Hakan Çalhanoğlu bir yaz daha transfer söylentilerinin merkezinde. Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe, Inter'in orta saha oyuncusunu gündemine aldı ve onu kariyerini sürdürmek için İstanbul'u seçmeye ikna etmek adına ilk adımları da attı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Cihan Kamer'in Rafa Leao için Milan ile görüşmek üzere İtalya'ya yaptığı seyahatte, eski Milanlı oyuncunun çevresiyle temas kuruldu. Haberde, oyuncunun Türkiye'ye transfer olmaya sıcak baktığı ve Fenerbahçe formasını giyme fikrine de olumlu yaklaştığı belirtiliyor.
Çeviri:
Türkiye'den: Hakan Çalhanoğlu-Fenerbahçe teması, oyuncudan yeşil ışık var
Fenerbahçe ve Türk oyuncu alma zorunluluğu
Yine Türkiye'de yazılanlara göre Calhanoglu, Fenerbahçe başkanlığına aday olan ve seçimde Aziz Yildirim'e yenilen Hakan Safi ile daha önce temaslarda bulunmuştu, ancak yeni yönetimin de listesinde onun adı yer alıyor. Calhanoglu, kadroya seviye atlatabilecek bir yıldız oyuncu olarak görülüyor ve gelecek sezondan itibaren 10+4 yabancı sınırı getiren Türkiye ligi kuralı, Süper Lig'deki tüm kulüpleri Türk oyuncu çekirdeğini güçlendirmeye itiyor.
Şampiyonlar ve maliyetler
Fenerbahçe, hamlesini 11 Ağustos'tan sonra yapmaya hazırlanıyor; bu tarih, Sturm Graz'a karşı Şampiyonlar Ligi'nin final grubuna kalma ön eleme turunun rövanş günü. Play-off'a kalınması halinde, yani Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması öncesindeki son engelin aşılması durumunda, Fener en azından Avrupa Ligi'nde oynayacağından emin olacak (play-off'ta elenmesi halinde). Ve ister Çalhanoğlu ister Leao olsun, yeni gelecek isimlere Avrupa vitrinini garanti edebilecek. Sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan, 2027'de kontratı sona erecek Çalhanoğlu'na Inter 25-30 milyon euro değer biçiyor. Mevcut maaşı ise net 6 milyon euro.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun