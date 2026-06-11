Tuttosport - Modric-Milan, henüz bitmedi. Yeni teknik direktör Glasner ile görüşecek ve bir karar verecek

Tuttosport'un haberine göre, eski Tottenham ve Real Madrid oyuncusu ve 2018 Ballon d'Or sahibi, yeni teknik projenin başında olacak kişilerle, aralarında muhtemel yeni teknik direktör Oliver Glasner'in de bulunduğu isimlerle görüşmeyi bekliyor. Ancak bu görüşmeden sonra bir karar verecek. Geçen yıl Tare ve Allegri ile olduğu gibi, Modric herhangi bir garanti talep etmeyecek. Milan'da oynamak onun için bir rüya ve ayrıcalıktı; ancak kendini hala yararlı hissederse ve Milan gerçekten yeniden büyük olmak için mücadele ederse kalacak. Paraya ihtiyacı yok ve kimsenin yerini almak istemiyor. Milan için bir sınır değil, bir kaynak olmak istiyor.