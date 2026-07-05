Tunus, resmi açıklama: Hervé Renard, her ikisi de mağlubiyetle sonuçlanan sadece iki maçın ardından ve Dünya Kupası'ndan elenmenin ardından istifa etti

"Ayrılmadan önce, 2026 Dünya Kupası’na katılmama izin verdiği için Federasyon’a içten şükranlarımı sunmak isterim. Tunus’un renklerini giymek ve bu unutulmaz deneyimi yaşamak benim için bir onurdu. Tunus milli takımına gelecekte her şeyin en iyisini diliyorum. Takımın büyümeye devam edeceğine, tüm ulusu heyecanlandıracağına ve tarihine muhteşem sayfalar yazmaya devam edeceğine inanıyorum. Bu macera boyunca bana destek olan herkese teşekkür ederim. Gelecekte başarılar dilerim. Maceram burada sona eriyor."