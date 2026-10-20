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Khaled Mahmoud
Çeviri:

Türkiye, Vincenzo Montella’nın yerine eski Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalcin’i atadı

Türkiye
Sergen Yalçın
UEFA Nations League A

Türkiye, aldığı kötü sonuçların ardından millî takımın başına eski millî orta saha oyuncusu Sergen Yalcin’i resmen getirdi. Federasyon, bu ayın başlarında Vincenzo Montella ile yollarını ayırmasının ardından takımı yeniden istikrara kavuşturmayı hedefliyor.

  • Montella kötü gidişatın bedelini ödüyor

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Uluslar Ligi'ndeki mevcut kampanyasına kabus gibi bir başlangıç yapılmasının ardından kararlı bir adım attı. Montella'nın teknik direktörlük görevine son verildi. Bu karar, Ay-Yıldızlılar'ı sarsan bir dizi sonucun ardından geldi.

    Üst üste dört yenilgi alan Türkiye'nin turnuvadaki performansı, yönetim kurulu için ciddi bir endişe kaynağı hâline gelmişti. Bu yenilgiler, Avrupa'nın güçlü takımları Fransa, İtalya ve Belçika karşısında yaşandı. İtalya, Montella'nın takımını iki ayrı maçta mağlup etti.

    Salı günü yapılan kritik yönetim kurulu toplantısının ardından federasyon, bundan sonra izlenecek yol üzerinde uzlaşmaya vardı. Yerel futbolun inceliklerini ve tutkulu taraftarların beklentilerini bilen tanıdık bir ismin göreve getirilmesine karar verildi.

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    Yalcin kulübeye dönüyor

    Yalcin, millî takımın yeni dönemine liderlik edecek isim olarak belirlendi. 53 yaşındaki teknik direktörün göreve getirildiği salı günü resmen açıklandı. Yalcin, Besiktas'taki son görevinden bir sezonun ardından mayıs ayında karşılıklı anlaşmayla ayrılmıştı.

    Yalcin'in teknik direktörlük kariyeri Türkiye'de yakından biliniyor. Besiktas'taki ikinci döneminde takımı 2021'de Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarına taşıyarak unutulmaz bir çifte kupa kazanmıştı.

  • Millî takımla köklü bir geçmiş

    Yalcin, futbolculuk döneminde Türkiye’yi başarıyla temsil etmiş bir isim olarak uluslararası arenaya yabancı değil. Oyun görüşü ve teknik becerisiyle tanınan zarif bir ofansif orta saha oyuncusu olan Yalcin, millî takım formasını 37 kez giydi.

    Kulüp kariyeri de Türk futbolunun en üst düzeyindeki başarılarla şekillendi. Beşiktaş’ta iki ayrı dönemde toplam 10 yıl geçiren Yalcin, üç lig şampiyonluğu ve iki Türkiye Kupası kazandı. Galatasaray’da kazandığı iki Süper Lig şampiyonluğu da başarıları arasında yer alıyor.

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    Yeni teknik direktörü zorlu sınavlar bekliyor

    Yalcin'in alışma süresi olmayacak; ilk maçlarında zorlu sınavlar verecek. Teknik direktör olarak ilk maçına 12 Kasım'da, Türkiye'nin Belçika'yı konuk edeceği ve mutlaka kazanması gereken karşılaşmada çıkacak. Soyunma odasındaki güveni yeniden sağlamak için dünyanın en üst sıralarında yer alan takımlarından birine karşı sonuç alma baskısı altında olacak.

    Belçika maçından yalnızca üç gün sonra yeni teknik direktör, takımıyla Fransa deplasmanına çıkacak.