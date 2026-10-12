Anadolu Agency
Çeviri:
Türkiye'de ateşli atmosfer! Galibiyet serisini bitirmek isteyen agresif Galatasaray'ın hedefinde kusursuz Barcelona
Barcelona, üst üste 10. galibiyetini alarak önemli bir dönüm noktasına ulaşmayı hedefliyor
Barcelona, 2026/27 sezonuna yaptığı kayıpsız başlangıcı sürdürmek için salı akşamı Galatasaray ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçı öncesinde İstanbul'a geliyor. Hansi Flick'in ekibi, La Liga'da üst üste sekiz galibiyet aldı ve Avrupa'daki ilk maçında Feyenoord'u 5-1 mağlup etti.
Ancak Barcelona, RAMS Park'taki coşkulu taraftarının önünde oynayacak, maça büyük motivasyonla çıkacak bir rakiple karşılaşacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımını bekleyen mücadelenin zorluğunu kabul ederek şunları söyledi: "Şu anda dünyanın en formda takımlarından birine karşı oynayacağız."
- Sven Simon
Barcelona, agresif ön alan presi sınavına hazırlanıyor
Ev sahibi ekip, geride savunma yaparak beklemek yerine Barcelona'ya hücum etmeyi planladığını açıkladı. Bu nedenle Flick'in ekibini yoğun bir taktiksel baskı bekleyebilir. Türkiye şampiyonu, Barcelona'nın geriden oyun kurmasını ve önde kurduğu savunma hattını sınamak istiyor.
Buruk, maç öncesi hazırlıkları sırasında, "Sadece savunma yapmayacağız, hücum da edeceğiz. İkisini de düşünmeliyiz," dedi.
"Rakibimize karşı nerede savunma yaparsak yapalım, bunu mümkün olan en iyi şekilde yapmalıyız. İster üçüncü bölgede, ister ikinci bölgede, ister birinci bölgede olsun, en yüksek düzeyde baskı uygulamalıyız."
Türkiye'deki ateşli atmosferle başa çıkmak ve tarihî motivasyon
Barcelona, Galatasaray ile oynadığı maçlarda üstün bir geçmişe sahip. Ancak ev sahibi ekip, Kasım 1994'te Barcelona karşısında aldığı 2-1'lik unutulmaz galibiyetten ilham alıyor.
Hücumda yaratıcı yıldızları Lamine Yamal, Pedri ve Dani Olmo'nun önderliğindeki Barcelona, İstanbul'daki taraftarları erken dakikalarda susturmayı hedefliyor.
Buruk, "Barcelona'yı yenmek çok zor. Onlara karşı 1994'te bir galibiyet almıştık," dedi. "Barcelona karşısında olumlu bir sonuç almak bizi çok mutlu eder."
- AFP
Eski orta saha oyuncusu Ilkay Gundogan yeniden bir araya gelmeyi bekliyor
Bu maç, 2023/24 sezonunda Barcelona formasıyla 51 maça çıktıktan sonra Türkiye'ye transfer olan eski orta saha oyuncusu Ilkay Gundogan ile de dikkat çekici bir buluşmaya sahne olacak.
Gundogan'ın rolü medyada mercek altına alınsa da Galatasaray, tecrübeli oyuncunun eski kulübüyle karşılaşmaya tamamen odaklandığını doğruladı.
Barcelona, lig maçlarına dönmeden önce İstanbul'da üç puanı almak istiyor.
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