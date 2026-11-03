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CM grafica Vicario 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
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Tuttosport - Juventus, Vicario'nun bonservisini alacak: Şartlar

Juventus
G. Vicario
Transfers
Tottenham Hotspur
Serie A

Tottenham ve Empoli'nin eski kalecisi, Juventus yönetimini ikna etti.

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Juventus'un planlarında Guglielmo Vicario'nun bonservisini almak giderek daha fazla öne çıkıyor. Vicario, pazar günü Napoli karşısında 2-0 kazanılan maçta skor 0-0 iken Lucca'nın pozisyonunda harika bir kurtarışa imza attı.

Tottenham ile üzerinde anlaşılan satın alma opsiyonunun bedeli, bonuslar hariç yaklaşık 8 milyon. Yıl sonunda Neto ve Pinsoglio'nun bedelsiz ayrılma ihtimali giderek artarken, Tuttosport'un haberine göre kalede tek ortak payda Vicario olacak. Elbette as kaleci olarak görülüyor ama aynı zamanda bir rehber de olacak: Gelecekte Morisco, Palmisani ve Agkatsev arasından onun sorumluluklarını ve ayrıcalıklarını devralacak kişi için.

1996 Udine doğumlu Vicario, bu sezon Juventus formasıyla 12 maça çıktı (1080 dakika) ve 13 gol yedi. Kariyerinde Fontanafredda, Venezia, Perugia, Cagliari, Empoli ve Tottenham formalarını giydi. İtalya Milli Takımı'nda 5 kez oynadı ve 4 gol yedi.

  • Juventus-Tottenham anlaşması

    Juventus ile Tottenham arasında yazın imzalanan anlaşmanın şartları şöyle: "Juventus Football Club S.p.A., futbolcu Guglielmo Vicario'nun sportif hizmetlerinden yararlanma hakkını 30 Haziran 2027'ye kadar geçici ve bedelsiz olarak almak üzere Tottenham Hotspur FC ile anlaşmaya vardığını duyurur. Anlaşma ayrıca Juventus'a, oyuncunun sportif hizmetlerinden yararlanma hakkını kalıcı olarak satın alma seçeneği tanımaktadır. Olası kalıcı transfer için belirlenen bedel 8 milyon avrodur. Bu bedel, futbolcuyla yapılan sözleşmenin süresi içinde belirli hedeflere ulaşılması hâlinde en fazla 2 milyon avro artırılabilir".

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Gelecek maçlar
AZ

AZ

Ligi Europa

05 Kas 2026

JUV

JUV

LEE

LEE

Premier Lig

07 Kas 2026

TOT

TOT