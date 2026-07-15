Tuttosport - Juventus: Spalletti, hiç sakatlanmayan Balogun’u kadrosuna katmayı hayal ediyor

Muharemovic’in satışı, Juventus’un transfer piyasasını canlandırdı; kulüp artık en azından kaleci ya da forvet pozisyonlarından birinde transfer sürecini hızlandırabilir.Öncelik hâlâ santrfor pozisyonunda; yönetim, Luciano Spalletti’ye fiziksel olarak güçlü ve golcü bir oyuncu kazandırmak için çalışıyor.





İlk hedef hâlâ Randal Kolo Muani, ancak PSG’yi ikna etmek için teklifin iyileştirilmesi gerekiyor; toplamda 40 milyon avroya yaklaşılması ve bonus garantilerinin artırılması gerekiyor.



