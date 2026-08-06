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‘Türkiye için fazla iyi!’: Jamie Carragher, Mohamed Salah'ı Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Trabzonspor'a katıldığı için sert sözlerle eleştirdi
Carragher, Salah'ın kariyer tercihini sorguladı
Salah, Türkiye’ye ayak basmasının ardından binlerce çılgına dönmüş taraftar tarafından karşılandı, ancak Carragher, Mısırlı süperstarın kariyer yolunda önemli bir hata yaptığını düşünüyor. Salah’ın, Suudi Pro Lig’in uzun süredir devam eden ilgisine ve Avrupa’nın çeşitli elit kulüplerine rağmen Türkiye Süper Lig ekibi Trabzonspor’a katılmak için iki yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmaya varması bekleniyor.
- Getty
Carragher'ya göre Salah, Türkiye için 'fazla iyi'
Eski Liverpool savunmacısı, Football Ramble'a konuşurken, kanat oyuncusunun geleneksel büyük beş ligden ayrılmayı seçmesine şaşırdığını dile getirdi. "Suudi Arabistan'a gideceğine hiç inanmadım, çünkü birincisi, bunun için fazla iyi. Bence Serie A'da oynayabilir. Bana göre Türkiye bir seviye fazla düşük geliyor" dedi.
Trabzonspor çok büyük bir transfer başarısına imza atmış olsa da, Carragher Salah'ın "prestijli" bir kulüpte kalarak Cristiano Ronaldo'nun izlediği yolu takip etmemesinden dolayı hayal kırıklığı yaşıyor. Carragher, 34 yaşındaki oyuncunun geçen sezon Süper Lig'i üçüncü sırada bitiren Trabzon'a gitmek yerine İtalya'da tarihi bir kulübe transfer olmasını beklediğini kabul etti.
Carragher, "Onun AC Milan, Juventus ya da öyle bir yere gideceğine emindim, belki maaşı sorun olmuştur" diye ekledi. "Onu tanımıyorum, tabii ki onunla hiç konuşmadım. Ama Ronaldo gibi, çok hırslı, istatistikleri onun için çok şey ifade ediyor. Bu arada bunu Türkiye'de de hâlâ yapabilir diye düşündüm ama gerçekten prestijli bir kulüpte oynamak isteyeceğini sanıyordum."
Hırs ile maaş talepleri karşı karşıya
Carragher'ın eleştirisinin temelinde, Salah'ın daha az zorlu bir ligde para için görünürlüğünden ve üst düzey rekabetten vazgeçtiği düşüncesi yatıyor. Bu transferi gerçekleştirmek için, Türk ekibinin yıllık 17 milyon € değerinde kazançlı bir paket hazırladığı bildirildi.
Trabzonspor gelecek sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olsa da Carragher, Türk liginin günlük temposunun kısa süre önce Liverpool'daki haftalık 400.000 £'luk sözleşmeden ayrılan bir oyuncunun seviyesinin altında olduğunu savunuyor.
Carragher, "Ücret talepleri belli ki bazı kişileri uzaklaştırdı ama ben, neredeyse daha iyi bir kulübe gitmek için bu taleplerini biraz dizginleyebileceğini düşünmüştüm" dedi. "AC Milan'a ya da Juventus'a veya artık her kimse ona gidip San Siro'da oynayabilir, hâlâ büyük maçlara çıkabilir, hâlâ Avrupa'da oynayabilirdi. Türkiye bana sadece... öyle geliyor ki... Bence o bunun daha üstünde bir oyuncu."
- AFP
Trabzon'da yeni bir sayfa
Eleştirilere rağmen Salah, Türkiye'nin kuzeyindeki yeni macerasına tamamen odaklanmış görünüyor; burada Manchester United'dan kiralık Andre Onana ve eski City savunmacısı Stefan Savic gibi eski Premier League yıldızlarıyla yeniden bir araya gelecek. "Mısır Kralı", Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları da dahil olmak üzere ulaşılabilecek tüm büyük kupaları kazanarak Merseyside'da efsanevi bir miras bıraktı.
Carragher şüphelerini korusa da, Salah'ın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gördüğü karşılama, yeni evinde bir tanrı gibi muamele göreceğine işaret ediyor. Trabzonspor, son olarak 2022'de kazandığı lig şampiyonluğunu yeniden elde etmek için çaresiz durumda ve Salah'ın varlığının ezeli rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki farkı kapatacağına büyük ölçüde güveniyor.
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