Türkiye şampiyonu, Martinelli için resmî olarak 45 milyon avroluk (£38 milyon) bir teklif sunarak agresif transfer stratejisini sürdürdü. Transfer uzmanı Florian Plettenberg'in haberine göre teklif artık resmen Emirates Stadyumu'nda masada ve bu durum Arsenal'ı, etkili kanat oyuncusunun uzun vadeli geleceği konusunda zor bir karar vermeye zorluyor. İstanbul ekibi, bu transfer döneminde kanat oyuncusunu bir numaralı önceliği hâline getirdi.

Galatasaray, son sezonlarda Victor Osimhen ve Wilfried Zaha gibi yüksek profilli yetenekleri RAMS Park'a çekerek önemli bir hırs ortaya koydu. Martinelli'yi hedefleyerek de Şampiyonlar Ligi'nde en üst seviyede rekabet etmelerine yardımcı olabilecek vitrin niteliğinde bir takviye yapmayı amaçlıyorlar.