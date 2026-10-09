İtalyan teknik adam böylece, Türkiye Milli Takımı'nın başında üç yıllık bir dönemi noktalıyor. Bu süreç müthiş başlamış, Euro 24'te çeyrek finale çıkılması ve 2026 Dünya Kupası'na, son katılımın ardından 24 yıl sonra gelen tarihi kvalifikasyonla öne çıkmıştı; ancak Dünya Kupası'nda ilk turda elenilmesi ve Nations League'de üst üste dört yenilgiyle çok kötü sona erdi. Türk takımının başında çıktığı 40 maçta Aeroplanino, 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyetlik bir karneyle veda etti. Yerine geçmesi için en güçlü aday ise Arda Turan.







