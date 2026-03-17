Tuttosport - Juventus-Spalletti: Hemen başarıya ulaşmak için kısa süreli sözleşme, teknik direktörün talepleri

Juventus ve Luciano Spalletti, birlikte yoluna devam etmeye giderek daha da yaklaşıyor. Tuttosport’un haberine göre, Toskanalı teknik direktör 2027’ye kadar geçerli ve bir sezon daha uzatma opsiyonu içeren bir sözleşmeyle yenilemeye hazır. Bu, iyi düşünülmüş bir karar: uzun vadeli bağlayıcılık yok, ancak Bianconeri projesine hemen etki etme konusunda net bir irade var.

Spalletti, aslında şartlarını çoktan koymuş durumda: teknik kararların merkezinde yer almak ve transfer piyasasındaki hamlelerde söz sahibi olmak. Tesadüf değil ki, yönetim gelecek sezon kadroyu güçlendirmek için bedelsiz transfer fırsatlarını hızlandırmaya hazırlanıyor.