Tuttosport - Juventus: Spalletti, hiç sakatlanmayan Balogun’u kadrosuna katmayı hayal ediyor

"Spalletti, Balogun'u hayal ediyor", diye manşet atıyor bugün gazete bayilerinde Tuttosport. Torino'da yayınlanan gazete, Juventus'un transfer piyasası kapsamında, geçen sezon 19 gol atan ve değeri en az 50 milyon olarak değerlendirilen Monaco'lu Folarin Balogun'a geniş yer ayırıyor; Fransız kulübü, rekabet sayesinde bu rakamı yükseltmeyi umuyor. ABD milli takımının forvet hattının merkezinde yer alan Balogun, dünya basınının da gündeminde; hatta pek hoş olmayan haberlerin de. 25 yaşında, New Yorklu olan oyuncu, geçen sezon Monaco formasıyla 43 maçta 19 gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde, tek grup aşamasının ardından oynanan play-off'ların ilk ayağında PSG'ye karşı bir çift gol kaydetti. Bundan önce de Bodo, Pafos ve Galatasaray’a gol atmıştı. Bunların hepsi Juventus’un eski rakipleri ve bu takımlara karşı her zaman kolay bir iş çıkarmamıştı. Grup aşamasının son turunda 0-0 biten maçta da Juventus’a karşı oynamıştı: Maçın önemi pek yoktu, sadece sakatlık yaşamamak önemliydi. Ayrıca Balogun, sakatlıklarla pek tanışmayan bir oyuncu: Geçen sezon sadece bir maçta kas sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.