Bu beraberlik golünün ardından iki dev takımın karşılıklı goller bulduğu nefes kesen 14 dakikalık bölümde dört gol daha geldi. Lucas Hernandez, 72. dakikada ev sahibini yeniden öne geçirdi. Lamine Yamal 79. dakikada skoru eşitledi ancak fazla öne çıkmayan bir diğer orta saha oyuncusu Vitinha 81. dakikada gol attı. Son sözü ise takımına üç puanı getiren golü kaydeden Ruiz söyledi.

Galibiyeti perçinleyen golü ve İspanyol oyuncunun genel etkisini TNT Sports için yorumculuk yaparken değerlendiren Cole, şunları söyledi: "İşi bitirdiler. [O] tüm zamanların değeri en az bilinen oyuncusu olabilir."