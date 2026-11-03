Juventus'un planlarında Guglielmo Vicario'nun bonservisini almak giderek daha fazla öne çıkıyor. Vicario, pazar günü Napoli karşısında 2-0 kazanılan maçta skor 0-0 iken Lucca'nın pozisyonunda harika bir kurtarışa imza attı.

Tottenham ile üzerinde anlaşılan satın alma opsiyonunun bedeli, bonuslar hariç yaklaşık 8 milyon. Yıl sonunda Neto ve Pinsoglio'nun bedelsiz ayrılma ihtimali giderek artarken, Tuttosport'un haberine göre kalede tek ortak payda Vicario olacak. Elbette as kaleci olarak görülüyor ama aynı zamanda bir rehber de olacak: Gelecekte Morisco, Palmisani ve Agkatsev arasından onun sorumluluklarını ve ayrıcalıklarını devralacak kişi için.

1996 Udine doğumlu Vicario, bu sezon Juventus formasıyla 12 maça çıktı (1080 dakika) ve 13 gol yedi. Kariyerinde Fontanafredda, Venezia, Perugia, Cagliari, Empoli ve Tottenham formalarını giydi. İtalya Milli Takımı'nda 5 kez oynadı ve 4 gol yedi.