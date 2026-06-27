Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Türkiye, Çalhanoğlu iç huzurunu bulamıyor: "Halkımızın kalbini kırdık. Bizi affedin"

Türkiye
Hakan Çalhanoğlu
Dünya Kupası

Inter’in orta saha oyuncusunun uzun mesajı

Inter ve Türkiye Milli Takımı’nın orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, Montella’nın çalıştırdığı Milli Takım’ın Avustralya, Paraguay ve ABD ile oynadığı grupta elenmesinin ardından, son maçta ev sahibi takıma karşı alınan anlamsız galibiyete rağmen hayal kırıklığı yaratan bu durumun ardından sosyal medya hesaplarından samimi bir mesaj paylaştı.

“Bugün söylenecek çok şey var, ancak hiçbir kelime şu anda hissettiğim hayal kırıklığını ve üzüntüyü tam olarak ifade etmeye yetmez. Uzun zamandır bu günleri hayal ediyorduk. Dünya Kupası’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi ve halkımıza unutulmaz bir gurur yaşatmayı yürekten arzuluyorduk. Ne yazık ki başaramadık.”

  • YAZI DEVAM EDİYOR

    “Her gün bu formayı giymenin ne kadar büyük bir gurur ve sorumluluk olduğunu hissettim. Ve bugün, bu takımın kaptanı olarak, bu sonucun sorumluluğunu herkesten önce üstleniyorum. Biliyorum. Üzgünsünüz. Kırgınsınız. Kızgınsınız. Aldığımız eleştirilerin bazıları ağırdı, bazıları ise son derece haklıydı. Çünkü bu formayı giyen herkes, bu ülkenin umutlarını omuzlarında taşır. Saha içinde bu umutlara layık olamadık. Ve bunun yükünü, takımla birlikte en çok ben hissediyorum. Yıllardır hayalini kurduğumuz Dünya Kupası yolculuğu maalesef burada sona eriyor.”

    • Reklam

  • NE UMUTSUZLUK

    "Bu hayale bizimle birlikte inanan, hem sevinçleri hem de acıları bizimle paylaşan milyonlarca insanın kalbini kırdığımızın farkındayız. Bu nedenle halkımızdan içtenlikle özür diliyoruz. Ancak futbol sadece zaferlerden ibaret değildir. Bazen en büyük sınav, düştüğümüz yerden yeniden ayağa kalkabilmektir. Tıpkı dün kazandığımızda sizin oğlunuz olmaktan gurur duyduğum gibi, bugün kaybettiğimizde de aynı aidiyet duygusuyla başımı eğiyorum ve aynı gururla şunu söylüyorum: ‘Ben bu ülkenin bir evladıyım’. Bu kutsal bayrak bize asla pes etmemeyi öğretti. Daha çok çalışacağız. Daha güçlü döneceğiz. Bugün yarım kalan hikayemizi tamamlamak, bu armayı onurlandırmak, bize inanan herkes için yeniden bir umut olmak ve çocuklarımızı hak ettikleri gururla donatmak için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Bugün bile bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim. Bizi affedin.”