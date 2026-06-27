Inter ve Türkiye Milli Takımı’nın orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, Montella’nın çalıştırdığı Milli Takım’ın Avustralya, Paraguay ve ABD ile oynadığı grupta elenmesinin ardından, son maçta ev sahibi takıma karşı alınan anlamsız galibiyete rağmen hayal kırıklığı yaratan bu durumun ardından sosyal medya hesaplarından samimi bir mesaj paylaştı.

“Bugün söylenecek çok şey var, ancak hiçbir kelime şu anda hissettiğim hayal kırıklığını ve üzüntüyü tam olarak ifade etmeye yetmez. Uzun zamandır bu günleri hayal ediyorduk. Dünya Kupası’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi ve halkımıza unutulmaz bir gurur yaşatmayı yürekten arzuluyorduk. Ne yazık ki başaramadık.”