ulaştı.