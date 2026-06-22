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Carnevali Grafica Juve
Gianluca Minchiotti

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TuttoJuve - Juventus, Carnevali'den Kolo Muani hakkında: "Bu konu üzerinde çalışıyoruz"

Juventus
Transfers
R. Kolo Muani

Juventus CEO'sunun Fransız forvet hakkında yaptığı bir espri

"Bu konu üzerinde çalışıyoruz." Juventus'un genel müdürü Giovanni Carnevali, Bianconeri'nin Fransız oyuncu Randal Kolo Muani'yi Torino'ya geri getirme olasılığıyla ilgili olarak TuttoJuve.com'a bu açıklamayı yaptı.

  • 1998 doğumlu forvet Kolo Muani, Ocak 2025’ten Temmuz 2025’e kadar Juventus’ta forma giymiş ve bu süre zarfında 22 maça çıkıp 10 gol atmış; bu süre boyunca hiçbir zaman Bianconeri’nin radarından çıkmamıştır. Carnevali, 2025 yaz transfer döneminin son saatlerinde görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından, şu saatlerde Paris Saint-Germain ile ilişkileri yeniden düzeltmeye çalışıyor. O dönemde Juventus, Lois Openda'yı tercih etmiş ve Kolo Muani, Tottenham'a kiralanmıştı.

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