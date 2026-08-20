Retegui, geçen ocak ayında zaten Juventus'un radarına girmişti; adı özellikle 20 Nisan'da yaşadığı tibia kırığının artık sadece kötü bir anı olarak kalmasının ardından bu günlerde yeniden gündeme geldi (pazartesi günü King's Cup'ta Al Tal'a karşı iki gol attı). Şimdilik Carnevali ve özellikle de onu Cenova günlerinden tanıyan Ottolini, maliyeti inceliyor; Avrupa'da hiçbir kulübün ona Suudi Arabistan Pro Ligi'nde aldığı, sezon başına net 20 milyon euro olan maaşı garanti edemeyeceğinin farkındalar. 2029'a kadar sözleşmesi bulunan eski Atalanta golcüsü, İtalya'ya memnuniyetle döner ve hedefine ulaşmak için maaşında indirime gitmeye de hazır. Prestijli bir kulübün formasını giymek ve ona ilk inanan isim olan Mancini'nin İtalya'sının yeniden yakın takibine girmek istiyor.