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Çeviri:
'Tüm saygımla' - Lautaro Martinez, Inter Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına hazırlanırken Jose Mourinho ile yeniden bir araya gelmeyi küçümsedi
- AFP
Special One'ın mirasına saygı göstererek
Mourinho, Milano’daki görevi sırasında tarihi Treble’ı kazanmasıyla Inter taraftarlarının gözünde hâlâ çok sevilen bir figür olmaya devam ediyor. Ancak Inter, Avrupa’da ağırlığı yüksek bir karşılaşmada Mourinho’nun Real Madrid’ine karşı hazırlık yaparken, Martinez nostaljinin takımı önlerindeki görevden uzaklaştırmasına izin vermemekte kararlı.
Eski Inter patronuyla yeniden bir araya gelmeleri hakkında medyaya konuşan Martinez, değerlendirmesinde son derece netti. Forvet oyuncusu şu ifadeleri kullandı: "Mourinho, Inter’de önemli kupalar kazanmış bir teknik direktör. Kendisine tüm saygımla birlikte, bugün yarınki maça hazırlanmaya ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmış durumdayız."
- AFP
Mbappe ve Madrid'in meydan okuması
Cristian Chivu'nun takımının işi, Bernabeu'daki yaz transfer hamlesiyle daha da zorlaştı. Real Madrid kadrosuna önemli bir hücum gücü ve savunma istikrarı kattı; bu da onları kupa için favorilerden biri haline getiriyor.
Önlerindeki taktik mücadeleyi değerlendirirken Martinez, "Birçok üst düzey oyuncuya sahip harika bir takımla karşı karşıyayız. Bizim de kendi güçlü yönlerimiz var. Dünyanın en iyilerinden biri olan Mbappe'ye karşı da hazırız" dedi. Rakibin dengesine de dikkat çeken Martinez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Madrid çok iyi güçlendi. Savunmaya çok sayıda kaliteli oyuncu kattılar."
Geçmişteki Avrupa başarısızlıklarından ders çıkarıyor
Inter'in son dönemdeki Avrupa kupaları geçmişi inişli çıkışlı oldu; buna bir final oynanması da, geçen sezon yaşanan hayal kırıklığı yaratan erken eleniş de dahil. Martinez, bu aksilikleri başarısızlık olarak değil, hâlâ en büyük başarıya aç olan bir grup için gerekli dersler olarak görüyor. Forvet oyuncusu, takımın Şampiyonlar Ligi'nin eleme turlarındaki tehlikeli sularda yol alabilmesi ve elit seviyedeki ekiplerle rekabet edebilmesi için gelişim ve direnç göstermesi gerektiği konusunda net.
Kulübün Avrupa'daki hedeflerini değerlendiren 2022 Dünya Kupası şampiyonu, takımın grup aşamalarına girerkenki zihniyeti konusunda samimiydi. "Geçen yıl erken elendik ama hatalarımızdan ders çıkarmak önemli. Elimden gelenin en iyisini yapmayı ve Inter'i mümkün olduğunca ileri taşımayı umuyorum. Şampiyonlar Ligi bir hedef. Her zaman söylediğim gibi hepimiz hayal kuruyoruz ama bu bir saplantı değil" dedi.
- AFP
Taktik talepler ve savunma görevleri
Martinez, golcülüğünün yanı sıra inanılmaz çalışma temposu ve önden savunma yapma isteğiyle de tanınır hale geldi. Bu özverili oyun tarzı, Inter'in mevcut taktik düzeni altında kimliğinin temel unsurlarından biri; bu düzende forvetlerin savunmanın ilk hattı olması gerekiyor.
Modern forvetlerden beklenen savunma katkısı sorulduğunda Martinez, “Bu, her takıma ve her teknik direktörün oyuncularından ne istediğine bağlı” dedi. “Pres ve oyun tarzımız nedeniyle baskı yapmam ve savunma aşamasında dikkatli olmam gerekiyor. Teknik direktörüm bunu benden istediği için yapmanın ötesinde, bu bana doğal geliyor. Bu çoğu zaman her oyuncunun özelliklerine bağlı.”
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