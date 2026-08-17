Tuttosport - Milan, Cardinale ile zirve: Amorim 5-6 takviye istiyor

Milan'ın transferinde belirleyici hafta. Önümüzdeki günlerde, 31 Ağustos'a kadar tamamlanması gereken son hamleleri görüşmek üzere patron Gerry Cardinale ile teknik direktör Ruben Amorim arasında yeni bir zirve yapılması bekleniyor. Tuttosport'un yazdığına göre geçen haftaki görüşmede, artık projesinin bir parçası olmayan oyuncuların listesini vermenin yanı sıra (Tomori, Odogu, Fofana ve Nkunku), Amorim ayrıca beş ya da altı takviye de istedi. Bunun tamamen karşılanması zor görünüyor, ancak bir şeyler yapılacak. Milan, transfer döneminin son bölümünü başrolde geçirip Portekizli teknik adama istediklerini vermek istiyor.



