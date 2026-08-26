Türkiye’den: Galatasaray’dan Milan’a Rafael Leao için yeni teklif; 45 milyon euro artı bonuslar

Aston Villa ne yapıyor? Şu an için yarışın dışında değil. Konsa'yı, Arsenal'in savunma oyuncusu haline geldikten sonra, Tielemans'ı, Manchester United tarafından transfer edildikten sonra ve Chelsea'yi seçen Rogers'ı kaybettikten sonra İngiliz kulübü, önümüzdeki saatlerde Suudi Arabistan'a evet diyen Watkins'e de veda edecek (Simone Inzaghi'nin Al Hilal'i ilk sırada yer alıyor). Başka bir deyişle, Leao'ya ulaşmak için parası var ve transfer döneminin sonunu başrol oyuncusu olarak geçirmek istiyor. Kesin olan şu ki Emery en az iki hücum oyuncusu istiyor: listesinde Crystal Palace'tan Mateta, Chelsea'den Nicolas Jackson ve Portekizli yıldızın kendisi var. Ancak çok fazla oyalanamaz, seçim yapma zamanı neredeyse geldi.