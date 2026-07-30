Türkiye'den: Hakan Çalhanoğlu-Fenerbahçe teması, oyuncudan yeşil ışık var

Yine Türkiye'de yazılanlara göre Calhanoglu, Fenerbahçe başkanlığına aday olan ve seçimde Aziz Yildirim'e yenilen Hakan Safi ile daha önce temaslarda bulunmuştu, ancak yeni yönetimin de listesinde onun adı yer alıyor. Calhanoglu, kadroya seviye atlatabilecek bir yıldız oyuncu olarak görülüyor ve gelecek sezondan itibaren 10+4 yabancı sınırı getiren Türkiye ligi kuralı, Süper Lig'deki tüm kulüpleri Türk oyuncu çekirdeğini güçlendirmeye itiyor.