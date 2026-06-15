Önümüzdeki dönemde, Kartaca Kartalları'nın durumu dengelemek için tanıdık bir isme yönelmesi bekleniyor. Takım, 20 Haziran'da Japonya ile oynayacağı kritik maça hazırlanırken, eski teknik direktör Mondher Kebaier geçici olarak görevi devralacak en güçlü aday olarak görülüyor.

Ancak, eski Sunderland ve Tunus yıldızı Wahbi Khazri'nin de bu göreve aday olduğu bildirildi.