Bu sezon iki kulüp de Avrupa kupalarında yer almadığı için maç için yeni bir tarih bulmanın zor olmaması bekleniyor. Athletic'in futbol direktörü Mikel Gonzalez, yaklaşan milli aranın ardından ve ekim ayı sonunda başlayacak Copa del Rey öncesinde uygun boşluklar bulunduğunu belirtti.

Yoğun fikstür nedeniyle maçın perşembe günü oynanması ise hemen ihtimal dışı bırakıldı.

Athletic, cumartesi öğleden sonra Deportivo Alaves'i ağırlayacak, Levante ise pazar günü Villarreal deplasmanına gidecek.