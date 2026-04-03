AFP
Çeviri:
Turnuva başlamadan önce son bilet satışları öncesinde Dünya Kupası final bilet fiyatları 10.990 dolara kadar yükseldi
Bilet fiyatlarında ani artış
Ekim ayında genel satışların başlamasından bu yana bilet fiyatları yükselmeye devam etti. Başlangıçta Kategori 3 koltukların fiyatı 2.790 dolardan başlarken, Kategori 1 biletler 6.730 dolar olarak listelenmişti. O zamandan bu yana fiyatlar iki katından fazla arttı ve en pahalı Dünya Kupası final biletleri şu anda 10.900 dolara ulaştı.
Daha genel olarak bakıldığında, fiyatlar genel olarak yüksek seviyede seyrediyor. BBC'ye göre, ABD Milli Takımı'nın 13 Haziran'da Paraguay ile oynayacağı maç için Kategori 1 biletlerin fiyatı 2.735 dolar olarak belirlendi ve satışa çıktığında 1.000'den fazla koltuk mevcuttu. FIFA, fiyatlandırmasını Kuzey Amerika pazar normlarını ve güçlü talebi yansıttığı gerekçesiyle tutarlı bir şekilde savunuyor ve Dünya Kupası gelirlerinin sporun küresel olarak geliştirilmesine yeniden yatırıldığını belirtiyor.
- Getty Images Sport
Gerçek fiyatların belirlenmesi
Biletlerin tam olarak ne kadar olduğunu belirlemek zor, zira FIFA’nın kendi uyguladığı sözde dinamik fiyatlandırma sistemi, fiyatların talebe göre sürekli değişmesine neden oluyor. Bugüne kadar bu konuda kesin bir bilgi kamuoyuna açıklanmadı. Ancak, turnuva boyunca daha ilgi çeken maçların biletlerinin daha pahalı olduğu açıktı. İlk 10 sıradaki ülkelerden sadece Hollanda’nın maçına bilet satın alınabildiği bildirildi.
- Getty Images Sport
Daha ucuz biletler
Orijinal bilet fiyatları vaat edilenden çok daha pahalı çıkınca, FIFA sadece 60 dolara birkaç yüz biletin satışa sunulduğu bir "taraftar giriş kademesi" fiyat kategorisi açıkladı. Bu biletlerin hiçbiri bu haftaki satışta kalmadı; ancak bunların gerçekten satılıp satılmadığı belli değil.
- Getty Images
Son dakikaya kadar indirimli
FIFA, Dünya Kupası maçlarının biletlerinin son dakikaya kadar kademeli olarak satışa sunulacağını taahhüt etti. Resmi satış portalında, maç bazında kaç bilet kaldığını tespit etmek zor oldu. İkinci el piyasası ise daha da öngörülemez bir hal aldı. ABD’de fiyatlar, biletlerin nominal değerinin oldukça üzerinde seyrediyor. Meksika’da ise ikinci el biletlerin orijinal fiyatının üzerinde satılması yasadışıdır.