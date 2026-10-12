Barcelona, 2026/27 sezonuna yaptığı kayıpsız başlangıcı sürdürmek için salı akşamı Galatasaray ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçı öncesinde İstanbul'a geliyor. Hansi Flick'in ekibi, La Liga'da üst üste sekiz galibiyet aldı ve Avrupa'daki ilk maçında Feyenoord'u 5-1 mağlup etti.

Ancak Barcelona, RAMS Park'taki coşkulu taraftarının önünde oynayacak, maça büyük motivasyonla çıkacak bir rakiple karşılaşacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımını bekleyen mücadelenin zorluğunu kabul ederek şunları söyledi: "Şu anda dünyanın en formda takımlarından birine karşı oynayacağız."