Milan'ın transferinde belirleyici hafta. Önümüzdeki günlerde, 31 Ağustos'a kadar tamamlanması gereken son hamleleri görüşmek üzere patron Gerry Cardinale ile teknik direktör Ruben Amorim arasında yeni bir zirve yapılması bekleniyor. Tuttosport'un yazdığına göre geçen haftaki görüşmede, artık projesinin bir parçası olmayan oyuncuların listesini vermenin yanı sıra (Tomori, Odogu, Fofana ve Nkunku), Amorim ayrıca beş ya da altı takviye de istedi. Bunun tamamen karşılanması zor görünüyor, ancak bir şeyler yapılacak. Milan, transfer döneminin son bölümünü başrolde geçirip Portekizli teknik adama istediklerini vermek istiyor.
Çeviri:
Tuttosport - Milan, Cardinale ile zirve: Amorim 5-6 takviye istiyor
Amorim'in üç önceliği
Çevrildiğinde,
geriden oyun kurabilen bir stoper, içe kat edip skor katkısı verebilecek bir kanat beki ve bir 10 numara. Forvet arkasında oynayabilen isim öncelik konumunda: Borussia Dortmund'u seçen Karetsas'ın kaybedilmesinin ardından, bugün itibarıyla en güçlü aday Nwaneri; oyuncu, Arsenal'in Manchester City'yi yenerek kazandığı Community Shield'da dün yedek kulübesine bile gitmedi. 40 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin ilki geri çevrildi, farklı bir formülle bu günlerde yeni bir girişim yapılması ihtimal dışı değil. Arsenal'i memnun edebilecek bir formül. Çünkü İngiliz ekibi onun satışından gelir elde etmek istiyor.
TIAGO GABRIEL İLK TERCİH
Savunmada Tiago Gabriel çok beğeniliyor. Lecce'nin 21 yaşındaki Portekizli oyuncusu için bonservis bedeli olarak 25 ila 30 milyon euro isteniyor. Milan için bu rakam fazla ve kulüp, orta saha oyuncusu Bondo ya da savunmacı Terracciano'yu görüşmelere dahil ederek fiyatı düşürmeye çalışıyor. Premier Lig'e dikkat: Tiago Gabriel; Bournemouth, Brentford ve özellikle de Lacroix'ı Chelsea'ye satan ve yerine bir oyuncu arayan Crystal Palace'ın çok beğendiği bir isim.
Orta sahanın kanadı: İsimler
Kanat bek pozisyonu için Atalanta'nın oyuncusu olan 2002 doğumlu Nicola Zalewski ismine dikkat çekiliyor; hem sağda hem solda oynayabiliyor. Bergamo'da, Sarri'nin takımın başına gelmesiyle birlikte eski Roma oyuncusu taktik nedenlerle ilk 11'deki yerini kaybetti. Inter'e gelişinin üzerinden bir yıl geçmişken ayrılabilir. GAC Milan ile anılan diğer isimler olan Fiorentina'dan Dodò ile Lazio'dan Nuno Tavares şu an için ikinci planda. Ancak sürprizler de ihtimal dışı değil.
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