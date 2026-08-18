Antony, daha önce 2022'de en az 95 milyon euro karşılığında Manchester United'a katılarak Ajax'ın kulüp tarihindeki en yüksek bonservis bedeliyle gönderdiği oyuncu olmuştu. Old Trafford'da beklentileri karşılamakta zorlandıktan ve kiralık olarak başka bir takımda forma giydikten sonra, geçen yıl 22 milyon euro karşılığında kalıcı olarak Real Betis'e transfer oldu.

Kanat oyuncusu, geçen sezon İspanya'da verimli bir dönem geçirdi ve tüm kulvarlarda 14 gol ile 10 asistlik katkı yaptı. Bu güçlü performansına rağmen, iddialara göre Real Betis, uygun bir teklif gelmesi halinde hücum oyuncusuyla yollarını ayırmaya açık.