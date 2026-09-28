Marca'ya göre Rodrygo, pazartesi günü kişisel iyileşme sürecinde en çok beklenen adımlardan birini attı. Brezilyalı oyuncu, Valdebebas'ta yeniden topla temas etti; rutin gibi görünen bu hareket, yarım yıldan uzun süredir sahalardan uzak kalan bir sporcu için büyük önem taşıyor. Bu an, kanat oyuncusunun geçen kıştan bu yana büyük bir sabırla sürdürdüğü yolculuğun son bölümünü temsil ediyor ve bitiş çizgisi artık nihayet görünmüş durumda.

Bu gelişmenin önemini gerçekten kavramak için 2 Mart gecesine dönmek gerekiyor. Santiago Bernabeu'da Getafe'ye karşı oynanan iç saha maçında, eski Santos oyuncusu için her şey, sezonunu tamamen raydan çıkaran yıkıcı bir sekansla karardı. Tıbbi teşhis yıkıcıydı: sağ diz ön çapraz bağı ile dış menisküsünde yırtık.