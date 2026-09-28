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Tünelin ucunda ışık! Rodrygo, Brezilyalının altı ay sonra ilk kez topla buluşmasıyla Real Madrid'deki sakatlık dönüşünde önemli bir adım attı
Brezilyalı yıldız için iyileşmeye giden uzun bir yol
Marca'ya göre Rodrygo, pazartesi günü kişisel iyileşme sürecinde en çok beklenen adımlardan birini attı. Brezilyalı oyuncu, Valdebebas'ta yeniden topla temas etti; rutin gibi görünen bu hareket, yarım yıldan uzun süredir sahalardan uzak kalan bir sporcu için büyük önem taşıyor. Bu an, kanat oyuncusunun geçen kıştan bu yana büyük bir sabırla sürdürdüğü yolculuğun son bölümünü temsil ediyor ve bitiş çizgisi artık nihayet görünmüş durumda.
Bu gelişmenin önemini gerçekten kavramak için 2 Mart gecesine dönmek gerekiyor. Santiago Bernabeu'da Getafe'ye karşı oynanan iç saha maçında, eski Santos oyuncusu için her şey, sezonunu tamamen raydan çıkaran yıkıcı bir sekansla karardı. Tıbbi teşhis yıkıcıydı: sağ diz ön çapraz bağı ile dış menisküsünde yırtık.
- Getty Images Sport
Valdebebas'ta rehabilitasyon sürecini yönetmek
Sakatlığının ardından Rodrygo, 10 Mart'ta başarılı bir ameliyat geçirdi ve böylece sekiz ila dokuz ay sürmesi beklenen iyileşme süreci başladı. Bu zorlu süreç boyunca hücum oyuncusu, acele etmeden iyileşme hedeflerini birer birer gerçekleştirdi; diz rekonstrüksiyonlarında sabırsızlığın en büyük düşman olduğunun tamamen farkındaydı.
İlk büyük ilerleme eylül ayının başında yaşandı. Brezilyalı oyuncu, bireysel koşu çalışmaları yapmak için Ciudad Deportiva'da yeniden çimlere çıktı. Bu dönüm noktasını sosyal medyada takipçileriyle kutlayan oyuncu, "Sahada yeniden koşmaya başlamak ne harika bir his!" dedi. Kontrollü tempo koşuları, birkaç haftalık yoğun fiziksel hazırlığın ardından artık topla yapılan teknik çalışmalara dönüştü.
Kanat oyuncusunun kışın dönmesi bekleniyor
Top yeniden ayağına gelmişken, Rodrygo kulübün aralık ile ocak arasında tamamlanmasını beklediği iyileşme sürecinin son aşamasına giriyor. Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, forvetin durumunu kontrol etmek için geçen ay Valdebebas'ı ziyaret etti ve Rodrygo'nun millî takım planlarının hâlâ çok önemli bir parçası olduğunun tamamen farkında olarak onun gelişimini yakından takip ediyor.
Rodrygo, 2019'da Brezilya ekibi Santos'tan Real Madrid'e katıldı ve o günden bu yana Santiago Bernabeu'da kilit bir figür olarak kendini kabul ettirdi. Forvet, Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 297 maça çıkıp 71 gol attı ve en dikkat çekicileri üç La Liga şampiyonluğu ile iki Şampiyonlar Ligi kupası olmak üzere çok sayıda kupa kazandı.
- AFP
Barcelona’nın Real Madrid karşısında öne geçmesiyle baskı artıyor
Jose Mourinho, özellikle Vinicius Junior'ın bu sezon yaşadığı form düşüşü göz önüne alındığında, Rodrygo'yu yeniden kadroya katmayı çaresizce isteyecektir. Real Madrid, Portekizli teknik adam yönetiminde ligde sezona yavaş bir başlangıç yaptı; ilk yedi maçında topladığı 15 puanla şu anda La Liga puan durumunda dördüncü sırada yer alıyor ve lider Barcelona'nın şimdiden altı puan gerisinde bulunuyor.
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