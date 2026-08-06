Eski Liverpool savunmacısı, Football Ramble'a konuşurken, kanat oyuncusunun geleneksel büyük beş ligden ayrılmayı seçmesine şaşırdığını dile getirdi. "Suudi Arabistan'a gideceğine hiç inanmadım, çünkü birincisi, bunun için fazla iyi. Bence Serie A'da oynayabilir. Bana göre Türkiye bir seviye fazla düşük geliyor" dedi.

Trabzonspor çok büyük bir transfer başarısına imza atmış olsa da, Carragher Salah'ın "prestijli" bir kulüpte kalarak Cristiano Ronaldo'nun izlediği yolu takip etmemesinden dolayı hayal kırıklığı yaşıyor. Carragher, 34 yaşındaki oyuncunun geçen sezon Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren Trabzon'a gitmek yerine İtalya'da tarihi bir kulübe transfer olmasını beklediğini kabul etti.

Carragher, "Onun AC Milan, Juventus ya da öyle bir yere gideceğine emindim, belki maaşı sorun olmuştur" diye ekledi. "Onu tanımıyorum, tabii ki onunla hiç konuşmadım. Ama Ronaldo gibi, çok hırslı, istatistikleri onun için çok şey ifade ediyor. Bu arada bunu Türkiye'de de hâlâ yapabilir diye düşündüm ama gerçekten prestijli bir kulüpte oynamak isteyeceğini sanıyordum."



