Tuttosport - Juventus, Teun Koopemeiners ayrılmasa bile Franck Kessie transferini bitirmeye çalışıyor: Roma vazgeçmiyor

Şart kipini kullanmak gerekiyor, ancak haftanın başında eski Milan ve Atalanta oyuncusunun menajeriyle görüşen Roma'nın devreye girmesi ortalığı hareketlendirdi.Juventus bundan etkilendi ve karar vermek için zamanın sınırlı olduğunu anladı. Carnevali ve Massara, Miretti'nin 12 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralık formülle Beşiktaş'a gönderilmesinin yeterli olmadığını bilseler de Kessie'nin transferini bu haftanın sonuna kadar bitirmeye çalışacak. Continassa'da herkes, Koopmeiners'in ayrılığıyla her şeyin daha kolay olacağını biliyor; oyuncunun da kesinlikle araya girmediği belirtiliyor. Juventus macerasının sonuna geldiğini, hava değişikliğinin herkes için iyi olacağını biliyor ama Tuttosport'un bugün yazdığına göre sportif ve ekonomik açıdan kendisini memnun edecek bir çözüm bulmak istiyor. Şimdilik Galatasaray ile yapılan görüşmeler somut bir sonuca ulaşmadı; bugün itibarıyla Roma'ya transfer de ihtimal dışı görünüyor, zira Roma'nın Juventus ile ilişkileri çok da iyi değil. Arka planda Premier League var, ancak masada somut teklifler bulunmuyor.