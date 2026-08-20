Juventus için son dakika bir forvet. Kolo Muani ve Ekhator’un ardından Juventus, kadroyu Spalletti’ye alternatifler sunabilecek yeni bir 9 numarayla güçlendirmek istiyor. İlk tercih, Manchester United’dan ayrılma ihtimali bulunan ve Napoli’nin de ilgilendiği Joshua Zirkzee. Tuttosport’un bugün yazdığına göre alternatifler arasında Genoa ve Atalanta’nın eski santrforu, şu anda Suudi ekibi Al-Qadisiya’da forma giyen Mateo Retegui de var. Beğenilen bir profil olan Retegui, ligimizi tanıyor (2024-2025’te gol kralı olmuştu), ancak ekonomik nedenlerle ulaşılması son derece zor bir isim. Yine de listeden çıkarılmış değil.
Çeviri:
Tuttosport - Juventus yeni bir forvet arıyor: Retegui gündeme geldi
JUVENTUS MALİYETLERİ İNCELİYOR
Retegui, geçen ocak ayında zaten Juventus'un radarına girmişti; adı özellikle 20 Nisan'da yaşadığı tibia kırığının artık sadece kötü bir anı olarak kalmasının ardından bu günlerde yeniden gündeme geldi (pazartesi günü King's Cup'ta Al Tal'a karşı iki gol attı). Şimdilik Carnevali ve özellikle de onu Cenova günlerinden tanıyan Ottolini, maliyeti inceliyor; Avrupa'da hiçbir kulübün ona Suudi Arabistan Pro Ligi'nde aldığı, sezon başına net 20 milyon euro olan maaşı garanti edemeyeceğinin farkındalar. 2029'a kadar sözleşmesi bulunan eski Atalanta golcüsü, İtalya'ya memnuniyetle döner ve hedefine ulaşmak için maaşında indirime gitmeye de hazır. Prestijli bir kulübün formasını giymek ve ona ilk inanan isim olan Mancini'nin İtalya'sının yeniden yakın takibine girmek istiyor.
Her şey David'e bağlı
Juventus şu an için satın alma opsiyonlu ya da zorunlu satın alma maddeli bir kiralama önerebilir, ancak önce David meselesini çözmesi gerekiyor. Kanadalı oyuncu Spalletti’nin planlarında yer almıyor, ancak Lyon’a gitmeyi seçen Openda’nın aksine duvar örmeye ve gelen tüm teklifleri reddetmeye devam ediyor. Torino’da kalmak, şansını denemek istiyor. Juventus’taki hayal kırıklığı yaratan ilk sezonunu bir adaptasyon dönemi olarak gören oyuncu, bu yıl takıma ekstra değer katabileceğine inanıyor. Eski Lille oyuncusunun ayrılığı olmadan Zirzkee, Retegui ya da hiçbir zaman gündemden düşmeyen bir diğer seçenek Sorloth gibi profillere yönelmek ekonomik açıdan sürdürülebilir bir operasyon değil.
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