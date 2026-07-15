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BalogunGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Tuttosport - Juventus: Spalletti, hiç sakatlanmayan Balogun’u kadrosuna katmayı hayal ediyor

Juventus
Transfers
F. Balogun

Bianconeri’nin yeni santrfor arayışı devam ediyor

Muharemovic’in satışı, Juventus’un transfer piyasasını canlandırdı; kulüp artık en azından kaleci ya da forvet pozisyonlarından birinde transfer sürecini hızlandırabilir.Öncelik hâlâ santrfor pozisyonunda; yönetim, Luciano Spalletti’ye fiziksel olarak güçlü ve golcü bir oyuncu kazandırmak için çalışıyor.


İlk hedef hâlâ Randal Kolo Muani, ancak PSG’yi ikna etmek için teklifin iyileştirilmesi gerekiyor; toplamda 40 milyon avroya yaklaşılması ve bonus garantilerinin artırılması gerekiyor.


  • BALOGUN'UN SAYILARI

    "Spalletti, Balogun'u hayal ediyor", diye manşet atıyor bugün gazete bayilerinde Tuttosport. Torino'da yayınlanan gazete, Juventus'un transfer piyasası kapsamında, geçen sezon 19 gol atan ve değeri en az 50 milyon olarak değerlendirilen Monaco'lu Folarin Balogun'a geniş yer ayırıyor; Fransız kulübü, rekabet sayesinde bu rakamı yükseltmeyi umuyor. ABD milli takımının forvet hattının merkezinde yer alan Balogun, dünya basınının da gündeminde; hatta pek hoş olmayan haberlerin de. 25 yaşında, New Yorklu olan oyuncu, geçen sezon Monaco formasıyla 43 maçta 19 gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde, tek grup aşamasının ardından oynanan play-off'ların ilk ayağında PSG'ye karşı bir çift gol kaydetti. Bundan önce de Bodo, Pafos ve Galatasaray’a gol atmıştı. Bunların hepsi Juventus’un eski rakipleri ve bu takımlara karşı her zaman kolay bir iş çıkarmamıştı. Grup aşamasının son turunda 0-0 biten maçta da Juventus’a karşı oynamıştı: Maçın önemi pek yoktu, sadece sakatlık yaşamamak önemliydi. Ayrıca Balogun, sakatlıklarla pek tanışmayan bir oyuncu: Geçen sezon sadece bir maçta kas sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

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  • PELLEGRINO

    Ancak en somut görüşme, Parma’dan Mateo Pellegrino ile ilgili olanı. Juventus, kiralama, satın alma zorunluluğu ve primler dahil olmak üzere toplam 30 milyonluk bir teklif sundu; oysa Parma, nakit akışını hemen sağlamak ve transfer bütçesini finanse etmek için daha yüksek bir sabit tutar talep ediyor. Taraflar birbirine yakın duruyor ve bir anlaşmaya varılması mümkün görünüyor.


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