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Tunus, İsveç’e karşı utanç verici bir mağlubiyetle sonuçlanan ilk Dünya Kupası maçının ardından teknik direktörünü görevden alacak
Carthage Eagles, İsveç'i ezici bir galibiyetin ardından harekete geçti
Fransız gazeteci Romain Molina’ya göre, Tunus Futbol Federasyonu (FTF) hiç vakit kaybetmeden harekete geçti ve maçın bitiş düdüğünün çalmasının hemen ardından Lamouchi’nin sözleşmesini feshetti.
İsveçli forvetlerin savunmayı kolaylıkla aşmasıyla tek taraflı bir maçın ardından Kuzey Afrika ekibi sarsıldı. 5-1'lik skor, Tunus'un turnuva tarihindeki en dengesiz sonuçlardan biri oldu ve yönetim kurulunu sert önlemler almaya itti. Yasin Ayari'nin babasının doğduğu ülkeye karşı gol atarak Tunus'un kaderini belirlemesine yardımcı olması, sahadaki olayları daha da ağırlaştırdı.
- AFP
Soyunma odasındaki gerginlik ayrılığa yol açtı
Saha içindeki sonuç, görevden alınmasının başlıca nedeni olsa da, kulislerde soyunma odasında ciddi bir gerginliğin tırmanmakta olduğu bildirildi.
Lamouchi'nin tüm turnuvalardaki görevi, teknik direktör koltuğunda sadece beş maçın ardından sona erdi. Görünüşe göre, teknik ekip ile oyuncu kadrosu arasındaki uyumsuzluk, dünya sahnesinin baskısı devreye girdiğinde onun konumunu savunulamaz hale getirdi.
Kebaier'in Japonya maçında forma giymesi bekleniyor
Önümüzdeki dönemde, Kartaca Kartalları'nın durumu dengelemek için tanıdık bir isme yönelmesi bekleniyor. Takım, 20 Haziran'da Japonya ile oynayacağı kritik maça hazırlanırken, eski teknik direktör Mondher Kebaier geçici olarak görevi devralacak en güçlü aday olarak görülüyor.
Ancak, eski Sunderland ve Tunus yıldızı Wahbi Khazri'nin de bu göreve aday olduğu bildirildi.
- Getty Images Sport
Tunus, Dünya Kupası tarihinde bir ilke imza attı
Turnuva ortasında bir değişiklik yapma kararı alan Tunus, istenmeyen bir tarihe imza attı. Lamouchi, 2026 Dünya Kupası hâlâ devam ederken resmi olarak görevden alınan ilk teknik direktör oldu; bu durum, federasyonun Fransız teknik direktöre duyduğu hayal kırıklığının ne kadar derin olduğunu ortaya koyuyor.
Federasyon, mevcut liderlik altında ileriye dönük bir yol olmadığını düşünerek, ikinci grup maçı öncesinde harekete geçmeyi tercih etti. Tunus'un görevi hiç de kolay olmayacak, çünkü Japonya ile karşılaşmalarının ardından grup aşamasını Hollanda ile tamamlayacaklar.