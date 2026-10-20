Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Uluslar Ligi'ndeki mevcut kampanyasına kabus gibi bir başlangıç yapılmasının ardından kararlı bir adım attı. Montella'nın teknik direktörlük görevine son verildi. Bu karar, Ay-Yıldızlılar'ı sarsan bir dizi sonucun ardından geldi.

Üst üste dört yenilgi alan Türkiye'nin turnuvadaki performansı, yönetim kurulu için ciddi bir endişe kaynağı hâline gelmişti. Bu yenilgiler, Avrupa'nın güçlü takımları Fransa, İtalya ve Belçika karşısında yaşandı. İtalya, Montella'nın takımını iki ayrı maçta mağlup etti.

Salı günü yapılan kritik yönetim kurulu toplantısının ardından federasyon, bundan sonra izlenecek yol üzerinde uzlaşmaya vardı. Yerel futbolun inceliklerini ve tutkulu taraftarların beklentilerini bilen tanıdık bir ismin göreve getirilmesine karar verildi.