Cristian Chivu'nun takımının işi, Bernabeu'daki yaz transfer hamlesiyle daha da zorlaştı. Real Madrid kadrosuna önemli bir hücum gücü ve savunma istikrarı kattı; bu da onları kupa için favorilerden biri haline getiriyor.

Önlerindeki taktik mücadeleyi değerlendirirken Martinez, "Birçok üst düzey oyuncuya sahip harika bir takımla karşı karşıyayız. Bizim de kendi güçlü yönlerimiz var. Dünyanın en iyilerinden biri olan Mbappe'ye karşı da hazırız" dedi. Rakibin dengesine de dikkat çeken Martinez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Madrid çok iyi güçlendi. Savunmaya çok sayıda kaliteli oyuncu kattılar."



