Tuttosport - Juventus Thuram için endişeli: ameliyata doğru gidiliyor, kulüp onu uyarmıştı

Juventus'ta Khéphren Thuram konusunda büyük endişe var.Tuttosport'un haberine göre, Dr. Bertrand Sonnery Cottet tarafından dün Lyon'da gerçekleştirilen kontrolde ortaya çıkan tablo oldukça karamsar. Sorunu çözmek için ameliyata doğru hızla ilerleniyor; Fransız orta saha oyuncusunun nisan ayından bu yana yaşadığı femoropatelar sendromun, umarız, kesin olarak giderilmesi hedefleniyor.





Torino merkezli gazeteye göre Juventus, ameliyat ihtimali konusunda Thuram'ı daha haziran ayında uyarmıştı, ancak oyuncu konservatif tedavi yöntemini tercih etmişti. Ağrı geçmedi ve Thuram'ın hâlâ ağrı hissetmeye devam ettiği düşünüldüğünde, bugün müdahale kaçınılması zor bir seçenek olarak öne çıkıyor.



