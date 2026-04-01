"Tüm İtalya adına üzülüyorum" - Azzurri'nin Bosna-Hersek'e karşı Dünya Kupası play-off finalinde aldığı yenilginin yarattığı "büyük hayal kırıklığı"nın ardından duygusal bir şekilde konuşan Leonardo Spinazzola

İtalya’nın uluslararası sahnedeki kabusu Salı gecesi de devam etti; Bosna-Hersek’e penaltı atışlarında yenilerek üst üste üçüncü kez Dünya Kupası’na katılamama kaderine mahkum oldu. Play-off finalinde Moise Kean’ın golüyle erken öne geçmesine rağmen, Azzurri ilk yarı bitmeden Alessandro Bastoni’nin kırmızı kart görmesiyle zor duruma düştü ve 79. dakikada Haris Tabakovic’in attığı golle skoru eşitledi.

Ardından gelen penaltı atışları, Gennaro Gattuso'nun takımı için ölümcül oldu, zira Sandro Tonali penaltısını gole çeviren tek İtalyan oyuncu oldu. Pio Esposito ve Bryan Cristante'nin ikisi de golü bulamayınca, Bosna-Hersek penaltı atışlarında 4-1'lik net bir galibiyetle Kuzey Amerika'ya gitme biletini garantiledi ve dört kez dünya şampiyonu olan İtalya'yı tam bir şokun içine attı.