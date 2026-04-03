Turnuva başlamadan önce son bilet satışları öncesinde Dünya Kupası final bilet fiyatları 10.990 dolara kadar yükseldi

Ekim ayında genel satışların başlamasından bu yana bilet fiyatları yükselmeye devam etti. Başlangıçta Kategori 3 koltukların fiyatı 2.790 dolardan başlarken, Kategori 1 biletler 6.730 dolar olarak listelenmişti. O zamandan bu yana fiyatlar iki katından fazla arttı ve en pahalı Dünya Kupası final biletleri şu anda 10.900 dolara ulaştı.

Daha genel olarak bakıldığında, fiyatlar genel olarak yüksek seviyede seyrediyor. BBC'ye göre, ABD Milli Takımı'nın 13 Haziran'da Paraguay ile oynayacağı maç için Kategori 1 biletlerin fiyatı 2.735 dolar olarak belirlendi ve satışa çıktığında 1.000'den fazla koltuk mevcuttu. FIFA, fiyatlandırmasını Kuzey Amerika pazar normlarını ve güçlü talebi yansıttığı gerekçesiyle tutarlı bir şekilde savunuyor ve Dünya Kupası gelirlerinin sporun küresel olarak geliştirilmesine yeniden yatırıldığını belirtiyor.