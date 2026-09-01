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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Tuttosport - Juventus Thuram için endişeli: ameliyata doğru gidiliyor, kulüp onu uyarmıştı

Juventus
K. Thuram-Ulien

Fransız oyuncu dün Lyon’da femoropatelar sendrom için bir konsültasyon gerçekleştirdi.

Juventus'ta Khéphren Thuram konusunda büyük endişe var.Tuttosport'un haberine göre, Dr. Bertrand Sonnery Cottet tarafından dün Lyon'da gerçekleştirilen kontrolde ortaya çıkan tablo oldukça karamsar. Sorunu çözmek için ameliyata doğru hızla ilerleniyor; Fransız orta saha oyuncusunun nisan ayından bu yana yaşadığı femoropatelar sendromun, umarız, kesin olarak giderilmesi hedefleniyor.


Torino merkezli gazeteye göre Juventus, ameliyat ihtimali konusunda Thuram'ı daha haziran ayında uyarmıştı, ancak oyuncu konservatif tedavi yöntemini tercih etmişti. Ağrı geçmedi ve Thuram'ın hâlâ ağrı hissetmeye devam ettiği düşünüldüğünde, bugün müdahale kaçınılması zor bir seçenek olarak öne çıkıyor.


  • Ameliyat olması halinde, Yildiz’inkine benzer şekilde oldukça uzun bir ara öngörülüyor: diz için genellikle daha fazla tedbirli davranıldığı düşünüldüğünde, Fransız oyuncuyu sahada yeniden 2027’de görme ihtimali şaşırtıcı olmaz. Tuttosport’un belirttiğine göre, önümüzdeki saatlerde ameliyat yönünde bir dönüş bekleniyor. Dott. Bertrand Sonnery Cottet’in, Bremer ve Gatti’nin diz sakatlıklarında müdahalede bulunan kişi olduğunu hatırlatalım.


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