Türkiye, Paraguay’a karşı aldığı mağlubiyette OTUZ ÜÇ şut denemesine rağmen Dünya Kupası’ndan elendi; eski Newcastle yıldızı ise ağzını kapattığı için oyundan atılan ilk oyuncu oldu

Paraguay, Matias Galarza’nın ceza sahası dışından attığı golle sadece 64 saniye sonra skoru açtı ve turnuvanın en hızlı golünü kaydetti. Bu erken gol, Türkiye’nin büyük ölçüde kontrol ettiği ancak maçı kurtaramadığı karşılaşmada belirleyici oldu.

Maç, ilk yarının uzatma dakikalarında bir başka sıra dışı gelişmeye sahne oldu. Paraguaylı orta saha oyuncusu Almiron, Türkiye'nin savunma oyuncusu Mert Muldur ile yaşadığı çatışmanın ardından VAR incelemesi sonucunda doğrudan kırmızı kart gördü. Salvadorlu hakem Ivan Barton, tartışma ve konuşmalar sırasında oyuncuların ağızlarını kapatmalarını önlemek amacıyla turnuvada yeni getirilen bir kuralı uyguladı.

Maçın büyük bir bölümünde sayısal üstünlükle oynamasına rağmen Türkiye, beraberlik golünü bulamadı ve bir maç kala turnuvadan elendi.