Gianluca Minchiotti

Tuttosport - Juventus-Spalletti: Hemen başarıya ulaşmak için kısa süreli sözleşme, teknik direktörün talepleri

Spalletti'nin Juventus ile sözleşmesinin uzatılması için beyaz duman bekleniyor: süre ve koşullar

Juventus ve Luciano Spalletti, birlikte yoluna devam etmeye giderek daha da yaklaşıyor. Tuttosport’un haberine göre, Toskanalı teknik direktör 2027’ye kadar geçerli ve bir sezon daha uzatma opsiyonu içeren bir sözleşmeyle yenilemeye hazır. Bu, iyi düşünülmüş bir karar: uzun vadeli bağlayıcılık yok, ancak Bianconeri projesine hemen etki etme konusunda net bir irade var.

Spalletti, aslında şartlarını çoktan koymuş durumda: teknik kararların merkezinde yer almak ve transfer piyasasındaki hamlelerde söz sahibi olmak. Tesadüf değil ki, yönetim gelecek sezon kadroyu güçlendirmek için bedelsiz transfer fırsatlarını hızlandırmaya hazırlanıyor.

  • ANLAŞMA SAĞLANDI

    Son haftalarda yapılan görüşmeler, taraflar arasında genel bir mutabakata varılmasına yol açtı. Anlaşma, soyunma odasındaki görüşmelerin de katkısıyla şekillendi: Takımın en önemli oyuncuları, teknik direktörün değerlendirilmesine dahil edildi. Sonbaharda herkes onun atanmasından emin değildi – Raffaele Palladino gibi alternatifler gündemdeydi – ancak bugün takım içindeki görüşler kökten değişti.

    Spalletti, oyun anlayışı ve takım yönetimi ile ikna etti; yakın geçmişte bariz çatlaklar gösteren takıma yeniden bütünlük ve huzur kazandırdı.

  • İKLİM VE HEDEFLER

    Continassa'da artık farklı bir hava esiyor: Takım birleşmiş durumda, coşkuyla çalışıyor ve dengesini yeniden buldu. Teknik direktör de projeye tam anlamıyla dahil olduğunu hissediyor; başka fırsatlara bakmıyor ve geleceğini ligdeki son sıralamaya bağlamıyor.

    Vizyonu net: kısa ama iddialı bir döngü, hedefi ise hemen kazanmak. Spalletti, Juventus'un zaten sağlam bir temele sahip olduğuna ve 5-6 hedefli takviyeyle ulusal kupalar için hemen rekabetçi hale gelebileceğine inanıyor.

    Şimdi geriye sadece son adım kaldı: imza. Ardından, Bianconeri'nin yeni bölümü resmi olarak başlayabilir.

