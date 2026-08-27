Franck Kessie transferinde önde, ancak artık sözden icraata geçme zamanı. Fildişi Sahilli orta sahayı bir yaz boyunca ikna etmeye çalışıp kendisine bir sözleşme vadeden Juventus, transfer döneminin son günlerinde kötü sürprizlerle karşılaşmamak için artık bunu yazılı hale getirmeli, net ve belirleyici bir adım atmalı. Tuttosport'un bugün yazdığına göre Carnevali, oyuncunun temsilcileriyle (dün akşam da yeni bir görüşme yapıldı) sezon başına net 4,5 milyon eurodan üç yıllık sözleşme temelinde sözlü anlaşmaya vardı, ancak henüz son hamleyi yapmadı. Nedeni mi? Her zamanki gibi çıkışlar; her şeyi karmaşık hale getiren unsur bu. Ve anlaşmayı bozabilecek olan da.
Çeviri:
Tuttosport - Juventus, Teun Koopemeiners ayrılmasa bile Franck Kessie transferini bitirmeye çalışıyor: Roma vazgeçmiyor
SATIŞ SORUNU: KOOP GİDİYOR MU?
Şart kipini kullanmak gerekiyor, ancak haftanın başında eski Milan ve Atalanta oyuncusunun menajeriyle görüşen Roma'nın devreye girmesi ortalığı hareketlendirdi.Juventus bundan etkilendi ve karar vermek için zamanın sınırlı olduğunu anladı. Carnevali ve Massara, Miretti'nin 12 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralık formülle Beşiktaş'a gönderilmesinin yeterli olmadığını bilseler de Kessie'nin transferini bu haftanın sonuna kadar bitirmeye çalışacak. Continassa'da herkes, Koopmeiners'in ayrılığıyla her şeyin daha kolay olacağını biliyor; oyuncunun da kesinlikle araya girmediği belirtiliyor. Juventus macerasının sonuna geldiğini, hava değişikliğinin herkes için iyi olacağını biliyor ama Tuttosport'un bugün yazdığına göre sportif ve ekonomik açıdan kendisini memnun edecek bir çözüm bulmak istiyor. Şimdilik Galatasaray ile yapılan görüşmeler somut bir sonuca ulaşmadı; bugün itibarıyla Roma'ya transfer de ihtimal dışı görünüyor, zira Roma'nın Juventus ile ilişkileri çok da iyi değil. Arka planda Premier League var, ancak masada somut teklifler bulunmuyor.
SPALLETTI, KESSIE İLE GÖRÜŞTÜ
Kessie şimdilik Juventus'a ve Serie A'ya öncelik verdi, ancak özellikle Premier League'den olmak üzere teklif sıkıntısı çekmiyor. Arabistan'da kalması için kendisini ikna etmeye çalışan Al Ittihad'ın, yıllık net yaklaşık 10 milyon eurodan üç yıllık sözleşme teklifini reddetmesi, eski Al Alhi oyuncusunun büyük futbola dönmeye karar verdiğinin teyidi niteliğinde; Fildişili oyuncu için bunun anlamı İtalya. Dün akşam Juventus yöneticileri ile orta saha oyuncusunun menajeri arasında yapılan görüşmede operasyonun planı çizildi ve rakiplerin önüne geçilmeye çalışıldı. Orta sahadaki liderliği artırmak için Kessie'yi isteyen Spalletti, onu tercih listesinin en üst sırasına koydu: oyuncuyla konuştu ve bu haftanın sonuna kadar beyaz duman bekliyor. Koopmeiners'in satışı olmasa bile.
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