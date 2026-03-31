Türkiye U21 teknik direktörü, uluslararası maçta yaşadığı korkunç düşüşün ardından acilen hastaneye kaldırıldı
Osijek'te yürek burkan manzaralar
The Sun gazetesine göre, Opus Arena'da oynanan maçın henüz 35. dakikasında tıbbi acil durum yaşandı. Haberlere göre Korkmaz, bir hakem kararından dolayı sinirli görünüyordu ve bu korkunç kaza meydana geldiğinde yedek kulübesine doğru yürüyordu. İddiaya göre kayarak yere düştü ve başını yere şiddetle çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir anlığına bilincini kaybetti. Durumun ciddiyeti yedek kulübesindekiler ve sahadaki oyuncular için apaçık hale gelince, her iki takımın sağlık ekipleri hemen yardıma koştu.
Acil tıbbi müdahale
Korkutucu olay, sağlık görevlilerinin acil müdahale yapabilmesi için bir ambulansın saha içine girmesini gerektirdi. Hakem heyeti, her iki takımın oyuncularına da soyunma odalarına dönmelerini söyledi; bu durum, maçın süresine 12 dakikalık uzatma eklenmesine yol açtı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olayların ayrıntılarını içeren resmi bir açıklama yayınlayarak şunları belirtti: “U21 Milli Takımımız Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, bugün Osijek’teki Opus Arena’da Hırvatistan ile oynanan UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçının 35. dakikasında kayarak başını yere çarptıktan sonra bilincini kaybetti. Düşme sonucu kafasında şişlik oluşan Korkmaz, saha kenarında sağlık ekibimiz tarafından ilk müdahaleye tabi tutuldu. Bilinci yerinde olan Korkmaz, ileri tetkikler için ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kendisine acil şifalar diliyoruz.”
Çöküntü nedeniyle maç ertelendi
Durumun ciddiyeti ve sahada ambulansın bulunması nedeniyle maç geçici olarak durduruldu. Televizyon kameraları düşme anını tam olarak yakalayamasa da, oyuncuların endişeli tepkileri yaralanmanın ciddiyetini ortaya koydu. Milli takımın sağlık ekibi tarafından yapılan ilk değerlendirmenin ardından, eski defans oyuncusu sedyeye güvenli bir şekilde yerleştirildi. Ardından, daha ayrıntılı muayene ve kapsamlı tedavi için yerel bir hastaneye nakledilirken, durumunun izlenmesi akşam boyunca devam etti.
Futbol dünyası teknik direktörün arkasında birleşti
Kaza haberi yayılınca, Türkiye’nin en büyük kulüpleri hemen desteklerini ilettiler. Beşiktaş, ona acil şifalar dileyerek bir dayanışma mesajı yayınladı. Fenerbahçe ve Galatasaray da onun bir an önce sağlığına kavuşmasını dilediklerini belirten açıklamalar yaptılar.