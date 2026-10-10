Eylül 2023'teki görev dönemine umut verici bir başlangıç yapmasına rağmen, eski Roma forveti, takımın performansındaki sert düşüşü durduramadı ve bu düşüş takımın grubunun son sırasına demir atmasına yol açtı. Açıklama, milli takım adına özellikle sancılı bir dönemin ardından geldi; bu süreçte İtalya'ya karşı alınan iki mağlubiyetin yanı sıra Belçika deplasmanında 3-0'lık yenilgi ve Fransa karşısında sahasında gelen 1-0'lık mağlubiyet de yer aldı. Bu sonuçlar, bir sonraki milli ara öncesinde değişikliğin gerekli olduğunu düşünen federasyon yetkililerini harekete geçirdi.

Sosyal medya üzerinden yayımlanan kısa bir resmî açıklamada, yönetim organı kararını kamuoyuna net şekilde duyurdu. TFF, resmî internet sitesinde şu ifadeleri kullandı: "Sayın Vincenzo Montella ile milli takım teknik direktörlüğü görevi kapsamında devam etmeme kararı alınmıştır."