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Türkiye, Paraguay’a karşı aldığı mağlubiyette OTUZ ÜÇ şut denemesine rağmen Dünya Kupası’ndan elendi; eski Newcastle yıldızı ise ağzını kapattığı için oyundan atılan ilk oyuncu oldu
Türkiye, kritik mağlubiyette israfı nedeniyle bedel ödedi
Paraguay, Matias Galarza’nın ceza sahası dışından attığı golle sadece 64 saniye sonra skoru açtı ve turnuvanın en hızlı golünü kaydetti. Bu erken gol, Türkiye’nin büyük ölçüde kontrol ettiği ancak maçı kurtaramadığı karşılaşmada belirleyici oldu.
Maç, ilk yarının uzatma dakikalarında bir başka sıra dışı gelişmeye sahne oldu. Paraguaylı orta saha oyuncusu Almiron, Türkiye'nin savunma oyuncusu Mert Muldur ile yaşadığı çatışmanın ardından VAR incelemesi sonucunda doğrudan kırmızı kart gördü. Salvadorlu hakem Ivan Barton, tartışma ve konuşmalar sırasında oyuncuların ağızlarını kapatmalarını önlemek amacıyla turnuvada yeni getirilen bir kuralı uyguladı.
Maçın büyük bir bölümünde sayısal üstünlükle oynamasına rağmen Türkiye, beraberlik golünü bulamadı ve bir maç kala turnuvadan elendi.
- Getty Images Sport
Rakamlar her şeyi anlatıyor
Vincenzo Montella’nın takımı 33 şut çekti ve topun %78,5’ine sahip oldu. Ancak Paraguay kalecisi Orlando Gill’i sürekli olarak zorlamakta zorlandılar; ilk 12 denemelerinde kaleyi bulan sadece bir şut atabildiler.
Türkiye de Muldur'un vuruşuyla gole çok yaklaştı; ancak Muldur'un kafası defans oyuncusuna çarparak üst direğe çarptı. İkinci yarıda oyuna giren Deniz Gül ise iki büyük fırsatı kaçırırken, Paraguay ise Almiron'un kırmızı kart görmesine rağmen direnişini sürdürdü.
Tarihsel verimsizlik Türkiye’ye pahalıya mal oluyor
Türkiye’nin elenmesi, nihayetinde gol vuruşlarındaki bariz yetersizlikle sonuçlandı. Avustralya ve Paraguay’a karşı aldıkları yenilgilerde, tek bir gol bile atamadan 62 şut denediler. Opta’ya göre bu, 1966’ya kadar uzanan Dünya Kupası tarihinde herhangi bir iki maçlık dönemde ağları bulamayan en yüksek şut sayısıdır.
Paraguay için ise bu galibiyet, açılış maçında ABD’ye ağır bir yenilgiye uğramış olmalarına rağmen, son 32’ye kalma umutlarını canlı tuttu.
- Getty Images Sport
Paraguay’ın hâlâ yapması gereken işler var
Paraguay, hayati önem taşıyan üç puanı cebine koyduktan sonra, Avustralya ile oynayacağı son grup maçına, tur atlamanın hâlâ mümkün olduğunu bilerek çıkıyor. Öte yandan Türkiye, büyük umutlar vaat eden ancak beklentileri karşılayamayan bir turnuva performansını değerlendirmek zorunda kalıyor. Rakibe baskı kurup uzun süreler boyunca rakip sahada kalmasına rağmen, fırsatları gole çevirememesi, turnuvadan erken elenmesine neden oldu.