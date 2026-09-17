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'Tünel göle dönmüştü!' - Levante ile Athletic Bilbao arasındaki maç başlama vuruşundan dakikalar önce neden dramatik şekilde iptal edildi
Şiddetli yağmur, La Liga maçının son anda ertelenmesine neden oldu
Athletic Bilbao, La Liga'nın 6. hafta maçında Levante ile oynayacağı karşılaşma, planlanan 21.30'daki başlama saatinden dakikalar önce ertelenince sahaya çıkmadan evine döndü. Valencia'daki şiddetli sağanak, Ciutat de Valencia'daki sahayı tamamen su altında bıraktı.
LaLiga temsilcileri ve maçın hakemi Alejandro Quintero'nun resmi saha incelemelerinin ardından yetkililer, zeminin oynanmaya elverişli olmadığına karar verdi.
Kulübün resmi açıklamasında, "Sahanın maçın oynanabilmesi için gereken koşulları karşılamadığı tespit edildi ve bu nedenle karşılaşmanın ertelenmesine karar verildi" denildi.
- NurPhoto
Suya doymuş saha ve su basan tünel, oyunun oynanmasını engelliyor
Her iki takımın oyuncuları sahada maç öncesi ısınmalarını yaparken hava koşulları hızla kötüleşti. Sahada biriken su, topun zeminde doğal şekilde ilerlemesini engellerken, soyunma odalarından çıkan tünel tamamen sular altında kaldı.
Devlet Meteoroloji Ajansı (AEMET), günün erken saatlerinde Valensiya genelinde etkili yağış nedeniyle turuncu hava durumu alarmı vermişti.
Koşulların daha da kötüleşmesi üzerine hakem Quintero, karşılaşmayı resmen iptal etmeden önce oyunculara soyunma odalarına dönmeleri talimatını verdi.
Avrupa’da olmamak, fikstürün yeniden planlanmasını kolaylaştırıyor
Bu sezon iki kulüp de Avrupa kupalarında yer almadığı için maç için yeni bir tarih bulmanın zor olmaması bekleniyor. Athletic'in futbol direktörü Mikel Gonzalez, yaklaşan milli aranın ardından ve ekim ayı sonunda başlayacak Copa del Rey öncesinde uygun boşluklar bulunduğunu belirtti.
Yoğun fikstür nedeniyle maçın perşembe günü oynanması ise hemen ihtimal dışı bırakıldı.
Athletic, cumartesi öğleden sonra Deportivo Alaves'i ağırlayacak, Levante ise pazar günü Villarreal deplasmanına gidecek.
- AgenciaLOF
Athletic Bilbao, San Mames'teki Alaves maçına odaklandı
Athletic, hafta sonu San Mames'te Alaves'e karşı oynayacağı derbi öncesi hazırlıklarına devam etmek için perşembe sabahı, başlangıçta planlandığı gibi Bilbao'ya döndü. Takımı, yaklaşan iki haftalık milli ara öncesinde yoğun bir fikstür bekliyor.
Ara sırasında kulübün, 2 Ekim Cuma günü Euskal Herria Kopa finalinde Real Sociedad ile karşılaşması planlanıyor.
LaLiga, iki kulüp anlaşmaya vardıktan sonra Levante maçının yeniden planlanan tarihini ve başlama saatini açıklayacak.
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