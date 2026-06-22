TuttoJuve - Juventus, Carnevali'den Kolo Muani hakkında: "Bu konu üzerinde çalışıyoruz"

1998 doğumlu forvet Kolo Muani, Ocak 2025’ten Temmuz 2025’e kadar Juventus’ta forma giymiş ve bu süre zarfında 22 maça çıkıp 10 gol atmış; bu süre boyunca hiçbir zaman Bianconeri’nin radarından çıkmamıştır. Carnevali, 2025 yaz transfer döneminin son saatlerinde görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından, şu saatlerde Paris Saint-Germain ile ilişkileri yeniden düzeltmeye çalışıyor. O dönemde Juventus, Lois Openda'yı tercih etmiş ve Kolo Muani, Tottenham'a kiralanmıştı.