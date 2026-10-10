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Türkiye, Uluslar Ligi'ndeki korkunç çöküşün ardından Vincenzo Montella'yı görevden aldı
İtalyan teknik adam için acımasız bir son
Eylül 2023'teki görev dönemine umut verici bir başlangıç yapmasına rağmen, eski Roma forveti, takımın performansındaki sert düşüşü durduramadı ve bu düşüş takımın grubunun son sırasına demir atmasına yol açtı. Açıklama, milli takım adına özellikle sancılı bir dönemin ardından geldi; bu süreçte İtalya'ya karşı alınan iki mağlubiyetin yanı sıra Belçika deplasmanında 3-0'lık yenilgi ve Fransa karşısında sahasında gelen 1-0'lık mağlubiyet de yer aldı. Bu sonuçlar, bir sonraki milli ara öncesinde değişikliğin gerekli olduğunu düşünen federasyon yetkililerini harekete geçirdi.
Sosyal medya üzerinden yayımlanan kısa bir resmî açıklamada, yönetim organı kararını kamuoyuna net şekilde duyurdu. TFF, resmî internet sitesinde şu ifadeleri kullandı: "Sayın Vincenzo Montella ile milli takım teknik direktörlüğü görevi kapsamında devam etmeme kararı alınmıştır."
- AFP
Kahramandan sıfıra
Daha önce Fiorentina, AC Milan ve Sevilla'da görev yapan 52 yaşındaki teknik direktör, Türkiye'yi Euro 2024'te çeyrek finale taşıyarak ilk etapta Türk taraftarların gönlünü kazanmıştı. Ancak takımın istikrar yakalayamamasıyla birlikte bu olumlu hava kısa sürede dağıldı.
Montella üzerindeki baskı, büyük ölçüde 2026 Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığı yaratan performans nedeniyle, Uluslar Ligi'ndeki sıkıntılar başlamadan çok önce artmaya başlamıştı. Türkiye, gruptaki son maçında turnuvanın ortak ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri'ni yenmeyi başarsa da bu sonuç turnuvayı kurtarmaya yetmedi. Ay-yıldızlılar, organizasyondan elenen ilk ülke olarak istenmeyen bir unvanın sahibi oldu; eldeki kadro kalitesi düşünüldüğünde bu sonuç birçok kişi tarafından ciddi bir başarısızlık olarak değerlendirildi.
Yenilgide savunulamaz olanı savunmak
Görevden alınmasından önce Montella meydan okuyan tavrını korumaya çalıştı; art arda gelen yenilgilere rağmen takımının hâlâ gelişim işaretleri gösterdiğini savundu. Kötü sonuçların başlıca nedeni olarak rakibin teknik kalitesine işaret etti. İtalya'ya Bologna'da mağlup olduktan sonra, "Hayal kırıklığı mı? Bunun doğru ifade olup olmadığını bilmiyorum, kesinlikle iyi bir maç çıkardık. Başa baş oynadık ve belki de biraz daha fazlasını yaptık. Yediğimiz üç gol de tamamen anlardan kaynaklandı ve bu ilk kez olmuyor. Bir teknik direktör olarak çocukların tutumundan ve karakterinden memnunum" dedi.
Montella ayrıca takımıyla Avrupa'nın yerleşik devleri arasındaki büyük ekonomik farklara da dikkat çekti. İtalya gibi ülkelerin sahip olduğu kadro derinliğinin, Türkiye'nin 90 dakika boyunca rekabet etmesini zorlaştırdığını öne sürdü. "İtalya'nın oyuna giren oyuncularına bakarsam, Calafiori, Esposito ve Tonali ile birlikte muhtemelen toplam değeri 350 milyon olan bir kalite sahaya girdi. Bu açıdan bunun kimsenin hatası olduğunu düşünmüyorum, hele ki bu seviyedeki bir takıma karşı hem taktik hem de teknik olarak ayakta kalan oyuncularımın hiç" ifadelerini kullandı.
- AFP
Türkiye için önümüzdeki yol
Montella'nın artık ayrılmasının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kasım ayında milli ara yeniden başlamadan önce bir yedek bulmak için hızlı hareket etmesi gerekiyor. Takımın 12 Kasım'da Belçika'yı ağırlaması, ardından sadece üç gün sonra Fransa deplasmanına çıkması planlanıyor. Bu fikstürler, son birkaç ayda yolunu kaybeden milli takımda yeni teknik direktörün biraz gurur ve istikrarı yeniden tesis etmesi açısından kritik olacak.
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