"Tutkuyu öldürün" ve "Afrika'nın yüz karası": Sadio Mané ve tüm Senegal, Afrika Kupası'nın iptal edilmesi nedeniyle öfkeli

"Burada olanlar çok ileri gidiyor. Bu, uğruna mücadele ettiğimiz futbol değil ve inandığımız Afrika da değil," diye yazdı eski Bayern Münih oyuncusu Sadio Mane (AL-Nassr) Instagram'da yaptığı açıklamada: "Sporumuzda çok fazla yolsuzluk var ve bu, kıtadaki milyonlarca taraftarın tutkusunu öldürüyor. Oyuncular sahada her şeylerini veriyorlar, ancak saha dışındaki kararlar maçların ve şampiyonlukların kaderini belirliyor."

Mane "derinden hayal kırıklığına uğradığını" belirtti. Ülkesinin, Afrika futbolunun ve taraftarların "daha iyisini, adaleti, şeffaflığı ve saygıyı" hak ettiğini söyledi. Senegal Futbol Federasyonu ise "en kısa sürede Lozan'daki Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde itirazda bulunacağını" duyurdu ve bunun "Afrika futbolunu itibarsızlaştıran haksız, eşi görülmemiş ve kabul edilemez bir karar" olduğunu belirtti.

Genel Sekreter Abdoulaye Seydou Sow, devlet radyosu RTS'de şunları ekledi: "Avukatlarımızla iletişime geçip itirazda bulunacağız. Hiçbir şeyden çekinmeyeceğiz. Hak bizim tarafımızda." Kararın "Afrika için bir utanç" olduğunu belirtti.