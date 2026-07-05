Hervé Renard, grup aşamasının ilk maçında İsveç’e 5-1 yenildikten sonra Sabri Lamouchi’nin yerine geçerek Tunus’u kurtarmaya çalıştı, ancak başaramadı: Japonya’ya 4-0 ve Hollanda’ya da 3-1 olmak üzere iki yenilgi daha geldi. Fransız teknik direktör, Instagram’da yaptığı bir paylaşımda görevinden ayrıldığını doğruladı.
Çeviri:
Tunus, resmi açıklama: Hervé Renard, her ikisi de mağlubiyetle sonuçlanan sadece iki maçın ardından ve Dünya Kupası'ndan elenmenin ardından istifa etti
RENARD'IN YAZISI
"Ayrılmadan önce, 2026 Dünya Kupası’na katılmama izin verdiği için Federasyon’a içten şükranlarımı sunmak isterim. Tunus’un renklerini giymek ve bu unutulmaz deneyimi yaşamak benim için bir onurdu. Tunus milli takımına gelecekte her şeyin en iyisini diliyorum. Takımın büyümeye devam edeceğine, tüm ulusu heyecanlandıracağına ve tarihine muhteşem sayfalar yazmaya devam edeceğine inanıyorum. Bu macera boyunca bana destek olan herkese teşekkür ederim. Gelecekte başarılar dilerim. Maceram burada sona eriyor."
PEK DE KISKANILACAK BİR REKOR DEĞİL
2018'de Fas'ı, 2022'de ise Suudi Arabistan'ı çalıştırmış olan teknik direktör, ayrıca kişisel bir rekor kırmaya çok yaklaştı: Dünya Kupası'nda teknik direktör olarak çıktığı maçların %75'ini kaybetti (8 maçın 6'sı), bu da turnuvada en az bu kadar maç yöneten teknik direktörler arasında ikinci en kötü sonuçtur.
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