"Tüm İtalya adına üzülüyorum" - Azzurri'nin Bosna-Hersek'e karşı Dünya Kupası play-off finalinde aldığı yenilginin yarattığı "büyük hayal kırıklığı"nın ardından duygusal bir şekilde konuşan Leonardo Spinazzola
Üst üste üçüncü Dünya Kupası başarısızlığı
İtalya’nın uluslararası sahnedeki kabusu Salı gecesi de devam etti; Bosna-Hersek’e penaltı atışlarında yenilerek üst üste üçüncü kez Dünya Kupası’na katılamama kaderine mahkum oldu. Play-off finalinde Moise Kean’ın golüyle erken öne geçmesine rağmen, Azzurri ilk yarı bitmeden Alessandro Bastoni’nin kırmızı kart görmesiyle zor duruma düştü ve 79. dakikada Haris Tabakovic’in attığı golle skoru eşitledi.
Ardından gelen penaltı atışları, Gennaro Gattuso'nun takımı için ölümcül oldu, zira Sandro Tonali penaltısını gole çeviren tek İtalyan oyuncu oldu. Pio Esposito ve Bryan Cristante'nin ikisi de golü bulamayınca, Bosna-Hersek penaltı atışlarında 4-1'lik net bir galibiyetle Kuzey Amerika'ya gitme biletini garantiledi ve dört kez dünya şampiyonu olan İtalya'yı tam bir şokun içine attı.
Spinazzola kaçırılan fırsatlar üzerine düşüncelerini paylaşıyor
"90 dakika boyunca 10 kişi kaldığımız halde, dişimizle tırnağımızla maçı penaltılara taşıdık; kazanmak için üç dört fırsatımız vardı," dedi Spinazzola, yenilginin hemen ardından RAI Sport'a verdiği demeçte. Savunma oyuncusu, soyunma odasındaki yıkım manzarasından açıkça etkilenmiş görünüyordu ve milli gururu geri kazanmayı umut eden kadronun genç üyeleri üzerinde sonucun yarattığı etkiye dikkat çekti.
"Bu, bizim için, ailelerimiz için ve İtalya'yı bir daha Dünya Kupası'nda göremeyecek tüm İtalyan çocuklar için çok büyük bir hayal kırıklığı," diye ekledi. "Genç oyuncuların ağladığını görmek çok üzücü, ama onların daha iyi bir geleceği olacak. Maçı belirleyen olaylar oldu, 10 kişi kaldığımızda işimizin çok zor olacağını biliyorduk, ama yine de birkaç fırsat yarattık. Şimdi bunu konuşmanın bir anlamı yok, ortada büyük bir hayal kırıklığı var. Bu kesinlikle Dünya Kupası'na gitmek için son şansımdı, ama tüm İtalya adına üzülüyorum."
Gattuso, görevden alınmasına rağmen hâlâ meydan okuyor
Maçın bitiş düdüğünün ardından teknik direktör de aynı derecede duygusal bir an yaşadı; yoğun baskı altında kalan oyuncularının gösterdiği çabayı savunurken taraftarlardan özür diledi. Gattuso, “Başaramadığımız için şahsen özür dilerim, ancak bu çocuklar gerçekten ellerinden gelenin en iyisini yaptılar” dedi. “Bu çocuklar, gösterdikleri çaba, sevgi ve azim nedeniyle bunu hak etmediler. Üç gol fırsatımız oldu, onların ortalarının çoğu ise bizi zar zor sıyırdı. Yine de çocuklarımla gurur duyuyorum. Bugün beni bir hançerle bıçaklasanız, kanım akmaz, çünkü kanım tamamen kurudu. Bu, İtalyan futbolu için önemliydi ve bu şekilde elenmek çok kötü bir duygu. Bugün gösterdikleri yürek ve kararlılığa ben de şaşırdım. Kuşatma altındaydık, siperlerdeydik. Yine de burada, Dünya Kupası'na katılamamaktan bahsediyoruz.”
İtalya milli takım teknik direktörlüğündeki geleceği hakkında sorulan soruya Gattuso, “Bugün geleceğim hakkında konuşmakla hiç ilgilenmiyorum” diye sert bir yanıt verdi.
- Getty Images Sport
Azzurri için bundan sonra ne olacak?
Bu başarısızlığın tarihi önemi göz ardı edilemez; zira İtalya, üst üste üç Dünya Kupası turnuvasına katılamayan ilk eski şampiyon oldu. Spinazzola gibi isimlerin bir sonraki döngüde kadroda yer alması pek olası görünmediğinden, artık odak noktası İtalyan sisteminin kapsamlı bir yapısal revizyonuna yönelmelidir. Şu an için Azzurri, geleneksel rakiplerinin geri kalanı 2026 turnuvasına hazırlanırken, uluslararası sahneden dört yıl daha uzak kalmayı kabullenmek zorunda.