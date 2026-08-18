Getty Images Sport
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Türk lokumu! Beşiktaş, eski Man Utd gözden düşeni Antony'yi yazın dev bir hamleyle kurtarmaya hazır
Beşiktaş, Brezilyalı kanat oyuncusunu hedefliyor
Beşiktaş, hücum seçeneklerini güçlendirmek isterken eski Manchester United kanat oyuncusu Antony'yi hedefe aldı. Türk gazetesi Fanatik'in haberine göre Süper Lig devi, Trabzonspor'u tercih eden Mohamed Salah transferini kaçırmasının ardından Brezilyalı oyuncuyu öncelikli hedef olarak belirledi.
İstanbul ekibi, yeni sezon öncesinde kadrosuna ciddi kalite ve tecrübe katmaya istekli. Antony profilinde bir oyuncunun transfer edilmesi, transfer piyasasında önemli bir niyet beyanı anlamına gelir.
- AFP
Real Betis'in form durumu ve önceki performansı
Antony, daha önce 2022'de en az 95 milyon euro karşılığında Manchester United'a katılarak Ajax'ın kulüp tarihindeki en yüksek bonservis bedeliyle gönderdiği oyuncu olmuştu. Old Trafford'da beklentileri karşılamakta zorlandıktan ve kiralık olarak başka bir takımda forma giydikten sonra, geçen yıl 22 milyon euro karşılığında kalıcı olarak Real Betis'e transfer oldu.
Kanat oyuncusu, geçen sezon İspanya'da verimli bir dönem geçirdi ve tüm kulvarlarda 14 gol ile 10 asistlik katkı yaptı. Bu güçlü performansına rağmen, iddialara göre Real Betis, uygun bir teklif gelmesi halinde hücum oyuncusuyla yollarını ayırmaya açık.
Rekabet ve piyasa değeri
Beşiktaş anlaşmayı ilerletmeye istekli olsa da Avrupa'nın beş büyük liginden kulüplerin ciddi rekabetiyle karşı karşıya. İspanyol basınındaki haberlere göre, Brezilyalı oyuncunun La Liga'daki etkileyici yükselişinin ardından birçok takım onun durumunu yakından takip ediyor.
Antony'nin mevcut piyasa değerinin yaklaşık 40 milyon € olduğu tahmin edilirken, Sevilla merkezli kulüple sözleşmesi 2030'un ortasına kadar devam ediyor. Beşiktaş, bu mali engellere rağmen oyuncunun imzasını almak için mümkün olan her yolu değerlendirmekte kararlı.
- Getty Images Sport
Kadro dinamikleri ve sonraki adımlar
Transferin gerçekleşmesi halinde Antony, sağ kanatta eski Ajax takım arkadaşı Václav Cerny ile forma rekabetine girecek. Türk kulübü, kanat oyuncusunu transfer dönemi kapanmadan önce İstanbul'a getirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır.
Beşiktaş'ın Real Betis'in kararlılığını test edeceği ve rakip taliplerle yarışacağı önümüzdeki günler kritik önem taşıyacak. Taraftarlar, iddialı Süper Lig ekibinin bu ses getirecek transferi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini büyük bir heyecanla takip edecek.
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