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Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

Türkiye, Paraguay’a karşı aldığı mağlubiyette OTUZ ÜÇ şut denemesine rağmen Dünya Kupası’ndan elendi; eski Newcastle yıldızı ise ağzını kapattığı için oyundan atılan ilk oyuncu oldu

Türkiye
Dünya Kupası
Paraguay
Türkiye - Paraguay
M. Almiron

Türkiye'nin Dünya Kupası macerası, top hakimiyetini elinde tutmasına ve rakip kaleye 33 şut yağdırmasına rağmen Paraguay'a 1-0 yenilmesiyle dramatik bir şekilde sona erdi. Eski Newcastle United orta saha oyuncusu Miguel Almiron da tartışmalı bir kırmızı kartla turnuva tarihine adını yazdırdı; ancak Paraguay, Türkiye'nin umutlarını sona erdiren bu sonucu korumayı başardı.

  • Türkiye, kritik mağlubiyette israfı nedeniyle bedel ödedi

    Paraguay, Matias Galarza’nın ceza sahası dışından attığı golle sadece 64 saniye sonra skoru açtı ve turnuvanın en hızlı golünü kaydetti. Bu erken gol, Türkiye’nin büyük ölçüde kontrol ettiği ancak maçı kurtaramadığı karşılaşmada belirleyici oldu.

    Maç, ilk yarının uzatma dakikalarında bir başka sıra dışı gelişmeye sahne oldu. Paraguaylı orta saha oyuncusu Almiron, Türkiye'nin savunma oyuncusu Mert Muldur ile yaşadığı çatışmanın ardından VAR incelemesi sonucunda doğrudan kırmızı kart gördü. Salvadorlu hakem Ivan Barton, tartışma ve konuşmalar sırasında oyuncuların ağızlarını kapatmalarını önlemek amacıyla turnuvada yeni getirilen bir kuralı uyguladı.

    Maçın büyük bir bölümünde sayısal üstünlükle oynamasına rağmen Türkiye, beraberlik golünü bulamadı ve bir maç kala turnuvadan elendi.

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  • Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Rakamlar her şeyi anlatıyor

    Vincenzo Montella’nın takımı 33 şut çekti ve topun %78,5’ine sahip oldu. Ancak Paraguay kalecisi Orlando Gill’i sürekli olarak zorlamakta zorlandılar; ilk 12 denemelerinde kaleyi bulan sadece bir şut atabildiler.

    Türkiye de Muldur'un vuruşuyla gole çok yaklaştı; ancak Muldur'un kafası defans oyuncusuna çarparak üst direğe çarptı. İkinci yarıda oyuna giren Deniz Gül ise iki büyük fırsatı kaçırırken, Paraguay ise Almiron'un kırmızı kart görmesine rağmen direnişini sürdürdü.

  • Tarihsel verimsizlik Türkiye’ye pahalıya mal oluyor

    Türkiye’nin elenmesi, nihayetinde gol vuruşlarındaki bariz yetersizlikle sonuçlandı. Avustralya ve Paraguay’a karşı aldıkları yenilgilerde, tek bir gol bile atamadan 62 şut denediler. Opta’ya göre bu, 1966’ya kadar uzanan Dünya Kupası tarihinde herhangi bir iki maçlık dönemde ağları bulamayan en yüksek şut sayısıdır.

    Paraguay için ise bu galibiyet, açılış maçında ABD’ye ağır bir yenilgiye uğramış olmalarına rağmen, son 32’ye kalma umutlarını canlı tuttu.

  • Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Paraguay’ın hâlâ yapması gereken işler var

    Paraguay, hayati önem taşıyan üç puanı cebine koyduktan sonra, Avustralya ile oynayacağı son grup maçına, tur atlamanın hâlâ mümkün olduğunu bilerek çıkıyor. Öte yandan Türkiye, büyük umutlar vaat eden ancak beklentileri karşılayamayan bir turnuva performansını değerlendirmek zorunda kalıyor. Rakibe baskı kurup uzun süreler boyunca rakip sahada kalmasına rağmen, fırsatları gole çevirememesi, turnuvadan erken elenmesine neden oldu.

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