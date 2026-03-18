Bir sohbet, belki de daha fazlasına dönüşebilir. Birkaç ay sonra, Milan gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp oynamayacağını öğrenip UEFA gelirlerinden yararlanma imkânı bulduğunda. Tuttosport'un haberine göre, Rossoneri'nin sportif direktörü Igli Tare, geçen hafta İtalyan-Arjantinli forvet Mateo Retegui'yi menajerlik kadrosunda bulunduran Alessandro Moggi ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Şu anda somut bir gelişme yok, ancak eski Atalanta oyuncusunun adı, Milan'ın Scudetto'yu kazanmak için mücadele edeceği gelecek sezonun forvet adayları listesine eklenmeli.
Çeviri:
Tuttosport - Milan, sportif direktör Tare ile Al-Qadsiah'ın forveti Mateo Retegui'nin menajeri arasında görüşme
HER ZAMAN RETEGUI'Yİ İŞARETLE
Milan'ın yaz transfer döneminde hücum hattını yenilemeyi ve yeni bir 9 numara transfer etmeyi planladığı bir sır değil. Güvenilir, hazır, kısacası bir golcü. Son transferlerle aynı çizgide olmayan, çeşitli nedenlerle başarısızlık olarak nitelendirilen isimlerden (Morata, Gimenez ve Fullkrug) farklı bir isim. Kean, Gabriel Jesus (Allegri ile aynı menajeri var) ve Lewandowski'nin (Barcelona'dan ayrılacak ve Major League Soccer kulübü Chicago Fire tarafından takip ediliyor) yanı sıra, Al-Qadisiya'nın forveti de Rossoneri'nin transfer listesindeki isimler arasında yer alıyor. 2024-25 sezonunda Serie A'da 36 maçta 25 gol atarak gol kralı unvanını kazanan eski Genoa oyuncusu, Suudi Pro Ligi'nde de formunu koruyor: 25 maçta 15 kez fileleri havalandırdı.
RETEGUI'NİN FİYATI NE KADAR?
Milan, hangi oyuncuya tüm gücüyle odaklanacağına henüz karar vermedi, ancak Retegui dikkate alınması gereken bir isim. Her ne kadar bu transfer hiç de kolay olmasa da. Al-Qadisiyya ile olan sözleşmesi 2029'da sona eriyor ve transfer bedeli hiç de düşük değil. Bir yıl önce onu Atalanta'dantransferetmek için Suudi kulübü 68,5 milyon euro yatırım yaptı ve söylentilere göre İtalyan forvete yıllık 20 milyon euro brüt maaş garantisi verdi. Milan'ın elbette bu rakamlara ulaşması mümkün değil. Suudi Arabistan'da mutlu olan ve kesinlikle bir transferi zorlamak niyetinde olmayan Retegui, İtalya'ya seve seve geri dönecek ve en çok şampiyonluk kazanan kulüplerden birinde oynama fikri onu cezbediyor.
İTALYA İÇİN TEK BAŞINA ANTRENMAN YAPIYOR
Retegui, Dünya Kupası hayallerini sürdürmek için hayati önem taşıyan Kuzey İrlanda maçı hazırlıkları kapsamında şu günlerde Floransa'da bulunuyor. Orta Doğu'daki gerginlikler nedeniyle Suudi Arabistan liginin durdurulmasının ardından, eski Atalanta oyuncusu fiziksel kondisyonunu bozmamak için İtalya'ya dönüşünü öne almaya karar verdi. Gattuso ve Federasyon'a haber veren Retegui, bir ev kiraladı ve Cuma günü yapılması beklenen Milli Takım çağrısını beklerken bir antrenör eşliğinde tek başına antrenman yapmaya karar verdi.