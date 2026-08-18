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Aston Villa FC v Manchester United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

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Türk lokumu! Beşiktaş, eski Man Utd gözden düşeni Antony'yi yazın dev bir hamleyle kurtarmaya hazır

Transfers
Antony
Beşiktaş
Real Betis
Süper Lig
La Liga

Beşiktaş'ın, Mohamed Salah transferini kaçırmasının ardından eski Manchester United kanat oyuncusu Antony'yi hedef aldığı öne sürüldü. Türk basınındaki haberlere göre Brezilyalı hücum oyuncusu, Real Betis'teki etkileyici sezonunun ardından bu yaz bir başka yüksek profilli transfer yapabilir.

  • Beşiktaş, Brezilyalı kanat oyuncusunu hedefliyor

    Beşiktaş, hücum seçeneklerini güçlendirmek isterken eski Manchester United kanat oyuncusu Antony'yi hedefe aldı. Türk gazetesi Fanatik'in haberine göre Süper Lig devi, Trabzonspor'u tercih eden Mohamed Salah transferini kaçırmasının ardından Brezilyalı oyuncuyu öncelikli hedef olarak belirledi.

    İstanbul ekibi, yeni sezon öncesinde kadrosuna ciddi kalite ve tecrübe katmaya istekli. Antony profilinde bir oyuncunun transfer edilmesi, transfer piyasasında önemli bir niyet beyanı anlamına gelir.

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    Real Betis'in form durumu ve önceki performansı

    Antony, daha önce 2022'de en az 95 milyon euro karşılığında Manchester United'a katılarak Ajax'ın kulüp tarihindeki en yüksek bonservis bedeliyle gönderdiği oyuncu olmuştu. Old Trafford'da beklentileri karşılamakta zorlandıktan ve kiralık olarak başka bir takımda forma giydikten sonra, geçen yıl 22 milyon euro karşılığında kalıcı olarak Real Betis'e transfer oldu.

    Kanat oyuncusu, geçen sezon İspanya'da verimli bir dönem geçirdi ve tüm kulvarlarda 14 gol ile 10 asistlik katkı yaptı. Bu güçlü performansına rağmen, iddialara göre Real Betis, uygun bir teklif gelmesi halinde hücum oyuncusuyla yollarını ayırmaya açık.

  • Rekabet ve piyasa değeri

    Beşiktaş anlaşmayı ilerletmeye istekli olsa da Avrupa'nın beş büyük liginden kulüplerin ciddi rekabetiyle karşı karşıya. İspanyol basınındaki haberlere göre, Brezilyalı oyuncunun La Liga'daki etkileyici yükselişinin ardından birçok takım onun durumunu yakından takip ediyor.

    Antony'nin mevcut piyasa değerinin yaklaşık 40 milyon € olduğu tahmin edilirken, Sevilla merkezli kulüple sözleşmesi 2030'un ortasına kadar devam ediyor. Beşiktaş, bu mali engellere rağmen oyuncunun imzasını almak için mümkün olan her yolu değerlendirmekte kararlı.

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    Kadro dinamikleri ve sonraki adımlar

    Transferin gerçekleşmesi halinde Antony, sağ kanatta eski Ajax takım arkadaşı Václav Cerny ile forma rekabetine girecek. Türk kulübü, kanat oyuncusunu transfer dönemi kapanmadan önce İstanbul'a getirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır.

    Beşiktaş'ın Real Betis'in kararlılığını test edeceği ve rakip taliplerle yarışacağı önümüzdeki günler kritik önem taşıyacak. Taraftarlar, iddialı Süper Lig ekibinin bu ses getirecek transferi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini büyük bir heyecanla takip edecek.

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