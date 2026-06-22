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Türkiye milli takım teknik direktörü görevinde kalırken, İtalya Futbol Federasyonu, Dünya Kupası’ndan utanç verici bir şekilde elenmesine rağmen eleştirilerin hedefindeki Vincenzo Montella’nın “yanında olacağını” taahhüt etti
TFF başkanı, Montella’nın görevinde kalacağını doğruladı
Türkiye milli takımı, 24 yıl aradan sonra ilk kez katıldığı Dünya Kupası’nda büyük beklentilerle Kuzey Amerika’ya gelmişti; ancak ABD, Kanada ve Meksika’da geçirdiği felaket bir grup aşaması, takımın son maç gününden önce elenmesine neden oldu. Erken elenmeye rağmen, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, teknik direktör değişikliği yönündeki tüm söylentileri hızla çürütmek için harekete geçti ve Montella’nın ülkeyi ileriye taşıyacak doğru kişi olmaya devam ettiğini vurguladı.
Hacıosmanoğlu, Pazartesi günü İtalyan teknik direktöre verdiği desteği kararlılıkla dile getirerek gazetecilere şunları söyledi: “Hem bu takımın teknik direktörünün hem de oyuncularımızın yanında olacağız. Burası bir kulüp değil. Kulüp takımlarına bakarsanız, başarısızlıklar tam da süreklilik eksikliğinden kaynaklanıyor. Burada 15 oyuncuyu gönderip yerine 15 yeni oyuncu getiremezsiniz.”
- Getty Images Sport
Kötü sonuçlara rağmen süreci desteklemek
Türkiye’nin turnuvadan elenmesi, açılış gününde Avustralya’ya karşı alınan 2-0’lık yenilgiyle başlayan üzücü bir süreçle kesinleşti. Paraguay karşısında toparlanma umutları yüksekti, ancak maçın önemli bir bölümünde sayısal üstünlükle oynamasına rağmen Türkiye, 1-0 mağlup oldu. Bu durum, ABD ile oynayacakları son maçı anlamsız hale getirdi; bu karşılaşma, hayal kırıklığı yaratan bir yazın “uzlaşmacı bir son” bulması için bir fırsat olarak kalacak.
“Teknik direktörü kovup yenisini getiremezsiniz. Başkanı görevden alıp yenisini atayamazsınız,” diye açıkladı Hacıosmanoğlu.
Federasyonun, takımı dünya sahnesine taşıyan başarılı eleme kampanyasını da içeren daha geniş bir perspektiften baktığını vurguladı. “Bu yüzden oyuncularımızın yanındayız. Birlikte yol aldığımız kişileri, yolumuzun üzerinde karşılaştığımız başkalarıyla asla değiştirmeyiz.”
Düşüncesiz tepkiler yerine süreklilik
TFF başkanının ana argümanı, istikrar ihtiyacına odaklanıyor; bu, Türk futbolunun çalkantılı dünyasında sıklıkla eksik olan bir lüks. Montella’yı görevden almayı reddederek federasyon, geçmişte milli takımı engelleyen kısa vadeli düşünme döngüsünü kırmayı umuyor.
Takım ve teknik kadroya yöneltilen sert eleştirilere değinen TFF başkanı, kamuoyu baskısı veya medyadaki tepkilerden etkilenmeyeceğini açıkça belirtti. O, mevcut oyuncu kadrosu ve teknik ekibin, bu sezon boyunca yapılan hataları düzeltmek için zaman tanınması koşuluyla, yeniden ayağa kalkacak kaliteye sahip olduğuna inanıyor.
- Getty Images Sport
Gözler Euro 2028 elemelerinde
Dünya Kupası serüveni erken sona eren Türkiye, şimdiden dikkatini bir sonraki büyük uluslararası turnuva döngüsüne çevirmiş durumda. Hedef artık kesin olarak Euro 2028’e odaklanmış durumda ve Hacıosmanoğlu, bu kadronun ülkeyi yeniden zafere taşıyacağına dair tam bir güven duyduğunu ifade etti. Hacıosmanoğlu, oldukça net bir şekilde şöyle konuştu: “Bu oyuncular bize yine aynı başarıları yaşatacaklar.”