Salı günü, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), kargaşanın gölgesinde geçen 2025 Afrika Kupası finalini yeniden değerlendirdi, Senegal'in şampiyonluğunu sonradan iptal etti ve rakibi Fas'a verdi. Bu karar, turnuvayı kazanan takımın büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.
Çeviri:
"Tutkuyu öldürün" ve "Afrika'nın yüz karası": Sadio Mané ve tüm Senegal, Afrika Kupası'nın iptal edilmesi nedeniyle öfkeli
"Burada olanlar çok ileri gidiyor. Bu, uğruna mücadele ettiğimiz futbol değil ve inandığımız Afrika da değil," diye yazdı eski Bayern Münih oyuncusu Sadio Mane (AL-Nassr) Instagram'da yaptığı açıklamada: "Sporumuzda çok fazla yolsuzluk var ve bu, kıtadaki milyonlarca taraftarın tutkusunu öldürüyor. Oyuncular sahada her şeylerini veriyorlar, ancak saha dışındaki kararlar maçların ve şampiyonlukların kaderini belirliyor."
Mane "derinden hayal kırıklığına uğradığını" belirtti. Ülkesinin, Afrika futbolunun ve taraftarların "daha iyisini, adaleti, şeffaflığı ve saygıyı" hak ettiğini söyledi. Senegal Futbol Federasyonu ise "en kısa sürede Lozan'daki Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde itirazda bulunacağını" duyurdu ve bunun "Afrika futbolunu itibarsızlaştıran haksız, eşi görülmemiş ve kabul edilemez bir karar" olduğunu belirtti.
Genel Sekreter Abdoulaye Seydou Sow, devlet radyosu RTS'de şunları ekledi: "Avukatlarımızla iletişime geçip itirazda bulunacağız. Hiçbir şeyden çekinmeyeceğiz. Hak bizim tarafımızda." Kararın "Afrika için bir utanç" olduğunu belirtti.
Afrika Kupası Finali: Maçın birkaç kez yarıda kesilme tehlikesi yaşandı
Senegalli oyuncular arasında bu habere ilk tepki gösterenlerden biri Pathe Ciss oldu. Rayo Vallecano'nun orta saha oyuncusu, madalya ve kupayla çekilmiş birkaç fotoğrafını içeren bir X paylaşımında, Fas lehine verilen 3-0'lık yeni maç sonucuna ilişkin olarak şunları yazdı: "Ağlayanlara üç gol daha verebilirsiniz."
Bu kararın arka planında, 18 Ocak'ta Rabat'ta oynanan ve iptal edilmenin eşiğine gelen final maçındaki olaylar yatıyordu. Maçın sonlarında Fas lehine verilen penaltı kararının ardından, Senegal oyuncuları protesto amacıyla sahayı terk etmişti. Uzun bir aradan sonra maç devam etti, ancak Brahim Diaz penaltıyı kaçırdı ve Pape Gueye (94.) Senegal'e 1-0'lık galibiyeti getiren altın golü attı.
CAF, Diaz'ın penaltısı öncesinde Senegalli oyuncuların davranışını 82. ve 84. maddelere aykırı buldu ve Fas Futbol Federasyonu'nun itirazını kabul etti. Ayrıca tribünlerde kaos çıkmış ve bu da maçın iptal edilmesine yol açabilirdi. Güvenlik güçleri, Senegalli taraftarların sahaya akın etmesini engelledi.
- AFP
Fas, CAF'ın kararına soğukkanlılıkla tepki gösterdi
"CAF Temyiz Komisyonu, CAF Afrika Kupası (AFCON) Yönetmeliği'nin 84. maddesi uyarınca, TotalEnergies CAF Afrika Kupası (AFCON) Maroko 2025 final maçının ("maç") Senegal milli takımı için kaybedilmiş sayılacağına ve maç sonucunun 3-0 olarak Federation Royale Marocaine de Football (FRMF) lehine değerlendirileceğine karar verdi" denildi.
Bunun üzerine Fas Futbol Federasyonu şu soğukkanlı açıklamayı yaptı: "Bu önlemle, bu turnuvaya katılan takımların sportif performansı hiçbir şekilde sorgulanmak istenmemiştir; sadece turnuva kurallarının uygulanması talep edilmiştir."
Afrika Kupası: Son beş şampiyon
Yıl Ülke 2026 Fas 2024 Fildişi Sahili 2022 Senegal 2019 Cezayir 2017 Kamerun