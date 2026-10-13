AFP
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“Tüm hakemlere güveniyorum”: Jose Mourinho, Villarreal tartışmasının ardından Roma ile yeniden buluşması öncesinde yeni bir skandaldan kaçındı
Villarreal fırtınasının ardından Mourinho sakinlik istiyor
Mourinho, hakem kuruluşlarıyla süregelen anlaşmazlığında şaşırtıcı bir şekilde tansiyonu düşürerek Real Madrid'in çarşamba günü Roma ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde hakemlere güveninin tam olduğunu vurguladı. Deneyimli teknik direktör, son dönemde disiplinle ilgili birçok habere konu oldu. Mourinho, geçen hafta sonu Villarreal karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından Vinicius Junior'un golünün iptal edilmesini ve Brezilyalı futbolcunun daha sonra saç çektiği için oyundan atılmasını protesto ederek maç sonrası zorunlu basın görevlerini yerine getirmeyi reddetmişti.
Mourinho, gazetecilere yaptığı ve AFP tarafından aktarılan açıklamasında şunları söyledi: “Tüm hakemlere güveniyorum... İster lig ister Şampiyonlar Ligi olsun, maçtan önce hakemlere dair her zaman olumlu hissediyorum. Güvenim var ve üç takım için de her şeyin yolunda gitmesini umuyorum. Olumsuz bir düşüncem yok.”
- Getty Images Sport
İtalya'daki göreve odaklanmak
Villarreal’le yaşanan gerilimden önce Mourinho, Atletico Madrid’e karşı alınan derbi yenilgisinin ardından da tartışma yaratmıştı. Ünlü teknik direktör, basın toplantısında basılı fotoğraflar göstererek Atletico Madrid’e ceza verilmesini gerektirdiğine inandığı müdahalelere dikkat çekmişti. Ancak Real Madrid teknik direktörü, Avrupa karşılaşması öncesinde ülke içindeki şikâyetlerine ilişkin başka soruları hızla geri çevirdi ve Roma’daki basının sahadaki taktik mücadelesiyle çok daha fazla ilgilendiğini belirtti.
“Buradaki İtalyan basın mensupları bu tür şeylerden çok maçla ilgileniyor,” diyen 63 yaşındaki teknik direktör, basın toplantısında sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumartesi yine karşınızda olacağım. Bence başka bir konuya geçmemiz en iyisi.”
Tchouameni soyunma odasındaki hayal kırıklığını paylaşıyor
Teknik direktörleri daha temkinli bir yaklaşım sergilese de Real Madrid soyunma odasında ciddi bir rahatsızlık hâkim. İspanyol ekibi, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Inter Milan'ı 2-1 yenerek bu karşılaşmaya çıkacak. Roma ise Fenerbahçe deplasmanında 1-1 berabere kaldı.
Takımdaki atmosfer sorulduğunda Aurelien Tchouameni, “Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum. Şu anda verilen kararlar nedeniyle büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz,” dedi.
- Getty Images Sport
Olimpico'ya duygusal bir dönüş
Bu karşılaşma, 2021 ile 2024 yılları arasında Roma'da verimli üç yıl geçiren Mourinho için eski takımına dönüş anlamı taşıyor. Mourinho, İtalyan ekibini 2022'de Konferans Ligi şampiyonluğuna, sonraki sezon ise Avrupa Ligi finaline taşıdı.
“Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış değiliz ama bir Avrupa kupası kazandık, iki yılda ikinci kez bir Avrupa finalinde oynadık ve bence her şey bir araya geldi,” diyen Mourinho, Ebedi Şehir'de bıraktığı mirası değerlendirdi.
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