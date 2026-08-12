Getty Images Sport
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Türk baskını! Galatasaray, Arsenal yıldızı Gabriel Martinelli için resmî 38 milyon sterlinlik teklif yaptı; Mikel Arteta büyük bir transfer kararıyla karşı karşıya
Galatasaray, Brezilyalı yıldız için resmî girişimde bulundu
Türkiye şampiyonu, Martinelli için resmî olarak 45 milyon avroluk (£38 milyon) bir teklif sunarak agresif transfer stratejisini sürdürdü. Transfer uzmanı Florian Plettenberg'in haberine göre teklif artık resmen Emirates Stadyumu'nda masada ve bu durum Arsenal'ı, etkili kanat oyuncusunun uzun vadeli geleceği konusunda zor bir karar vermeye zorluyor. İstanbul ekibi, bu transfer döneminde kanat oyuncusunu bir numaralı önceliği hâline getirdi.
Galatasaray, son sezonlarda Victor Osimhen ve Wilfried Zaha gibi yüksek profilli yetenekleri RAMS Park'a çekerek önemli bir hırs ortaya koydu. Martinelli'yi hedefleyerek de Şampiyonlar Ligi'nde en üst seviyede rekabet etmelerine yardımcı olabilecek vitrin niteliğinde bir takviye yapmayı amaçlıyorlar.
- Getty Images Sport
Mikel Arteta zor bir kadro ikilemiyle karşı karşıya
Mikel Arteta için bu teklif, özellikle Leandro Trossard'ın bu yaz Beşiktaş'a ayrılması ve hücum hattına Club Brugge'den yalnızca Christos Tzolis'in katılmasıyla Arsenal'ın hücum derinliği zaten değişmişken, karmaşık bir taktik ve mali bilmece ortaya koyuyor. Martinelli, İspanyol teknik adamın projesinin temel parçalarından biri oldu; Arsenal'ın kupa kazanmasına ve İngiliz futbolunun zirvesine yeniden dönmesine yardımcı oldu. Bu da olası bir ayrılığı kulüp açısından yüksek riskli bir karar haline getiriyor.
Brezilya Milli Takımı oyuncusu, Arsenal'a 2019'da Ituano'dan fazla tanınmayan bir isim olarak katıldı ancak kısa sürede Premier League'in en heyecan verici genç hücumcularından birine dönüştü. Hücum hattının her bölgesinde ya da tercih ettiği sol kanat rolünde oynayabilen oyuncu, Emirates'te taraftarın gözdesi haline geldi.
Martinelli'nin uzun vadeli değerini değerlendirmek
25 yaşındaki Martinelli, henüz şimdiden üst düzeyde büyük bir tecrübeye sahip olarak kariyerinin zirve dönemine giriyor. Geçen sezon Arsenal'ın tarihi kampanyasında kilit rol oynayan oyuncu, tüm kulvarlarda 53 maçta forma giydi; 11 gol atıp yedi asist yaparak Arsenal'ın 2004'ten bu yana ilk kez hasret kaldığı Premier League şampiyonluğunu yeniden kazanmasına katkı sağladı. Ayrıca takım, Şampiyonlar Ligi finaline yükselse de Paris Saint-Germain'e kaybetti. Kuzey Londra ekibi şimdi onun gelecekte sağlayabileceği potansiyel katkılar ile kasaya girecek anlık kaynak arasında bir değerlendirme yapmak zorunda.
Kuzey Londra'ya geldiğinden bu yana Martinelli, Arsenal'ın son dönemdeki başarısının kilit isimlerinden biri haline geldi ve kulübün 2023 FA Community Shield'in yanı sıra Premier League şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu. Genel olarak Brezilyalı forvet, Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 278 maça çıktı, 62 gol ve 36 asistlik katkı verdi.
- Getty Images Sport
Yeni transferler ve sezon öncesi başlangıcı
Arsenal, yaz transfer döneminde hareketli günler geçirdi ve kadrosunu Illan Meslier, Tzolis ve Bruno Guimaraes transferleriyle güçlendirdi. Arsenal, resmi sezonunu 16 Ağustos'ta Community Shield'da Manchester City'ye karşı açacak, ardından 21 Ağustos'ta sahasında Coventry City karşısında Premier League şampiyonluğu unvanını koruma mücadelesine başlayacak.
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