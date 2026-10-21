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Adhe Makayasa
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“Tüm zamanların değeri en az bilinen oyuncusu olabilir”: Joe Cole, PSG'nin Barcelona karşısında aldığı 4-2'lik nefes kesen Şampiyonlar Ligi galibiyetinin ardından Fabian Ruiz'i övdü

J. Cole
F. Ruiz
Paris Saint-Germain - Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Şampiyonlar Ligi
1. Lig

İngiltere Milli Takımı'nın eski orta saha oyuncusu Joe Cole, Parc des Princes'te son dakikalarda attığı golle Barcelona'yı mağlup eden Paris Saint-Germain'in oyun kurucusu Fabian Ruiz'e övgüler yağdırdı. Televizyon yorumcusu Cole, çok yönlü orta saha oyuncusunun salı akşamı bir kez daha belirleyici bir performans sergilediğini ancak performanslarının hak ettiği takdiri nadiren gördüğünü düşünüyor.

  • İngiliz yorumcu, İspanyol orta saha oyuncusunu övdü

    Cole, Ruiz'i geride kalan bir yılda hem Paris Saint-Germain hem de İspanya için ortaya koyduğu yorulmak bilmeyen performansların ardından futbol tarihinin değeri en az bilinen oyuncularından biri olarak nitelendirdi. Çok yönlü orta saha oyuncusu, son Avrupa şampiyonunun galibiyetini 86. dakikada arka direkte bir ortayı gole çevirerek ve farkı ikiye çıkararak perçinledi. Desire Doue'nin 38. dakikada attığı açılış golüne Xavi Espart, 55. dakikada karşılık vermişti.

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    Son dakikalarda gelen gol, nefes kesen mücadeleyi belirledi

    Bu beraberlik golünün ardından iki dev takımın karşılıklı goller bulduğu nefes kesen 14 dakikalık bölümde dört gol daha geldi. Lucas Hernandez, 72. dakikada ev sahibini yeniden öne geçirdi. Lamine Yamal 79. dakikada skoru eşitledi ancak fazla öne çıkmayan bir diğer orta saha oyuncusu Vitinha 81. dakikada gol attı. Son sözü ise takımına üç puanı getiren golü kaydeden Ruiz söyledi.

    Galibiyeti perçinleyen golü ve İspanyol oyuncunun genel etkisini TNT Sports için yorumculuk yaparken değerlendiren Cole, şunları söyledi: "İşi bitirdiler. [O] tüm zamanların değeri en az bilinen oyuncusu olabilir."

  • Göz kamaştıran kupa koleksiyonu, köklü başarı geçmişini ortaya koyuyor

    Bu övgü dolu değerlendirme, orta saha oyuncusunun yazın ülkesiyle Dünya Kupası'nı kazandığı, kulüp düzeyinde de Fransa'nın en üst liginde ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştığı dikkat çekici 12 ayın ardından geldi.

    Kazandığı büyük kupalara ve Luis Enrique'nin ilk 11'indeki önemine dikkat çeken Cole, şunları ekledi: "Futbolda kazanılabilecek her şeyi kazandı, Şampiyonlar Ligi'ni de. Görevini yapıyor, her zaman ilk 11'de. Şunu da söyleyebilirim: O oynadığında takım daha güçlü görünüyor."

    2022'de Napoli'den transfer edilen oyuncunun salı gecesi attığı gol, Paris ekibi formasıyla çıktığı 178 maçtaki 18. golü oldu. Ligue 1'in güçlü ekibindeki döneminde dört lig şampiyonluğu, iki Fransa Kupası, üç Fransa Süper Kupası, iki Şampiyonlar Ligi, iki UEFA Süper Kupası ve bir FIFA Kıtalararası Kupa kazandı.

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  • imago-sport-1084827463.jpgZUMA Press Wire

    İstikrarlı performans gösteren oyuncu, şampiyonluğu koruma mücadelesinin bel kemiği

    Katalan konuklarını mağlup eden PSG, lig aşamasında Avrupa şampiyonluğunu koruma hedefi doğrultusunda üç kritik puan aldı. Fransa şampiyonu bu hafta sonu Ligue 1'e döndüğünde Ruiz'in bir kez daha Enrique'nin orta sahasının bel kemiği olması beklenecek. Barcelona ise Paris'teki yenilgisinin ardından ligde ve Avrupa'da oynayacağı maçlara hazırlanırken hızla toparlanmak zorunda.

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