Türkiye milli takım teknik direktörü görevinde kalırken, İtalya Futbol Federasyonu, Dünya Kupası’ndan utanç verici bir şekilde elenmesine rağmen eleştirilerin hedefindeki Vincenzo Montella’nın “yanında olacağını” taahhüt etti

Türkiye milli takımı, 24 yıl aradan sonra ilk kez katıldığı Dünya Kupası’nda büyük beklentilerle Kuzey Amerika’ya gelmişti; ancak ABD, Kanada ve Meksika’da geçirdiği felaket bir grup aşaması, takımın son maç gününden önce elenmesine neden oldu. Erken elenmeye rağmen, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, teknik direktör değişikliği yönündeki tüm söylentileri hızla çürütmek için harekete geçti ve Montella’nın ülkeyi ileriye taşıyacak doğru kişi olmaya devam ettiğini vurguladı.

Hacıosmanoğlu, Pazartesi günü İtalyan teknik direktöre verdiği desteği kararlılıkla dile getirerek gazetecilere şunları söyledi: “Hem bu takımın teknik direktörünün hem de oyuncularımızın yanında olacağız. Burası bir kulüp değil. Kulüp takımlarına bakarsanız, başarısızlıklar tam da süreklilik eksikliğinden kaynaklanıyor. Burada 15 oyuncuyu gönderip yerine 15 yeni oyuncu getiremezsiniz.”