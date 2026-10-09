Vincenzo Montella-Türkiye, bitti. İtalya’ya Nations League’de alınan, dört maçtaki dördüncü yenilginin üzerinden dört gün geçmesinin ardından ve uzun bir değerlendirmenin sonrasında, Türkiye Futbol Federasyonu Küçük Uçak ile yolların ayrıldığını duyurdu. “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yapılan toplantıda, Sayın Vincenzo Montella’nın milli takım teknik direktörü olarak görevine devam etmemesine karar vermiştir”, ifadeleri, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yayımladığı soğuk açıklamada yer aldı.
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Türkiye, Montella görevden alındı: Nations League’deki 4 yenilgi sonunu getirdi, yerine geçmesi için en güçlü aday Arda Turan
Arda Turan favori
İtalyan teknik adam böylece, Türkiye Milli Takımı'nın başında üç yıllık bir dönemi noktalıyor. Bu süreç müthiş başlamış, Euro 24'te çeyrek finale çıkılması ve 2026 Dünya Kupası'na, son katılımın ardından 24 yıl sonra gelen tarihi kvalifikasyonla öne çıkmıştı; ancak Dünya Kupası'nda ilk turda elenilmesi ve Nations League'de üst üste dört yenilgiyle çok kötü sona erdi. Türk takımının başında çıktığı 40 maçta Aeroplanino, 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyetlik bir karneyle veda etti. Yerine geçmesi için en güçlü aday ise Arda Turan.
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