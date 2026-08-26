Rafael Leao'nun geleceği açısından kritik saatler yaşanıyor. Cuma günü saat 20.45'te oynanacak Venezia'ya karşı iç saha lig maçı öncesinde yeniden takımla çalışmalara başlayan Portekizli hücum oyuncusu, ayrılması muhtemel isimler listesindeki yerini koruyor. Onun için öne çıkan iki kulüp Galatasaray ve Aston Villa olurken, Tottenham geri planda kaldı. Türk transfer gazetecisi Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre bugünün yeniliği, İstanbul ekibi Galatasaray'ın yeni teklifi oldu; sarı-kırmızılılar, eski Lille oyuncusunun bonservisi için Milan'a 45 milyon euro artı bonus teklif etti.
Çeviri:
Türkiye’den: Galatasaray’dan Milan’a Rafael Leao için yeni teklif; 45 milyon euro artı bonuslar
Milan’dan gelecek onay bekleniyor
Milan şu an için teklifi doğrulamıyor, ancak görüşmelerin sürdüğü kesin. Galatasaray, Milan'ın pozisyonunu biliyor; talebin hâlâ 50 milyon euro olduğunu biliyor ve anlaşmaya kolay ulaşılabilir bonuslar ekleyerek bu rakama yaklaşmaya çalışıyor. Türk kulübü, yanıt olarak bir “evet” almayı umuyor: Leao ile ilgili bir sorun yok, oyuncuyla sezon başına 12 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme için zaten anlaşma sağlandı..
ASTON VILLA YARIŞTA
Aston Villa ne yapıyor? Şu an için yarışın dışında değil. Konsa'yı, Arsenal'in savunma oyuncusu haline geldikten sonra, Tielemans'ı, Manchester United tarafından transfer edildikten sonra ve Chelsea'yi seçen Rogers'ı kaybettikten sonra İngiliz kulübü, önümüzdeki saatlerde Suudi Arabistan'a evet diyen Watkins'e de veda edecek (Simone Inzaghi'nin Al Hilal'i ilk sırada yer alıyor). Başka bir deyişle, Leao'ya ulaşmak için parası var ve transfer döneminin sonunu başrol oyuncusu olarak geçirmek istiyor. Kesin olan şu ki Emery en az iki hücum oyuncusu istiyor: listesinde Crystal Palace'tan Mateta, Chelsea'den Nicolas Jackson ve Portekizli yıldızın kendisi var. Ancak çok fazla oyalanamaz, seçim yapma zamanı neredeyse geldi.
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