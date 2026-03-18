Tuttosport - Milan, sportif direktör Tare ile Al-Qadsiah'ın forveti Mateo Retegui'nin menajeri arasında görüşme

Milan, hangi oyuncuya tüm gücüyle odaklanacağına henüz karar vermedi, ancak Retegui dikkate alınması gereken bir isim. Her ne kadar bu transfer hiç de kolay olmasa da. Al-Qadisiyya ile olan sözleşmesi 2029'da sona eriyor ve transfer bedeli hiç de düşük değil. Bir yıl önce onu Atalanta'dan transfer etmek için Suudi kulübü 68,5 milyon euro yatırım yaptı ve söylentilere göre İtalyan forvete yıllık 20 milyon euro brüt maaş garantisi verdi. Milan'ın elbette bu rakamlara ulaşması mümkün değil. Suudi Arabistan'da mutlu olan ve kesinlikle bir transferi zorlamak niyetinde olmayan Retegui, İtalya'ya seve seve geri dönecek ve en çok şampiyonluk kazanan kulüplerden birinde oynama fikri onu cezbediyor.