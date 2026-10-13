Mourinho, hakem kuruluşlarıyla süregelen anlaşmazlığında şaşırtıcı bir şekilde tansiyonu düşürerek Real Madrid'in çarşamba günü Roma ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde hakemlere güveninin tam olduğunu vurguladı. Deneyimli teknik direktör, son dönemde disiplinle ilgili birçok habere konu oldu. Mourinho, geçen hafta sonu Villarreal karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından Vinicius Junior'un golünün iptal edilmesini ve Brezilyalı futbolcunun daha sonra saç çektiği için oyundan atılmasını protesto ederek maç sonrası zorunlu basın görevlerini yerine getirmeyi reddetmişti.

Mourinho, gazetecilere yaptığı ve AFP tarafından aktarılan açıklamasında şunları söyledi: “Tüm hakemlere güveniyorum... İster lig ister Şampiyonlar Ligi olsun, maçtan önce hakemlere dair her zaman olumlu hissediyorum. Güvenim var ve üç takım için de her şeyin yolunda gitmesini umuyorum. Olumsuz bir düşüncem yok.”