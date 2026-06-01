Renuka Odedra

Çeviri:

Tunus'un 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

Tunus 2026 formaları açıklandı

2026 Tunus formalarının ana teması, milli takımın ünlü lakabı olan "Kartaca Kartalları"nı doğrudan kutlamaktadır. Kappa, bu konseptten yola çıkarak tüm koleksiyonu tasarladı ve geleneksel Tunus ulusal kimliğini Dünya Kupası için güçlü ve modern bir görünümle harmanladı.

Mağaza: Tunus 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

    Tunus iç saha forması

    Ev sahibi forması, sade ve canlı beyaz bir zemin üzerine çarpıcı kırmızı detaylarla tasarlanmıştır. Formayı öne çıkaran özelliği, omuzlara ve kollara uzanan, klasik bisiklet yaka ile çerçevelenmiş zarif ve ince bir kartal tüyü desenidir.



    Tunus Deplasman Forması

    Deplasman forması aynı şablonu ve tüy desenini kullanıyor ancak renk paletini tamamen tersine çeviriyor; turnuva genelinde uyumlu bir görünüm sağlamak amacıyla canlı kırmızı bir ana renk üzerine keskin beyaz grafikler yer alıyor.



    Tunus Üçüncü forma

    Daha şık bir alternatif olarak Kappa, tamamen siyah renkli, göze çarpmayan bir üçüncü forma seti piyasaya sürdü. Bu forma, ön ve arka panellerindeki yapısal file ekler, tam renkli takım arması ve standart bisiklet yaka yerine ince bir V yakasıyla dikkat çekiyor.